  2. Czarnogóra
  3. Ulcinj Municipality
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Ulcinj Municipality, Czarnogóra

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Budva Municipality
42
Rezydencja Otrant Reef Resort by Concord
Gornji Stoj Shtoji i Eperm, Czarnogóra
od
$418,077
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Na samym początku Velika Plaža, gdzie Morze Adriatyckie spełnia granice Włoch i Albanii, Otrant Reef Resort wyłania się jako nowy symbol luksusu i nowoczesnego życia w Czarnogórze.Położony w jednym z najbardziej zapierających dech w piersiach miejsc południowego Adriatyku, ten ekskluzywny ko…
