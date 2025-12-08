  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat Municipality
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Tivat Municipality, Czarnogóra

Tivat
28
Donja Lastva
3
Gornja Lastva
2
TOP TOP
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Tivat, Czarnogóra
od
$118,139
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Czarnogóra
od
$236,791
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Tivat Apartments for Sale in an Exclusive Complex, just a few minutes’ walk from Porto Montenegro and the center of Tivat. Features: Views of the green Župa Park Modern architecture seamlessly integrated into nature Spacious, bright apartments with terraces …
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Krasici, Czarnogóra
od
$577,514
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny kompleks mieszkalny na wybrzeżu AdriatykuKompleks mieszkalny nowej generacji. Architektura projektu jest harmonijnie wpisana w naturalny krajobraz, tworząc atmosferę spokoju i przytulności. Tutaj zaczyna się poranek z jasnymi kolorami świtu nad morzem, a wieczory są wypełnione cis…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
OneOne
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$709,482
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 246–286 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Oferta specjalna: zakup nieruchomości w kompleksie przed końcem grudnia i uzyskać 5% zniżki!Nowy falisty kompleks mieszkalny klasy premierowej znajduje się w nowej dzielnicy Tivat. Kompleks położony jest na małej elewacji otoczonej zielenią, blisko całej infrastruktury miejskiej. Odległość o…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$394,765
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
New Gated Cottage Wspólnoty z 30 domów, Położony 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac.Powierzchnia kompleksu wynosi 23 000 m ². Wszystkie domy oferują panoramiczny widok na zatokę Tivat.Następujące domy są dostępne na sprzedaż:• Dwupiętrowa kamienica (Typ A) - 120 m ² z prywatną dział…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$754,199
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Nowy ekskluzywny projekt nowoczesnych luksusowych willi w jednym z najbardziej obiecujących obszarów przybrzeżnych - zaledwie 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac. Jest to miejsce, gdzie przemyślany design, wysokie standardy konstrukcyjne i wspaniałe widoki panoramiczne tworzą wyjątko…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Czarnogóra
od
$451,638
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 52–99 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Vero&Versa residences — premium apartments in the heart of Porto-Montenegro.   Vero&Versa Residences is a new premium residential project located in the very heart of Porto Montenegro, just steps from the sea, the yacht marina, shops, wellness center, cultural and entertainment venues, a…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.0
624,507
Mieszkanie 2 pokoi
99.0
968,219
Mieszkanie
52.0
489,353
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Lastva Park Residential Complex
Zespół mieszkaniowy Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Czarnogóra
od
$716,352
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 288 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LASTVA PARK jest idealnym wyborem jako siedziba główna, dom letniskowy lub wynajem inwestycji. Położony w uroczym Donja Lastva, najbardziej prestiżowym obszarze Tivat w Czarnogórze.Kompleks znajduje się w odległości spaceru od nabrzeża z pięknym widokiem na morze i unikalną mariną Porto Czar…
Deweloper
Lastva Park Residential Complex
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Czarnogóra
od
$577,514
Powierzchnia 130–328 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy ultranowoczesny kompleks mieszkalny klasy premium w stylu secesyjnym na półwyspie Lustica w miejscowości Krasici. Możesz wybrać między dwupoziomowe mieszkania duplex lub lofty na jednym poziomie z dostępem do basenu. Na terenie kompleksu znajduje się prywatny dziedziniec z miejscem rela…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
157.0
616,583
Mieszkanie 2 pokoi
129.6
590,368
Willa
328.0
1,51M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Czarnogóra
od
$295,133
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 67 metrów kwadratowych jest na sprzedaż w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym klasy Business Plus w budowie z basenem i terenem zamkniętym, położonym w nowej malowniczej dzielnicy Tivat Donja Lastva. Mieszkanie znajduje się na 5. piętrze 5-piętrowego bud…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Tivat, Czarnogóra
od
$146,926
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Oferuję do zakupu mieszkania w kompleksie w budowie ? Tivat Apartamenty zlokalizowane są w spokojnej okolicy, w otoczeniu lasu sosnowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, restauracje, czyste plaże oraz prestiżowa dzielnica Porto Montenegro. Apartamenty są doświetlone światłem …
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Czarnogóra
od
$184,879
