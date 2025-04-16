  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA

Becici, Czarnogóra
Cena na żądanie
;
7
ID: 32847
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 539011
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 9.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Becici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Becici, Czarnogóra
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Becici, Czarnogóra
Cena na żądanie
