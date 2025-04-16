  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Kotor
  4. Kompleks mieszkalny ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE

Kompleks mieszkalny ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE

Kotor, Czarnogóra
Cena na żądanie
;
11
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32843
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 539010
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 8.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Miasteczko
    Kotor

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kotor, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$158,322
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Czarnogóra
od
$1,00M
Apartamentowiec
Bratesici, Czarnogóra
od
$89,691
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$165,401
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Radanovici, Czarnogóra
od
$98,171
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Kotor, Czarnogóra
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tivat, Czarnogóra
od
$138,453
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–69 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wyposażenie:Aby uzyskać pełną listę cen, skontaktuj się z naszymi menedżerami.Kompleks mieszkalny klasy Premium składa się z 18 domów z podziemnym parkingiem. 94 miejsca parkingowe na parkingu podziemnym, 1 piętro pomieszczeń handlowych. Zamknięte terytorium, ochrona, monitoring, windy. W ko…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
51.0 – 69.0
195,095 – 264,162
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Pokaż wszystko Apart - hotel
Apart - hotel
Budva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 83–225 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Data dostawy: 01.05.2027Wyposażenie:Aby uzyskać pełną listę cen, skontaktuj się z naszymi menedżerami.5-gwiazdkowy hotel położony w epicentrum turystyki Czarnogóra - Budva. Jest to hotel, który ma dwa wejścia na terytorium: jeden jest dogodnie położony na promenadzie, a drugi jest z bulwaru.…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
83.0 – 87.0
909,358 – 1,12M
Mieszkanie 2 pokoi
154.0
2,52M
Mieszkanie 3 pokoi
225.0
3,64M
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Becici, Czarnogóra
od
$149,702
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Продаётся квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 60м2! Просторная солнечная квартира 60m2 в новостройке, z 2 спальнями, 2 террасами i 1 санузлом. Квартира расположена на 4 этаже 5-этажного дома на южной стороне. С балконов открывается вид на город и горы. Имеет прекрасный арендный …
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje