  Czarnogóra
  Prcanj
  Kompleks mieszkalny A STAR BAY

Kompleks mieszkalny A STAR BAY

Prcanj, Czarnogóra
od
$152,122
;
23 1
ID: 27433
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Miasteczko
    Prcanj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

O kompleksie

🌊 Wyłączne inwestycje w Prchan - tylko 80 metrów od morza!

Budowa unikalnego kompleksu mieszkalnego jest wykonywana w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc w Czarnogórze - w mieście Prchan, na brzegu Zatoki Boko- Kotor.

📈 To nie jest tylko nieruchomość - jest to gotowa inwestycja o gwarantowanym wzroście wartości i wysokim potencjale wynajmu:
Ograniczona podaż na pierwszej linii morza, tylko kilka mieszkań pozostaje
• roczny wzrost cen nieruchomości w regionie;
• wysoki popyt wśród turystów i koneserów odosobnionego odpoczynku.

🏡 Kompleks składa się z dwóch nowoczesnych budynków, wykonanych w stylu łączącym elegancję nowoczesnej architektury i atmosferę Adriatyku. Każdy apartament - z panoramicznymi oknami i tarasem, oferuje imponujący widok na zatokę.

🌿 Na terytorium znajduje się profesjonalnie zaprojektowany projekt krajobrazu, który tworzy uczucie zamkniętej oazy przez morze.

🗓 Data zakończenia to luty 2026 r. Zakup na etapie budowy gwarantuje najbardziej korzystne warunki i znaczny wzrost wartości do momentu dostawy.

✨ Główne zalety projektu:
• Unikalna lokalizacja - tylko 80 m do morza
• Apartamenty z panoramą Zatoki Kotor
Nowoczesna architektura + elementy stylu śródziemnomorskiego
• Profesjonalny projekt krajobrazu terytorium
• Wysoki potencjał wynajmu i stabilny dochód
• Wzrost kosztów zarówno podczas budowy, jak i po dostawie

💎 Ten projekt jest idealnym połączeniem:
✔ prestiżowe
✔ bezpieczne inwestycje
✔ morze

Nieruchomości w Prčan jest atutem, który będzie pracować dla Ciebie.

Budynek "A":

1. Studio apartament: 28m2 + 10m2 ogród / taras - 130 000 euro

2. Apartament z oddzielną sypialnią: 42m2 - 175,000 euro

3. Apartament z dwiema sypialniami: 67m2 - 275,000 euro

Budynek B

1. Apartament z oddzielną sypialnią 51m2 - 245,000 euro.

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy A STAR BAY

