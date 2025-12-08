  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Bar Municipality
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bar Municipality, Czarnogóra

Bar
11
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Bar, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
For sale — one-bedroom apartment with sea view in Bar (Čeluga). New building, ready to move in. Details: • Area: 45.78 m² • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion…
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Sveti Luka
Zespół mieszkaniowy Sveti Luka
Zespół mieszkaniowy Sveti Luka
Zespół mieszkaniowy Sveti Luka
Zespół mieszkaniowy Sveti Luka
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sveti Luka
Zespół mieszkaniowy Sveti Luka
Pecurice, Czarnogóra
od
$103,336
W elitarnej wiosce, tuż przy pierwszej linii morskiej, na terytorium Riwiery Bar, zbudowano kompleks mieszkań SV. Luka. Wioska składa się z czterogwiazdkowych hoteli, nowoczesnych prywatnych willi i ma własną zatokę z krystalicznie czystą wodą. Powietrze morskie, ciepłe słońce i woda mają ko…
Deweloper
Montenegro Sun Realty
Zostaw prośbę
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Pokaż wszystko Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Bar, Czarnogóra
od
$108,820
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
PARK Residence to nowy elitarny kompleks wielofunkcyjny. Na życie. Dla relaksu. Do inwestycji. Kompleks składa się z 3 bloków: Blok A- składa się z różnego rodzaju mieszkań mieszkalnych. Blok B - od 1. do 5. piętra znajduje się czterogwiazdkowy hotel z apartamentami - od 6. na 8 piętrze…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Karon PhuketKaron Phuket
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Pokaż wszystko Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$122,784
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 40–64 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Udogodnienia: Premium kompleks mieszkalny. Najszerszy wybór przestronnych i komfortowych apartamentów. Wykorzystanie wysokiej jakości i kosztownych materiałów w budownictwie i wykończeniu. Systemy rozszczepialne, kotły. Instalacja od producentów premium. Basen w kompleksie. Projektowanie kra…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0
122,338
Mieszkanie 2 pokoi
64.0
195,741
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Pokaż wszystko Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$122,293
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 38–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy luksusowy kompleks mieszkalny. Futurystyczne rozwiązanie architektoniczne z elementami klasycznego wzornictwa, które tworzy jego wyjątkowość. W oparciu o tradycję i spojrzenie w przyszłość, projekt ten nie tylko zaskakuje, ale również doskonale pasuje do niesamowitego krajobrazu Czarnog…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.5 – 55.0
121,849 – 153,797
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
212,519
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$82,698
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 27–63 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Wyposażenie: W najlepszym i najbardziej atrakcyjnym miejscu baru buduje się budynek, który będzie połączeniem tradycyjnych mieszkań i naturalnego piękna. Jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych miejsc do zamieszkania w okolicy, gdzie luksusowy budynek będzie zbudowany z podłogi parterowe P …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
27.2 – 48.1
82,398 – 145,711
Mieszkanie 2 pokoi
63.0
190,847
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Rezydencja Emerald Residence
Rezydencja Emerald Residence
Rezydencja Emerald Residence
Rezydencja Emerald Residence
Rezydencja Emerald Residence
Pokaż wszystko Rezydencja Emerald Residence
Rezydencja Emerald Residence
Sustas, Czarnogóra
od
$77,942
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 36–73 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Twórcy kompleksu mieszkalnego „Emerald Residence” są przekonani, że dzisiejsze życie w Czarnogórze zgodnie z zasadą „Mój dom to moja forteca” nie jest nowoczesne. Ludzie chcą nowych, bardziej harmonijnych relacji zarówno z naturą, jak i między sobą. Aby to zrobić, zajmujemy przestrzeń miesz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0 – 57.1
128,159 – 162,995
Mieszkanie 2 pokoi
72.0 – 73.5
175,139 – 201,110
Nieruchomości komercyjne
51.0
90,093
Deweloper
Emerland Residence
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Pole
Apartamentowiec Pole
Apartamentowiec Pole
