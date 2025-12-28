  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Herceg Novi Municipality
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

Herceg Novi
4
Lustica
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$863,089
Opcje wykończenia Gotowe
Kup z kryptowalutą - apartamenty w Porto CzarnogóraMarka Dukley znajduje się w samym sercu Tivat w luksusowej przystani, ucieleśniając nowy poziom luksusu i stylu życia.Dystrykt Synchro staje się centrum Tivat z nowym pięciogwiazdkowym hotelem, plażowym klubem z basenem i lagunami oraz miejs…
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Meljine, Czarnogóra
od
$299,691
A7- 040. Luksusowy apartament dwupoziomowy na linii frontu, Meljine, Herceg NoviNa sprzedaż!Dwa luksusowe apartamenty dwupoziomowe, 44,3 m kw., z doskonałym widokiem na morze w butiku na pierwszej linii do morza w Meljin, Herceg Novi.Apartamenty składają się z otwartej kuchni, salonu i oddzi…
Agencja
Red Feniks Montenegro
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Provodina, Czarnogóra
od
$107,441
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 43–116 m²
44 obiekty nieruchomości 44
< p > Żywy kompleks apartamentów „River Side” w Igalo. Kompleks jest na etapie wewnętrznych prac wykończeniowych. Uruchomienie planowane jest na 2022 r. < / p > < p > Warianty mieszkań na sprzedaż: < / p > < ul > < li > Apartamenty jednopokojowe o powierzchni 39–93 m2 od 87 500 euro. < / li …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0
146,009
Mieszkanie 2 pokoi
48.0 – 92.0
166,539 – 355,881
Mieszkanie 3 pokoi
66.0 – 116.0
172,235 – 424,981
Mieszkanie 4 pokoi
87.0
256,095
Agencja
eNovogradnja
Zostaw prośbę
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Czarnogóra
od
$524,055
Rok realizacji 2020
Liczba kondygnacji 5
Nowo wybudowany kompleks mieszkalny z basenem.Nowy premium kompleks mieszkalny w malowniczym mieście Djenovici na riwierze Herceg Novi. Panoramiczne okna oferują wspaniałe widoki na morze, góry i ekskluzywny projekt Portonovi.Na strzeżonym terenie kompleksu znajduje się 5 stylowych budynków …
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a tennis court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a tennis court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a tennis court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a tennis court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a tennis court
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a tennis court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a tennis court
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$1,74M
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 232–313 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Introducing a new residential complex of villas with swimming pools and a tennis court in the suburbs of Herceg Novi. The complex comprises 11 villas, each with spacious open terraces and panoramic sea views, a green area, and a tennis court. The plots are generous, ranging from 700 to 1000 …
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Pokaż wszystko Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$2,09M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Spektakularny apartament dwupoziomowy z panoramicznymi widokami Adriatyku - Porto CzarnogóraPowierzchnia całkowita: 179 m ² (110 m ² wnętrze + 69 m ² tarasy)Sypialnie: 2 (możliwość przedłużenia do 4)Kąpiele: 2Cena za m ²: 10,027 €/ m ²Doświadcz wysokiego życia na wybrzeżu w prestiżowych Thea…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Kumbor, Czarnogóra
od
$145,920
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 32–197 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W najbardziej popularnej strefie turystycznej gminy Herceg Novi powstaje nowoczesny kompleks – stworzony dla komfortowego życia i bezpiecznej inwestycji. 🏊‍♂️ Na terenie: • duży basen o powierzchni ok. 200 m² • ogrodzony, pięknie zagospodarowany teren • nowoczesny plac zabaw dla dzieci…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.7
213,943
Mieszkanie 2 pokoi
197.1
386,439
Kawalerka
31.7
146,828
Agencja
Red Feniks Montenegro
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Denovici, Czarnogóra
od
$523,744
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 161 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Designerskie wille otoczone zielenią, zaledwie 1,5 km od Portonovi i One & Only in Řenovići.Doskonała mieszanka prywatności, zapierające dech w piersiach widoki i architektura zanurzona w przyrodzie.- Powierzchnia willi: 160- 190m ²- 2-3 sypialnie- Panoramiczny widok na morze, zatokę i góry-…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Czarnogóra
od
$289,030
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Unique townhouse in a new residential complex is offered for sale in a picturesque location on the Lushtica Peninsula.   The complex consists of two buildings. The first building is located 50 meters from the sea with a stunning view of the Tivat Bay and the island of Flowers, the St. Ma…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Czarnogóra
od
$1,16M
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 207 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Osłonięty kompleks willi nad projektem Portonovi w Kumbor jest nowoczesnym i luksusowym kompleksem mieszkalnym z panoramicznym widokiem na zatokę i szerokim zestawem własnych udogodnień.Kompleks składa się z 3 faz budowy, które obejmują 200 + luksusowe wille, z których każda podzielona jest …
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Czarnogóra
od
$407,160
Rok realizacji 2025
Apartamenty na sprzedaż w nowym kompleksie w najlepszej lokalizacji na Riwierze Herceg Novi, 150 metrów od morza i projektu Portonovi. Wspaniały widok na morze otoczony nietkniętą przyrodą, bezpieczeństwo okrągłego zegara i skomplikowana infrastruktura sprawi, że pobyt będzie komfortowy i ni…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$681,723
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 165 m²
1 obiekt nieruchomości 1
A new villa complex in a modern style surrounded by an olive grove in the suburbs of the city of Herceg Novi. A total of 8 3-bedroom villas are available for sale, ranging from 165 m2 of internal space. The complex is situated in a quiet and green area, just three kilometers from the c…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Czarnogóra
od
$2,63M
Liczba kondygnacji 2
Mały hotel na sprzedaż w Djenovici. Oprócz hotelu znajduje się działka z możliwością budowy dodatkowych jednostek. Doskonała lokalizacja, plaża jest dzierżawiona przez lokalne władze na następne 2 lata. Biznes rodzinny.
Agencja
Property.solution.mne
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się