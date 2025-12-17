  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Budva, Czarnogóra

domy
3
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Budva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$160,440
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w nowym kompleksie w Budva.Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w cichej i zielonej dzielnicy Babin Do Budva, oferujący malownicze krajobrazy górskie i widoki na morze. Jego unikalna lokalizacja w górnej części miasta zapewnia zarówno prywatność i spokój, jak i panoramiczne wi…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Czarnogóra
od
$100,475
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 46–168 m²
3 obiekty nieruchomości 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 168.0
173,186 – 634,954
Mieszkanie 2 pokoi
93.0
349,682
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Czarnogóra
od
$230,447
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 67–129 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks mieszkalny "ROYAL CENTRALNY RESIDENCE" znajduje się w samym sercu Budvy, opracowany przez wiodącego dewelopera Riwiery Budva. Projekt wyróżnia się doskonałą lokalizacją i elegancką architekturą. Oferuje nowoczesny styl, przestronne pokoje i wysokiej jakości prace budowlane i wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
67.0
439,990
Mieszkanie 3 pokoi
129.0
847,672
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$260,560
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 45–108 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Apartments in a low-rise residential building in Budva. Modern low-rise building near the sea. This residential building is a low-rise development with only 12 apartments, located in one of the most prestigious areas of Budva — Komoševina, just a 5-minute walk from the beach. Cozy, well-…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0 – 50.0
167,374 – 264,376
Mieszkanie 2 pokoi
73.0 – 108.0
279,745 – 433,300
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Czarnogóra
od
$506,240
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 61–119 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Riviera residential complex and five-star hotel — luxury living on the shores of the Adriatic sea.   Riviera is the embodiment of premium lifestyle in the very heart of the Budva Riviera. A unique location right on the seafront, contemporary architecture by “İki Design Group,” and meticu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
515,710
Mieszkanie 3 pokoi
119.0
1,01M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$864,386
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 87–172 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy luksusowy 5-gwiazdkowy hotel znajduje się w Budva, Czarnogóra 10 metrów od morza. Cechą charakterystyczną kompleksu jest jego ekskluzywna lokalizacja na pierwszej linii, panoramiczne okna z widokiem na morze i obecność własnej infrastruktury.W sumie hotel posiada 88 pokoi i apartamentów…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
87.0
1,19M
Mieszkanie 3 pokoi
172.0
2,40M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Budva, Czarnogóra
od
$89,990
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
W Budva, w obszarze Dubovica Luxury, uruchomiono nowy projekt mieszkaniowy, który łączy wysoki poziom komfortu i doskonałej lokalizacji - tylko w odległości spaceru są Uniwersytet i nowoczesne centrum handlowe Mega Mall.Kompleks przeznaczony jest dla 38 apartamentów różnego typu: od przytuln…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Deluxe estate Budva
Apartamentowiec Deluxe estate Budva
Apartamentowiec Deluxe estate Budva
Apartamentowiec Deluxe estate Budva
Budva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 51–78 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks DELUXE ESTATE BUDVADELUXE ESTATE reprezentuje najbardziej istotny format rynku europejskiego — przytulneapartamenty od 34 m² z funkcjonalnymi rozwiązaniami planistycznymi.LokalizacjaJedna z najbardziej spektakularnych i wygodnych lokalizacji w mieście Budva.BUDVA słusznie uważana je…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0 – 55.6
191,124 – 220,118
Mieszkanie 2 pokoi
78.2
292,964
Deweloper
Deluxe estate Montenegro
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$136,130
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
New residential complex "PIETRA RESIDENCE" in the quiet district of Budva - Podkošljun, just a 4-minute drive from the beach and promenade.   Project features: • Two-level underground garage • Installment plan and phased payment • Modern design and functional layouts • Location: …
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Pokaż wszystko Apart - hotel
Apart - hotel
Budva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 83–225 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Data dostawy: 01.05.2027Wyposażenie:Aby uzyskać pełną listę cen, skontaktuj się z naszymi menedżerami.5-gwiazdkowy hotel położony w epicentrum turystyki Czarnogóra - Budva. Jest to hotel, który ma dwa wejścia na terytorium: jeden jest dogodnie położony na promenadzie, a drugi jest z bulwaru.…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
83.0 – 87.0
923,554 – 1,14M
Mieszkanie 2 pokoi
154.0
2,55M
Mieszkanie 3 pokoi
225.0
3,70M
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Zespół mieszkaniowy SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Budva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$154,823
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 41–63 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym w Budva.Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w cichej i przyjaznej środowisku dzielnicy Budva - Dubovica. Lokalizacja ta oferuje spokojne, naturalne położenie z malowniczymi widokami na góry i morze, będąc zaledwie kilka minut od centrum handlowe…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0
156,304
Mieszkanie 2 pokoi
63.0
234,476
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$265,857
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 41 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowy kompleks mieszkalny klasy premierowej w Budwie. Kompleks znajduje się w obrębie miasta, na malowniczym wzgórzu. Lokalizacja ta oferuje mieszkańcom wygodny i łatwy dostęp do rozległej infrastruktury Budva (w promieniu 200 metrów, znajdziesz sklepy, restauracje, kawiarnie, szkoły i urządz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0
288,558
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Budva, Czarnogóra
od
$216,750
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty 1+1, 2+1, 3+1 o powierzchni od  Na sprzedaż apartamenty o powierzchni od 52 do 112  m2 w powstającym nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym klasy Business Plus z basenem i ogrodzonym terenem, zlokalizowanym w nowej, malowniczej okolicy Tivat Donja Lastva. Apartamenty zlokalizowane …
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Pokaż wszystko Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Budva, Czarnogóra
od
$1,03M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowe apartamenty w Dukley Gardens - pierwsza linia do morza!Apartamenty o powierzchni 133 m ² z bezpośrednim widokiem na Adriatyk.Wyposażenie: dwie sypialnie, dwie łazienki (wanna i prysznic), salon z dużym stołem jadalnym, kuchnia w pełni wyposażona w urządzenia i szafkę na wino.Infras…
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Apartamentowiec Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Apartamentowiec Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Czarnogóra
od
$176,767
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 64 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Na sprzedaż w domu w budowie mieszkanie o powierzchni 65 m2 znajduje się na 1 piętrze i posiada własny ogromny taras o powierzchni 20 metrów, który nie jest wliczony w cenę 2 sypialnie 1 łazienka Cena mkw. 2500 m Dom ma być gotowy w 2024 roku Przy zakupie nie płacisz 3% podatku
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
64.0
276,126
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się