Apartamentowiec Pole
Polje, Czarnogóra
od
$74,168
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Kвартиры в строящемся доме от надежного застройщика. Окончание строительства - grudzień 2024. Мест оположение: г. Бар, Поле. К покупке доступны квартиры z 1 i 2 спальнями. W przypadku 5 typów квартир. Kвартиры z podglądem na город и горы. Площадь квартир od 40,16 -72,93 m2.…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Apartamentowiec N-Bar
Apartamentowiec N-Bar
Apartamentowiec N-Bar
Apartamentowiec N-Bar
Apartamentowiec N-Bar
Pokaż wszystko Apartamentowiec N-Bar
Apartamentowiec N-Bar
Bar, Czarnogóra
od
$166,752
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 62 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wyposażenie:Nowy kompleks mieszkalny spełnia najwyższe standardy konstrukcji, co zapewnia jego długotrwałą jakość i nienaganny komfort.Dzięki zastosowaniu materiałów naturalnych, szczególnej uwagi na duże powierzchnie szklane, które zapewniają obfitość światła, a także zastosowaniu nowoczesn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
62.0
166,147 – 180,594
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Apartamentowiec Premium dom v centre goroda
Bar, Czarnogóra
od
$79,517
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 27–43 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Są to komfortowe apartamenty w 10- piętrowym budynku, funkcjonalny parking podziemny i parking w pobliżu domu. Oferujemy Państwu wygodne układy apartamentów, w których wygodnie będzie mieszkać z rodziną lub wynająć. Wiele apartamentów posiada duże loggie i tarasy, z których można podziwiać w…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
27.0 – 43.0
79,229 – 122,688
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Czarnogóra
od
$76,952
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
For sale — studios in Bar (Čeluga). New building, comfort, and convenient location. Details: • Area: 30.20 m² • Floors: 1, 3, 4, 6 (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion date: Decemb…
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Bar, Czarnogóra
od
$118,651
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Modern apartment with sea view — an ideal option for living or vacation. Details: • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Condition: new building • Parking: in front of the building • Construction completion: December 2025
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$182,422
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 52–82 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wyposażenie:Te ekskluzywne apartamenty wyznaczają nowy standard luksusu życia w najbardziej pożądanej lokalizacji miasta. Apartamenty są doskonałą syntezą doskonałego stylu i funkcjonalności. Kompleks mieszkalny położony jest zaledwie 450 metrów od plaży, co zapewnia niemożliwą do pokonania …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
181,760
Mieszkanie 2 pokoi
82.0
277,300
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Zespół mieszkaniowy Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Zespół mieszkaniowy Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Zespół mieszkaniowy Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Zespół mieszkaniowy Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Zespół mieszkaniowy Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Canj, Czarnogóra
od
$185,845
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 42–60 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Sale of apartments managed by InterContinental® Hotels & Resorts 5* apart-hotel on the first of the Adriatic Sea   Introducing the wonderful new project on the first line in Čanj governed by luxurious InterContinental® Hotels & Resorts 5* hotel.   This complex construction featuring …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.0 – 60.0
186,751 – 287,278
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Pokaż wszystko Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$160,204
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 36–239 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Wyposażenie:Nowy kompleks mieszkalny otoczony czarującym pięknem Czarnogóry i lśniącymi wodami Morza Śródziemnego łączy w sobie luksus, komfort i niepowtarzalną okazję inwestycyjną!!! Mieszkanie kupujesz w projekcie jest koncepcją.5-gwiazdkowy kompleks hotelowy, wykonany z jakości i wyłączno…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0 – 43.0
162,409 – 192,410
Mieszkanie 2 pokoi
71.0 – 74.0
192,246 – 354,706
Mieszkanie 3 pokoi
239.0
1,51M
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Na mapie
Realting.com
Udać się