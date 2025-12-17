  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Risan
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Risan, Czarnogóra

Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Czarnogóra
od
$450,110
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 53–459 m²
9 obiekty nieruchomości 9
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY is a unique opportunity to own not just a luxury property but a part of the legendary Mövenpick hotel brand, which is part of the globally renowned Accor group.   You will gain access to an unparalleled level of service, world-class amenities, and exc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
481,752
Mieszkanie 2 pokoi
93.0 – 131.0
838,954 – 1,33M
Mieszkanie 3 pokoi
288.0 – 459.0
2,96M – 4,32M
VALUE.ONE
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Czarnogóra
od
$183,174
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 54 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowoczesny kompleks mieszkalny w Risan, Zatoka Kotor.Nowy kompleks mieszkalny położony w mieście Risan - jednym z najstarszych miast w Czarnogórze, z bogatym dziedzictwem historycznym. Znajduje się w malowniczej północno-zachodniej części Zatoki Kotor. Pokojowa atmosfera, bliskość morza i ch…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
54.3
191,303
VALUE.ONE
