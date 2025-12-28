  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Tivat
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Tivat, Czarnogóra

3
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$376,002
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
New Gated Cottage Wspólnoty z 30 domów, Położony 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac.Powierzchnia kompleksu wynosi 23 000 m ². Wszystkie domy oferują panoramiczny widok na zatokę Tivat.Następujące domy są dostępne na sprzedaż:• Dwupiętrowa kamienica (Typ A) - 120 m ² z prywatną dział…
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Agencja
GATE Realty
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Agencja
GATE Realty
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$602,420
Powierzchnia 42–281 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny - Dreams by Dukley znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Porto Czarnogóra.Obejmuje trzy bloki mieszkalne i basen na dachu. Każdy budynek oferuje luksusowe apartamenty i przestronne penthouses, zaprojektowane doskonale z najwyższej jakości umeblowania, w…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.0
605,798
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
1,30M
Mieszkanie 3 pokoi
281.0
4,12M
Nieruchomości komercyjne
81.0 – 164.0
3,32M – 3,48M
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$127,227
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 41–124 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy kompleks mieszkalny z własną infrastrukturą w centrum Tivat, 400 metrów od Porto Czarnogóra. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą żyć w mieście Tivat z jego infrastruktury i życia kulturalnego, będąc w spokojnej i zielonej okolicy.W odległości spaceru znajduje się szkoła angiel…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0 – 88.0
239,376 – 441,838
Mieszkanie 2 pokoi
79.0 – 124.0
388,146 – 684,569
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Tivat, Czarnogóra
od
$118,139
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w ratach z pierwszą płatnością 50%.Na sprzedaż 2-pokojowe apartamenty, 51.19m2 z widokiem na góry lub morze, NEXUS w Kavache (Tivat) w ratach lub na pełną kwotę.Nowy kompleks mieszkalny w Kavache (Tivat) nowoczesny dom dla 43 apartamentów, z zamkniętym obszarem.Dodatkowo: dwa bas…
Agencja
DOO MNG Built
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$161,681
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 43–87 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy budynek mieszkalny na przedmieściach Tivat, w okolicy Kava, zaledwie kilka minut jazdy od centrum Tivat.Kompleks znajduje się na niewielkiej wysokości, pozwalając mieszkańcom cieszyć się widokiem na morze i miasto. Panoramiczne okna zapewniają dużo światła w pokojach, dzięki słonecznej …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0
177,428
Mieszkanie 2 pokoi
87.0
356,738
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Czarnogóra
od
$1,70M
Rok realizacji 2027
Wprowadzenie Synchro Yards - długo oczekiwanej nowej dzielnicy mieszkalnej Porto Czarnogóra, zaprojektowanej dla tych, którzy cenią luksus, komfort i inspirację.Położony na nabrzeżu, tuż przy wodzie, obszar ten ma stać się numerem jeden wybór popularności w Porto Czarnogóra. W nowej dzielnic…
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
GATE Realty
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$709,482
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 246–286 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Oferta specjalna: zakup nieruchomości w kompleksie przed końcem grudnia i uzyskać 5% zniżki!Nowy falisty kompleks mieszkalny klasy premierowej znajduje się w nowej dzielnicy Tivat. Kompleks położony jest na małej elewacji otoczonej zielenią, blisko całej infrastruktury miejskiej. Odległość o…
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Czarnogóra
od
$130,960
Opcje wykończenia Gotowe
Udogodnienia: Luksusowy kompleks mieszkalny położony w malowniczym mieście Tivat, apartamenty w kompleksie są tworzone z miłości do szczegółów, zapewniając wszystkie udogodnienia niezbędne do komfortowego życia. Nowoczesna architektura kompleksu jest zaprojektowana w taki sposób, że z każdeg…
Agencja
GATE Realty
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$744,493
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 99–140 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat. These unique apartments, designed for the most discerning buyers, feature private pools and are part of an exclusive project in a new district of Tivat. This is the second phase of a complex consisting of three sect…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
99.0 – 134.0
747,681 – 1,24M
Mieszkanie 3 pokoi
140.0
789,833
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$236,130
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 52–216 m²
5 obiekty nieruchomości 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0 – 67.0
240,624 – 274,315
Mieszkanie 2 pokoi
73.0 – 216.0
336,689 – 770,667
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$181,370
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 42–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat. A modern premium-class residential complex located in one of the most scenic and comfortable areas of Tivat. This is a unique opportunity for those seeking a combination of comfort, quality, and prime location.   Gener…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.3 – 50.0
160,526 – 222,538
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
323,799
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$129,525
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 68–94 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Residential complex by the sea in Tivat. Special Offer! Reserve an apartment in Building 2 or 3 for just €10,000! The remaining amount is paid interest-free after the apartment is registered in the cadastre! A modern premium-class residential complex with sea views and direct beach a…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
68.0 – 85.0
352,564 – 375,126
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
422,867
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Czarnogóra
od
$393,066
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47–81 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartments in a Premium Residential Complex in a New District of Tivat under Radisson Blu Management!   The complex is designed according to international 5-star hotel standards. It consists of two separate buildings and includes 33 branded residences. Each building is equipped with a …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
395,005
Mieszkanie 2 pokoi
81.0
685,417
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$165,401
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks mieszkalny w samym sercu malowniczego przedmieścia Tivat, zaledwie kilka minut jazdy od centrum miasta.Kompleks składa się z sześciu unikalnych budynków składających się z 54 apartamentów o powierzchni od 42 do 76 m ², oferujących szeroki wachlarz układów nadających się zarówno…
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Czarnogóra
od
$141,339
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 48–70 m²
3 obiekty nieruchomości 3
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
215,393
Mieszkanie 2 pokoi
60.0 – 70.0
268,844 – 278,554
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tivat, Czarnogóra
od
$138,453
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–69 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wyposażenie:Aby uzyskać pełną listę cen, skontaktuj się z naszymi menedżerami.Kompleks mieszkalny klasy Premium składa się z 18 domów z podziemnym parkingiem. 94 miejsca parkingowe na parkingu podziemnym, 1 piętro pomieszczeń handlowych. Zamknięte terytorium, ochrona, monitoring, windy. W ko…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
51.0 – 69.0
198,553 – 268,844
Agencja
GATE Realty
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$138,626
Rok realizacji 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
Agencja
DOO MNG Built
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$117,908
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 44–181 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy projekt w Tivat, położony zaledwie 2,5 km od centrum miasta i Porto- Czarnogóra, w otoczeniu zieleni i pięknych krajobrazów. Odległość do morza wynosi tylko 800 m. Kompleks znajduje się na niewielkiej wysokości, pozwalając mieszkańcom cieszyć się panoramicznym widokiem na morze i zieleń…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0
180,974
Mieszkanie 2 pokoi
57.0 – 109.0
230,898 – 624,048
Mieszkanie 3 pokoi
181.0
1,19M
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$754,199
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 180 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy ekskluzywny projekt nowoczesnych luksusowych willi w jednym z najbardziej obiecujących obszarów przybrzeżnych - zaledwie 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac. Jest to miejsce, gdzie przemyślany design, wysokie standardy konstrukcyjne i wspaniałe widoki panoramiczne tworzą wyjątko…
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Czarnogóra
od
$451,638
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 52–99 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Vero&Versa residences — premium apartments in the heart of Porto-Montenegro.   Vero&Versa Residences is a new premium residential project located in the very heart of Porto Montenegro, just steps from the sea, the yacht marina, shops, wellness center, cultural and entertainment venues, a…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.0
631,113
Mieszkanie 2 pokoi
99.0
978,461
Mieszkanie
52.0
494,529
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Usługi Agencji do konfrontacji umowy "pod kluczem" jest bezpłatny dla kupującego!!Wyposażenie: Nowy kompleks mieszkalny z unikalną konstrukcją architektoniczną, opracowany przez słynne międzynarodowe biuro Businessart, posiada koncepcję nowoczesnej, wygodnej i jednocześnie estetycznie atrakc…
Agencja
GATE Realty
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Czarnogóra
od
$236,791
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
TivatApartamenty na sprzedaż w ekskluzywnym kompleksie, zaledwie kilka minut spacerem od Porto Czarnogóra i centrum Tivat.Cechy:Widok na zielony park ŽupaNowoczesna architektura płynnie zintegrowana z naturąPrzestronne, jasne apartamenty z tarasamiGated kompleks z projektowaniem krajobrazuW …
Agencja
DOO MNG Built
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Czarnogóra
od
$295,133
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 67 metrów kwadratowych jest na sprzedaż w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym klasy Business Plus w budowie z basenem i terenem zamkniętym, położonym w nowej malowniczej dzielnicy Tivat Donja Lastva. Mieszkanie znajduje się na 5. piętrze 5-piętrowego bud…
Agencja
Montenegro Intel city
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Tivat, Czarnogóra
od
$146,926
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Oferuję do zakupu mieszkania w kompleksie w budowie ? Tivat Apartamenty zlokalizowane są w spokojnej okolicy, w otoczeniu lasu sosnowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, restauracje, czyste plaże oraz prestiżowa dzielnica Porto Montenegro. Apartamenty są doświetlone światłem …
Agencja
Montenegro Intel city