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Budynek Eva Residence znajduje się w najpiękniejszej i najcichszej okolicy miasta Tivat (Czarnogóra), w otoczeniu luksusowych willi i kompleksu mieszkalnego. Budynek składa się z 10 apartamentów, z czego 6 to apartamenty z jedną sypialnią, 3 apartamenty dwupoziomowe z dwiema sypialniami i …
Deweloper
Kraft Construction
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$159,841
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
W malowniczej okolicy Donja Lastva, położonej w mieście Tivat, planowane jest wybudowanie ekskluzywnego minimiasta składającego się z szesnastu domów. Kompleks ten wyróżnia się doskonałą lokalizacją, w tym bliskością Porto Czarnogóra, a także szkołami i przedszkolami, co czyni go szczególnie…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Donja Lastva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Czarnogóra
od
$1,70M
Rok realizacji 2027
Wprowadzenie Synchro Yards - długo oczekiwanej nowej dzielnicy mieszkalnej Porto Czarnogóra, zaprojektowanej dla tych, którzy cenią luksus, komfort i inspirację.Położony na nabrzeżu, tuż przy wodzie, obszar ten ma stać się numerem jeden wybór popularności w Porto Czarnogóra. W nowej dzielnic…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$138,626
Rok realizacji 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Czarnogóra
od
$141,339
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 48–70 m²
3 obiekty nieruchomości 3
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
213,139
Mieszkanie 2 pokoi
60.0 – 70.0
266,029 – 275,638
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Pokaż wszystko Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Donja La
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$405,029
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Mamy przyjemność przedstawić Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny premium położony w malowniczej dzielnicy Tivat, w Donja Lastva. Tylko 7 apartamentów w zamkniętym obszarze chronionym gwarantuje wysoki poziom prywatności i komfortu.Zalety kompleksu:Położenie: pierwsza linia brzegowa, pano…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$165,401
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks mieszkalny w samym sercu malowniczego przedmieścia Tivat, zaledwie kilka minut jazdy od centrum miasta.Kompleks składa się z sześciu unikalnych budynków składających się z 54 apartamentów o powierzchni od 42 do 76 m ², oferujących szeroki wachlarz układów nadających się zarówno…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Czarnogóra
od
$130,960
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Usługi Agencji do konfrontacji umowy "pod kluczem" jest bezpłatny dla kupującego!!Wyposażenie: Nowy kompleks mieszkalny z unikalną konstrukcją architektoniczną, opracowany przez słynne międzynarodowe biuro Businessart, posiada koncepcję nowoczesnej, wygodnej i jednocześnie estetycznie atrakc…
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$744,493
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 99–140 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat. These unique apartments, designed for the most discerning buyers, feature private pools and are part of an exclusive project in a new district of Tivat. This is the second phase of a complex consisting of three sect…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
99.0 – 134.0
739,854 – 1,22M
Mieszkanie 3 pokoi
140.0
781,566
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Czarnogóra
od
$491,351
Rok realizacji 2016
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 65–338 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.0
460,807
Mieszkanie 2 pokoi
98.0 – 118.0
695,580 – 1,58M
Willa
184.0 – 338.0
2,56M – 4,01M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$181,370
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 42–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat. A modern premium-class residential complex located in one of the most scenic and comfortable areas of Tivat. This is a unique opportunity for those seeking a combination of comfort, quality, and prime location.   Gener…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.3 – 50.0
158,846 – 220,209
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
320,409
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Czarnogóra
od
$393,066
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47–81 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartments in a Premium Residential Complex in a New District of Tivat under Radisson Blu Management!   The complex is designed according to international 5-star hotel standards. It consists of two separate buildings and includes 33 branded residences. Each building is equipped with a …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
390,870
Mieszkanie 2 pokoi
81.0
678,243
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Czarnogóra
od
$370,797
Liczba kondygnacji 3
Wstęp Heights - ekskluzywna kolekcja studio, apartamentów i penthouses ustawionych na stokach pomiędzy Centrale i pierwszym polu golfowym Czarnogóry.W tym miejscu elegancka architektura, panoramiczne widoki i ciepły śródziemnomorski klimat łączą się w jeden premium stylu życia.Najważniejsze …
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$602,420
Powierzchnia 42–281 m²
3 obiekty nieruchomości 3
