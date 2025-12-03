  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Herceg Novi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Herceg Novi, Czarnogóra

Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$2,09M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Spektakularny apartament dwupoziomowy z panoramicznymi widokami Adriatyku - Porto CzarnogóraPowierzchnia całkowita: 179 m ² (110 m ² wnętrze + 69 m ² tarasy)Sypialnie: 2 (możliwość przedłużenia do 4)Kąpiele: 2Cena za m ²: 10,027 €/ m ²Doświadcz wysokiego życia na wybrzeżu w prestiżowych Thea…
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$863,089
Opcje wykończenia Gotowe
Kup z kryptowalutą - apartamenty w Porto CzarnogóraMarka Dukley znajduje się w samym sercu Tivat w luksusowej przystani, ucieleśniając nowy poziom luksusu i stylu życia.Dystrykt Synchro staje się centrum Tivat z nowym pięciogwiazdkowym hotelem, plażowym klubem z basenem i lagunami oraz miejs…
DOO MNG Built
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a tennis court
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$1,74M
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 232–313 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Introducing a new residential complex of villas with swimming pools and a tennis court in the suburbs of Herceg Novi. The complex comprises 11 villas, each with spacious open terraces and panoramic sea views, a green area, and a tennis court. The plots are generous, ranging from 700 to 1000 …
VALUE.ONE
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$681,723
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 165 m²
1 obiekt nieruchomości 1
A new villa complex in a modern style surrounded by an olive grove in the suburbs of the city of Herceg Novi. A total of 8 3-bedroom villas are available for sale, ranging from 165 m2 of internal space. The complex is situated in a quiet and green area, just three kilometers from the c…
VALUE.ONE
