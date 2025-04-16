Kompleks mieszkalny A STAR BAY

🌊 Wyłączne inwestycje w Prchan - tylko 80 metrów od morza!
Budowa unikalnego kompleksu mieszkalnego jest wykonywana w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc w Czarnogórze - w mieście Prchan, na brzegu Zatoki Boko- Kotor.
📈 To nie jest tylko nieruchomość - jest to gotowa inwestycja o gwarantowanym wzroście wartości i wysokim potencjale wynajmu:
Ograniczona podaż na pierwszej linii morza, tylko kilka mieszkań pozostaje
• roczny wzrost cen nieruchomości w regionie;
• wysoki popyt wśród turystów i koneserów odosobnionego odpoczynku.
🏡 Kompleks składa się z dwóch nowoczesnych budynków, wykonanych w stylu łączącym elegancję nowoczesnej architektury i atmosferę Adriatyku. Każdy apartament - z panoramicznymi oknami i tarasem, oferuje imponujący widok na zatokę.
🌿 Na terytorium znajduje się profesjonalnie zaprojektowany projekt krajobrazu, który tworzy uczucie zamkniętej oazy przez morze.
🗓 Data zakończenia to luty 2026 r. Zakup na etapie budowy gwarantuje najbardziej korzystne warunki i znaczny wzrost wartości do momentu dostawy.
✨ Główne zalety projektu:
• Unikalna lokalizacja - tylko 80 m do morza
• Apartamenty z panoramą Zatoki Kotor
Nowoczesna architektura + elementy stylu śródziemnomorskiego
• Profesjonalny projekt krajobrazu terytorium
• Wysoki potencjał wynajmu i stabilny dochód
• Wzrost kosztów zarówno podczas budowy, jak i po dostawie
💎 Ten projekt jest idealnym połączeniem:
✔ prestiżowe
✔ bezpieczne inwestycje
✔ morze
Nieruchomości w Prčan jest atutem, który będzie pracować dla Ciebie.
Budynek "A":
1. Studio apartament: 28m2 + 10m2 ogród / taras - 130 000 euro
2. Apartament z oddzielną sypialnią: 42m2 - 175,000 euro
3. Apartament z dwiema sypialniami: 67m2 - 275,000 euro
Budynek B
1. Apartament z oddzielną sypialnią 51m2 - 245,000 euro.