New exclusive residential complex - the Dreams by Dukley is located in the immediate vicinity of Porto Montenegro.   It includes three apartment blocks and a rooftop swimming pool. Each building boasts luxurious apartments and spacious penthouses, designed perfectly with the highest qual…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.0
599,457
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
1,28M
Mieszkanie 3 pokoi
281.0
4,08M
Nieruchomości komercyjne
81.0 – 164.0
3,29M – 3,44M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tivat, Czarnogóra
od
$138,453
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–69 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wyposażenie:Aby uzyskać pełną listę cen, skontaktuj się z naszymi menedżerami.Kompleks mieszkalny klasy Premium składa się z 18 domów z podziemnym parkingiem. 94 miejsca parkingowe na parkingu podziemnym, 1 piętro pomieszczeń handlowych. Zamknięte terytorium, ochrona, monitoring, windy. W ko…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
51.0 – 69.0
196,475 – 266,029
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Czarnogóra
od
$490,207
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 109–135 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay. Discover a unique space where mornings begin with the sun rising over the sea, and days are filled with the peaceful silence of golf courses stretching to the horizon. Horizon is a secluded and prestigious residential area, located …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
109.0
1,40M
Mieszkanie 3 pokoi
135.0
1,69M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$179,516
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 48 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartamenty w budynku New Boutique w Tivat Wyjątkowy kompleks mieszkalny z zaledwie 5 apartamentami zlokalizowanymi w cichej, zielonej okolicy Tivat - Mrčevac, zaledwie kilka kroków od prestiżowego Porto Montenegro, plaż i wszelkiej niezbędnej infrastruktury miejskiej.Główne cechy:- Lokaliza…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
179,709
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$236,130
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 52–216 m²
5 obiekty nieruchomości 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0 – 67.0
238,105 – 271,444
Mieszkanie 2 pokoi
73.0 – 216.0
333,165 – 762,600
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$127,227
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 41–124 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy kompleks mieszkalny z własną infrastrukturą w centrum Tivat, 400 metrów od Porto Czarnogóra. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą żyć w mieście Tivat z jego infrastruktury i życia kulturalnego, będąc w spokojnej i zielonej okolicy.W odległości spaceru znajduje się szkoła angiel…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0 – 88.0
236,870 – 437,213
Mieszkanie 2 pokoi
79.0 – 124.0
384,083 – 677,404
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$129,525
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 68–94 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Residential complex by the sea in Tivat. Special Offer! Reserve an apartment in Building 2 or 3 for just €10,000! The remaining amount is paid interest-free after the apartment is registered in the cadastre! A modern premium-class residential complex with sea views and direct beach a…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
68.0 – 85.0
348,873 – 371,200
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
418,441
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Czarnogóra
od
$360,758
Liczba kondygnacji 3
Centrale is a new addition to the Luštica Bay resort, combining a tranquil retreat with all the perks of cosmopolitan life.   This new district is set to become Luštica Bay’s town centre and a flourishing residential neighbourhood. Built with the attention-to-detail, intelligent design a…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$117,908
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 44–181 m²
4 obiekty nieruchomości 4
A new project in Tivat, located just 2,5 km from the city center and Porto-Montenegro, surrounded by greenery and beautiful landscapes. The distance to the sea is only 800 m. The complex is situated on a small elevation, allowing residents to enjoy panoramic views of the sea and greenery. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0
179,080
Mieszkanie 2 pokoi
57.0 – 109.0
228,481 – 617,516
Mieszkanie 3 pokoi
181.0
1,17M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$161,681
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 43–87 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy budynek mieszkalny na przedmieściach Tivat, w okolicy Kava, zaledwie kilka minut jazdy od centrum Tivat.Kompleks znajduje się na niewielkiej wysokości, pozwalając mieszkańcom cieszyć się widokiem na morze i miasto. Panoramiczne okna zapewniają dużo światła w pokojach, dzięki słonecznej …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0
175,570
Mieszkanie 2 pokoi
87.0
353,004
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Czarnogóra
od
$1,00M
Liczba kondygnacji 2
Witamy w pierwszym ośrodku golfowym z 18-dołkowym polu golfowym w Czarnogórze - Zatoka Peaks Lustica!To wyjątkowe miejsce oferuje idealne warunki dla golfistów na wszystkich poziomach. Zaprojektowany we współpracy z renomowanym projektantem Gary Player, pole golfowe Peaks zachwyca swoim pięk…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
