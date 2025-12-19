  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Podgorica Capital City, Czarnogóra

Podgorica
2
Zespół mieszkaniowy Brick House by Concord
Ludvika Kube, Czarnogóra
od
$2,851
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
The perfect combination of elegance, comfort, and functionality — ideal for a modern lifestyle — are just some of the features of our new project, “BRICK HOUSE.” It consists of 12 apartments designed according to the highest standards of modern living. The project offers exclusivity a…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zespół mieszkaniowy Rosa by Concord
Podgorica, Czarnogóra
od
$3,457
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Rosa by Concord - Nowy kompleks mieszkalny w sercu MomišićiPołożony w spokojnej części Podgorica, w otoczeniu zieleni i urbanistyki, Rosa przez Concord jest nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym, który łączy wyrafinowany design, funkcjonalność i najwyższej jakości konstrukcja.Architektura bud…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
