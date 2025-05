Kompleks mieszkalny Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya

Kompleks mieszkalny w Becici jest unikalnym projektem harmonijnie połączonym w malownicze górskie krajobrazy, z pięknym widokiem na morze i otoczonym zielonymi przestrzeniami. Kompleks znajduje się w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów wybrzeża Czarnogóry, zaledwie kilka minut spacerem od plaży. Jest to idealne miejsce do komfortowego życia i rekreacji, łącząc bliskość przyrody z dostępnością wszystkich niezbędnych infrastruktury miejskiej.

Kompleks składa się z 5 budynków, w tym 536 budynków mieszkalnych i handlowych, jak również 550 miejsc parkingowych dla wygody wszystkich mieszkańców i gości. Ta duża liczba przestrzeni zapewnia różne możliwości wyboru dla przyszłych właścicieli i najemców, oferując zarówno przytulne apartamenty i pomieszczenia handlowe dla firm.

Budowa kompleksu zostanie ukończona na początku 2027 r., po czym mieszkańcy będą mogli w pełni wykorzystać nowoczesną architekturę i infrastrukturę. Kompleks będzie miał dobrze utrzymany basen do rekreacji, a także dobrze zadbane tereny zielone i miejsca do spaceru, co sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce zarówno dla stałego zamieszkania i sezonowego wypoczynku.