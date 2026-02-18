  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Kotor Municipality
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kotor Municipality, Czarnogóra

Risan
2
Dobrota
4
Prcanj
1
Kotor
1
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Dobrota, Czarnogóra
od
$297,487
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Życie, o którym marzyłeśPrzedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny, ucieleśnienie elegancji i wyśmienity komfort w sercu Boki Kotorskaya - perły Adriatyku. Tutaj, zaledwie 150 metrów od brzegu, inspirujące widoki, bryza morska i architektura nasycone tradycją i stylem połączenia.D…
Agencja
MD Realty
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Czarnogóra
od
$204,870
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 83 m²
1 obiekt nieruchomości
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
83.0
402,191
Agencja
VALUE.ONE
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Czarnogóra
od
$303,775
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 55–69 m²
2 obiekty nieruchomości
Wyjątkowy kompleks mieszkalny nad morzem z prywatną łodzią w Zatoce Kotor.Doświadcz unikalnej harmonii natury i architektury w jednym z najpiękniejszych zatok na świecie.Ten kompleks mieszkalny oferuje styl życia, który łączy w sobie nowoczesny komfort, panoramiczne widoki na morze, stylową …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0
307,668
Mieszkanie 2 pokoi
69.0
326,418
Agencja
VALUE.ONE
Otium DevelopmentOtium Development
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Czarnogóra
od
$1,89M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
W Zatoce Kotor budowana jest wysokiej klasy społeczność willi, składająca się z 6 willi z panoramicznym widokiem na Zatokę.Każda willa oferuje mieszankę nowoczesnych udogodnień i tradycyjnej architektury Czarnogóry, ustawione na tle Adriatyku i gór, z zapierającym dech w piersiach widokiem n…
Agencja
VALUE.ONE
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Sisici, Czarnogóra
od
$106,146
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny kompleks mieszkalny z basenem na wybrzeżu CzarnogóryW jednym z najbardziej malowniczych zakątków Adriatyku powstaje nowy kompleks mieszkalny dla 54 apartamentów. Projekt łączy nowoczesną architekturę, wygodną infrastrukturę i dobrą lokalizację - wszystko to dla komfortowego życia …
Agencja
MD Realty
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Czarnogóra
od
$104,144
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Kompleks mieszkalny Minder Nexus - nowoczesny styl życia w malowniczym KavachePrzedstawiamy Państwu nowy projekt mieszkaniowy klasy premium Minder Nexus, położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Czarnogóry - Kavache. Ten przytulny zakątek przyrody znajduje się zaledwie kilka min…
Agencja
MD Realty
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Czarnogóra
od
$297,487
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 53–70 m²
3 obiekty nieruchomości
Kompleks mieszkalny w Dobrocie.Nowoczesny kompleks mieszkalny położony zaledwie 150 metrów od morza w malowniczej miejscowości Dobrota, w Zatoce Kotor.Kompleks składa się z dwóch niezależnych budynków z nazwami, które odzwierciedlają ich unikalny charakter: Le Soleil i La Lune.Oba budynki są…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
302,730 – 368,632
Mieszkanie 2 pokoi
70.0
480,127
Agencja
VALUE.ONE
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Prcanj, Czarnogóra
od
$151,304
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
🌊 Wyłączne inwestycje w Prchan - tylko 80 metrów od morza!Budowa unikalnego kompleksu mieszkalnego jest wykonywana w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc w Czarnogórze - w mieście Prchan, na brzegu Zatoki Boko- Kotor.📈 To nie jest tylko nieruchomość - jest to gotowa inwestycja o gwaranto…
Agencja
Red Feniks Montenegro
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Dobrota, Czarnogóra
od
$89,541
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 32–60 m²
2 obiekty nieruchomości
Agencja
MD Realty
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Radanovici, Czarnogóra
od
$98,171
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 48–66 m²
3 obiekty nieruchomości
Kompleks mieszkalny w Radanovići.Kompleks mieszkalny znajduje się w cichej i bezpiecznej zielonej okolicy i składa się z 72 apartamentów różnego rodzaju: studia, jednopokojowe i dwupokojowe apartamenty.Lokalizacja łączy bliskość do kluczowych udogodnień (szkoły, sklepy) i regionalnej sieci t…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0 – 51.0
167,739 – 173,353
Mieszkanie 2 pokoi
66.0
223,864
Agencja
VALUE.ONE
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Czarnogóra
od
$224,587
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 54 m²
1 obiekt nieruchomości
Nowoczesny kompleks mieszkalny w Risan, Zatoka Kotor.Nowy kompleks mieszkalny położony w mieście Risan - jednym z najstarszych miast w Czarnogórze, z bogatym dziedzictwem historycznym. Znajduje się w malowniczej północno-zachodniej części Zatoki Kotor. Pokojowa atmosfera, bliskość morza i ch…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
54.3
192,830
Agencja
VALUE.ONE
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Czarnogóra
od
$450,110
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 53–131 m²
3 obiekty nieruchomości
MÖVENPICK REZYDENCJE TEUTA KOTOR BAY to niepowtarzalna okazja do posiadania nie tylko luksusowej nieruchomości, ale także części legendarnej marki hotelu Mövenpick, która jest częścią światowej sławy grupy Accor.Dostaniesz dostęp do niezrównanego poziomu usług, światowej klasy udogodnień i w…

Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
485,600
Mieszkanie 2 pokoi
93.0 – 131.0
845,654 – 1,34M
Agencja
VALUE.ONE
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Muo, Czarnogóra
od
$164,714
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 44–75 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Przedstawiamy nowy kompleks mieszkalny w pobliżu morza w Kotor.Mamy przyjemność przedstawić nowy kompleks mieszkalny w Zatoce Kotor.Region ten słynie z łagodnego klimatu, wiekowych gajów oliwnych i krystalicznie czystych wód zatoki. Kompleks znajduje się zaledwie 50 metrów od morza, oferując…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.5
190,687
Mieszkanie 2 pokoi
75.0
354,014
Mieszkanie 3 pokoi
75.0
393,099
Agencja
VALUE.ONE
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Donji Orahovac, Czarnogóra
od
$167,657
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 43–56 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny z widokiem na morze w OrahovacUnikalny kompleks mieszkalny o niskiej gęstości położony w cichej części wybrzeża Czarnogóry, zaledwie 200 metrów od morza lazurowego. Projekt jest идеально nadaje się zarówno do inwestycji i dochodów z wynajmu, jak i dla tych, którzy cenią s…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0
229,772
Mieszkanie 2 pokoi
56.0
272,410
Agencja
VALUE.ONE
