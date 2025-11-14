Kompleks mieszkalny ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE

Usługi Agencji do konfrontacji umowy "pod kluczem" jest bezpłatny dla kupującego!!



Wyposażenie: Nowy kompleks mieszkalny z unikalną konstrukcją architektoniczną, opracowany przez słynne międzynarodowe biuro Businessart, posiada koncepcję nowoczesnej, wygodnej i jednocześnie estetycznie atrakcyjnej przestrzeni, która podkreśla prestiż i wysoki status mieszkańców. Przestronne tarasy z zielonymi ogrodami, jacuzzi i prywatne baseny uzupełniają uczucie lekkości i lotu, uzupełniając oryginalny obraz domu klubu. Fasady zdobią naturalny wapień wysokiej jakości, który wydobywa się w Niemczech. Konstrukcja kamienia naturalnego jest uzupełniona kontrastowymi akcentami gładkiego aluminium wysokiej jakości harmonijnego cienia. Każdy apartament posiada panoramiczne szyby w podłodze z dwukomorowymi oknami. Wystrój wnętrza apartamentów w podstawowym opakowaniu jest wykonany z materiałów z wiodących europejskich producentów. Wysoka kanalizacja. Wyłączne meble i drzwi.

Przyjazny dla środowiska naturalny parkiet drzewny jest doskonale połączony z premium ceramiki włoskich i hiszpańskich marek. Apartamenty posiadają funkcjonalny konfigurowalny system oświetlenia, system Smart Home, ciepłe podłogi, systemy rozdzielone, kotły elektryczne, wentylacja spalin łazienek, ogień, ruch i czujki dymu, system bezpieczeństwa.

Na terenie kompleksu: hale fitness z usługami wellness, sala imprez kulturalnych (koncerty, festiwale, wystawy). Boutiques znanych światowych marek. Parkowanie pod ziemią.



Apartamenty są dostępne na sprzedaż w tym kompleksie. Aby uzyskać więcej informacji o dostępności i cenach, skontaktuj się z nami!!!



Lokalizacja:

W odległości spaceru międzynarodowa szkoła języka angielskiego;

W pobliżu jest największa marina jachtów Porto Czarnogóra;

W odległości spaceru butiki drogich marek, restauracji premium;

Lotnisko Tivat i Porto Czarnogóra - 5 minut samochodem;

Stolica Czarnogóry Podgorica i lotnisko Podgorica - 90 minut samochodem;

Dubovnik - 110 minut samochodem.

Pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na pobyt nieruchomości!!!

Pomożemy ci i wynajmiemy!



Z naszą pomocą zdobędziesz płynny obiekt, który przyniesie ci dochód!

WOLNA KONSULTACJA!!!



Mamy umowy online!!



Zarejestrowana agencja nieruchomości w Montenegro GATE Realty!

Jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami!