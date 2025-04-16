  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA

Becici, Czarnogóra
Cena na żądanie
18
ID: 32727
Data aktualizacji: 23.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Becici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Becici, Czarnogóra
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$130,866
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Becici, Czarnogóra
od
$149,702
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$602,420
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$122,293
Zespół mieszkaniowy River Side
Provodina, Czarnogóra
od
$107,441
Kompleks mieszkalny VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Becici, Czarnogóra
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$161,681
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 43–87 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy budynek mieszkalny na przedmieściach Tivat, w okolicy Kava, zaledwie kilka minut jazdy od centrum Tivat.Kompleks znajduje się na niewielkiej wysokości, pozwalając mieszkańcom cieszyć się widokiem na morze i miasto. Panoramiczne okna zapewniają dużo światła w pokojach, dzięki słonecznej …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0
174,862
Mieszkanie 2 pokoi
87.0
351,580
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Czarnogóra
od
$450,110
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 53–459 m²
9 obiekty nieruchomości 9
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY is a unique opportunity to own not just a luxury property but a part of the legendary Mövenpick hotel brand, which is part of the globally renowned Accor group.   You will gain access to an unparalleled level of service, world-class amenities, and exc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
475,775
Mieszkanie 2 pokoi
93.0 – 131.0
828,545 – 1,31M
Mieszkanie 3 pokoi
288.0 – 459.0
2,93M – 4,26M
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$394,765
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
New Gated Cottage Wspólnoty z 30 domów, Położony 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac.Powierzchnia kompleksu wynosi 23 000 m ². Wszystkie domy oferują panoramiczny widok na zatokę Tivat.Następujące domy są dostępne na sprzedaż:• Dwupiętrowa kamienica (Typ A) - 120 m ² z prywatną dział…
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje