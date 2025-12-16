  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Andrijevica Municipality, Czarnogóra

Apart - hotel Kolasin Valleys
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
od
$463,891
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 35–76 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Wyjątkowe Hotele w Kolasin Valleys - Zainwestuj w luksus i relaks w Czarnogórze Opis projektu: Kolasin Valleys otwiera nową kartę w świecie hotelarstwa i inwestycji w górzystym regionie Czarnogóry. Ten całoroczny projekt obejmuje 23 wysokiej klasy hotele, opracowane przez wiodącą kanad…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0 – 72.0
324,297 – 596,683
Mieszkanie 2 pokoi
72.0 – 76.0
522,741 – 540,025
Kawalerka
35.0
215,023
Deweloper
Kolasin Valleys
