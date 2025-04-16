Kompleks mieszkalny Five-star hotel Meliá Private Residences in Budva

Pięciogwiazdkowy hotel Meliá Private Residences w Budwie.
Sprzedaż mieszkań w 5-gwiazdkowym hotelu Meliá - bezpośrednio na nabrzeżu w Rafailovići!
Nie przegap możliwości posiadania rezydencji nad morzem zarządzanej przez międzynarodową markę hotelu Meliá!
Apartamenty z widokiem na morze znajdują się w kompleksie z pełnym pięciogwiazdkowym usługi hotelowe: pomoc concierge i zarządzanie czynszem przez operatora międzynarodowego.
Meliá Budva Private Residences to wyjątkowa okazja do posiadania nieruchomości nad Adriatykiem w Bečići, zaledwie 10 metrów od plaży Blue Flag. Projekt łączy nowoczesne apartamenty z pełnymi prawami własności i rentownym zarządzanym modelem wynajmu.
System podziału zysków: 70% dla właściciela - 30% dla spółki zarządzającej.
Dzięki międzynarodowej marce i rocznemu popytowi turystycznemu, apartamenty te zapewniają stały dochód, co inwestycji nie tylko wygodne, ale również bardzo opłacalne.
Infrastruktura klasy światowej:
• Dwa panoramiczne baseny z widokiem na Adriatyk
• Centrum Wellness & SPA z całorocznym ośrodkiem relaksacyjnym
• Centrum fitness z nowoczesnym sprzętem cardio i siłowym
• Kids 'Club - dedykowany plac zabaw dla dzieci
• Cztery restauracje i trzy bary z śródziemnomorską kuchnią i atmosferą
• Dwupoziomowe kasyno - życie nocne na poziomie najlepszych europejskich ośrodków
• Prywatna plaża o powierzchni 3000 m ² - wyłącznie dla mieszkańców i gości.
Lokalizacja i korzyści:
• Plaża Bečići - 10 m
• Budva Stare Miasto - 4 km (45 minut spacerem)
• Lotniska: Tivat - 20 km, Podgorica - 60 km, Dubrownik - 70 km
• Budva - najbardziej odwiedzany ośrodek w regionie
• 26 restauracji w odległości spaceru.
Najważniejsze punkty projektu:
• 5-gwiazdkowa międzynarodowa marka - Meliá Hotels International w Budwie
• 154 pokoje hotelowe
• Ponad 100 miejsc parkingowych
• Planowane otwarcie: Czerwiec 2027.
Inwestycje i zwroty:
Meliá Hotels International obsługuje ponad 400 hoteli na całym świecie i posiada program lojalnościowy z 15 milionami członków.
Gwarantuje to wysoki poziom obłożenia i popyt przez cały rok. Profesjonalnie zarządzane czynsze zapewniają właścicielom stabilne dochody bez żadnych kłopotów.
Meliá Private Residences Budva jest nie tylko domem na wybrzeżu Adriatyku - jest idealnym połączeniem stylu życia ośrodka i inteligentnej inwestycji.
Tutaj śródziemnomorska harmonia spełnia niezawodność światowej klasy operatora hotelu.