Kompleks mieszkalny Five-star hotel Meliá Private Residences in Budva

Pięciogwiazdkowy hotel Meliá Private Residences w Budwie.

Sprzedaż mieszkań w 5-gwiazdkowym hotelu Meliá - bezpośrednio na nabrzeżu w Rafailovići!

Nie przegap możliwości posiadania rezydencji nad morzem zarządzanej przez międzynarodową markę hotelu Meliá!

Apartamenty z widokiem na morze znajdują się w kompleksie z pełnym pięciogwiazdkowym usługi hotelowe: pomoc concierge i zarządzanie czynszem przez operatora międzynarodowego.

Meliá Budva Private Residences to wyjątkowa okazja do posiadania nieruchomości nad Adriatykiem w Bečići, zaledwie 10 metrów od plaży Blue Flag. Projekt łączy nowoczesne apartamenty z pełnymi prawami własności i rentownym zarządzanym modelem wynajmu.

System podziału zysków: 70% dla właściciela - 30% dla spółki zarządzającej.

Dzięki międzynarodowej marce i rocznemu popytowi turystycznemu, apartamenty te zapewniają stały dochód, co inwestycji nie tylko wygodne, ale również bardzo opłacalne.

Infrastruktura klasy światowej:

• Dwa panoramiczne baseny z widokiem na Adriatyk

• Centrum Wellness & SPA z całorocznym ośrodkiem relaksacyjnym

• Centrum fitness z nowoczesnym sprzętem cardio i siłowym

• Kids 'Club - dedykowany plac zabaw dla dzieci

• Cztery restauracje i trzy bary z śródziemnomorską kuchnią i atmosferą

• Dwupoziomowe kasyno - życie nocne na poziomie najlepszych europejskich ośrodków

• Prywatna plaża o powierzchni 3000 m ² - wyłącznie dla mieszkańców i gości.

Lokalizacja i korzyści:

• Plaża Bečići - 10 m

• Budva Stare Miasto - 4 km (45 minut spacerem)

• Lotniska: Tivat - 20 km, Podgorica - 60 km, Dubrownik - 70 km

• Budva - najbardziej odwiedzany ośrodek w regionie

• 26 restauracji w odległości spaceru.

Najważniejsze punkty projektu:

• 5-gwiazdkowa międzynarodowa marka - Meliá Hotels International w Budwie

• 154 pokoje hotelowe

• Ponad 100 miejsc parkingowych

• Planowane otwarcie: Czerwiec 2027.

Inwestycje i zwroty:

Meliá Hotels International obsługuje ponad 400 hoteli na całym świecie i posiada program lojalnościowy z 15 milionami członków.

Gwarantuje to wysoki poziom obłożenia i popyt przez cały rok. Profesjonalnie zarządzane czynsze zapewniają właścicielom stabilne dochody bez żadnych kłopotów.

Meliá Private Residences Budva jest nie tylko domem na wybrzeżu Adriatyku - jest idealnym połączeniem stylu życia ośrodka i inteligentnej inwestycji.

Tutaj śródziemnomorska harmonia spełnia niezawodność światowej klasy operatora hotelu.