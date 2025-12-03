  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Dobrota, Czarnogóra

Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Czarnogóra
od
$297,487
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 53–70 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny w Dobrocie.Nowoczesny kompleks mieszkalny położony zaledwie 150 metrów od morza w malowniczej miejscowości Dobrota, w Zatoce Kotor.Kompleks składa się z dwóch niezależnych budynków z nazwami, które odzwierciedlają ich unikalny charakter: Le Soleil i La Lune.Oba budynki są…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
297,285 – 362,001
Mieszkanie 2 pokoi
70.0
471,490
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Dobrota, Czarnogóra
od
$89,541
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 32–60 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Czarnogóra
od
$1,89M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
W Zatoce Kotor budowana jest wysokiej klasy społeczność willi, składająca się z 6 willi z panoramicznym widokiem na Zatokę.Każda willa oferuje mieszankę nowoczesnych udogodnień i tradycyjnej architektury Czarnogóry, ustawione na tle Adriatyku i gór, z zapierającym dech w piersiach widokiem n…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Dobrota, Czarnogóra
od
$297,487
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Życie, o którym marzyłeśPrzedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny, ucieleśnienie elegancji i wyśmienity komfort w sercu Boki Kotorskaya - perły Adriatyku. Tutaj, zaledwie 150 metrów od brzegu, inspirujące widoki, bryza morska i architektura nasycone tradycją i stylem połączenia.D…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
