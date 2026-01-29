  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Bar, Czarnogóra

Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Czarnogóra
od
$76,952
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
For sale — studios in Bar (Čeluga). New building, comfort, and convenient location. Details: • Area: 30.20 m² • Floors: 1, 3, 4, 6 (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion date: Decemb…
Agencja
DOO MNG Built
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Bar, Czarnogóra
od
$118,651
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Modern apartment with sea view — an ideal option for living or vacation. Details: • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Condition: new building • Parking: in front of the building • Construction completion: December 2025
Agencja
DOO MNG Built
Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Bar, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
For sale — one-bedroom apartment with sea view in Bar (Čeluga). New building, ready to move in. Details: • Area: 45.78 m² • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion…
Agencja
DOO MNG Built
Apart - hotel Park Rezidens
Bar, Czarnogóra
od
$108,820
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
PARK Residence to nowy elitarny kompleks wielofunkcyjny. Na życie. Dla relaksu. Do inwestycji. Kompleks składa się z 3 bloków: Blok A- składa się z różnego rodzaju mieszkań mieszkalnych. Blok B - od 1. do 5. piętra znajduje się czterogwiazdkowy hotel z apartamentami - od 6. na 8 piętrze…
Agencja
Риэлтор без границ
