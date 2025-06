Mieszkanie w nowym budynku

Wyposażenie:

Nowy luksusowy kompleks mieszkalny. Futurystyczne rozwiązanie architektoniczne z elementami klasycznego wzornictwa, które tworzy jego wyjątkowość. W oparciu o tradycję i spojrzenie w przyszłość, projekt ten nie tylko zaskakuje, ale również doskonale pasuje do niesamowitego krajobrazu Czarnogóry. Całodobowa obsługa. Designerska grupa wejściowa poziomu hotelu z dekoracyjnym krajobrazu i salon. Miło jest się tu zrelaksować, poznać gości i przyjaciół. Piękne schody i szybką windę od holu do tarasu na dachu, tworzy nie tylko komfort, ale także nastrój mieszkańców i gości. Sala fitness i sala jogi. Basen jest na podwórku. Tropikalne rośliny, garbarnia i bar basenowy. Przestronny i bezpieczny parking podziemny na 30 miejsc parkingowych z ładowaniem do samochodów elektrycznych. Duże tarasy z widokiem na morze i góry. Wykorzystanie wysokiej jakości i kosztownych materiałów w budownictwie i wykończeniu. Systemy rozszczepialne, kotły. Winda na podziemny parking. Ochrona Kurulów. Monitoring wideo.



Lokalizacja:

Miasto Bar znajduje się w południowej części Czarnogóry między Adriatykiem i jeziorem Chkadar i ma 270 słonecznych dni w roku.

Bar jest głównym portem morskim kraju, który zapewnia promy towarowe i pasażerskie;

800 metrów od morza;

Centrum handlowe - 100 metrów;

Centralny bar - 500 metrów, Stary bar - 1.4 km.

Góry są 2 km.;

Lotnisko Tivat i Porto Czarnogóra - 59 km.;

Stolica Czarnogóry Podgorica wynosi 45 km.

Pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na pobyt nieruchomości!!!

Pomożemy ci i wynajmiemy!



Z naszą pomocą zdobędziesz płynny obiekt, który przyniesie ci dochód!

Zarejestrowana agencja nieruchomości w Montenegro GATE Realty!

Jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami!