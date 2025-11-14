  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat
  4. Kompleks mieszkalny ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE

Kompleks mieszkalny ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE

Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
;
11
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32953
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 538689
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 28.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasteczko
    Tivat

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Usługi Agencji do konfrontacji umowy "pod kluczem" jest bezpłatny dla kupującego!!

Wyposażenie: Nowy kompleks mieszkalny z unikalną konstrukcją architektoniczną, opracowany przez słynne międzynarodowe biuro Businessart, posiada koncepcję nowoczesnej, wygodnej i jednocześnie estetycznie atrakcyjnej przestrzeni, która podkreśla prestiż i wysoki status mieszkańców. Przestronne tarasy z zielonymi ogrodami, jacuzzi i prywatne baseny uzupełniają uczucie lekkości i lotu, uzupełniając oryginalny obraz domu klubu. Fasady zdobią naturalny wapień wysokiej jakości, który wydobywa się w Niemczech. Konstrukcja kamienia naturalnego jest uzupełniona kontrastowymi akcentami gładkiego aluminium wysokiej jakości harmonijnego cienia. Każdy apartament posiada panoramiczne szyby w podłodze z dwukomorowymi oknami. Wystrój wnętrza apartamentów w podstawowym opakowaniu jest wykonany z materiałów z wiodących europejskich producentów. Wysoka kanalizacja. Wyłączne meble i drzwi.
Przyjazny dla środowiska naturalny parkiet drzewny jest doskonale połączony z premium ceramiki włoskich i hiszpańskich marek. Apartamenty posiadają funkcjonalny konfigurowalny system oświetlenia, system Smart Home, ciepłe podłogi, systemy rozdzielone, kotły elektryczne, wentylacja spalin łazienek, ogień, ruch i czujki dymu, system bezpieczeństwa.
Na terenie kompleksu: hale fitness z usługami wellness, sala imprez kulturalnych (koncerty, festiwale, wystawy). Boutiques znanych światowych marek. Parkowanie pod ziemią.

Apartamenty są dostępne na sprzedaż w tym kompleksie. Aby uzyskać więcej informacji o dostępności i cenach, skontaktuj się z nami!!!

Lokalizacja:

  • W odległości spaceru międzynarodowa szkoła języka angielskiego;
  • W pobliżu jest największa marina jachtów Porto Czarnogóra;
  • W odległości spaceru butiki drogich marek, restauracji premium;
  • Lotnisko Tivat i Porto Czarnogóra - 5 minut samochodem;
  • Stolica Czarnogóry Podgorica i lotnisko Podgorica - 90 minut samochodem;
  • Dubovnik - 110 minut samochodem.

Pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na pobyt nieruchomości!!!
Pomożemy ci i wynajmiemy!

Z naszą pomocą zdobędziesz płynny obiekt, który przyniesie ci dochód!
WOLNA KONSULTACJA!!!

Mamy umowy online!!

Zarejestrowana agencja nieruchomości w Montenegro GATE Realty!
Jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami!

Lokalizacja na mapie

Tivat, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$161,681
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Czarnogóra
od
$224,703
VAT
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Czarnogóra
od
$76,952
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Czarnogóra
od
$152,798
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$217,199
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Czarnogóra
od
$370,797
Liczba kondygnacji 3
Wstęp Heights - ekskluzywna kolekcja studio, apartamentów i penthouses ustawionych na stokach pomiędzy Centrale i pierwszym polu golfowym Czarnogóry.W tym miejscu elegancka architektura, panoramiczne widoki i ciepły śródziemnomorski klimat łączą się w jeden premium stylu życia.Najważniejsze …
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Czarnogóra
od
$1,16M
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 133–224 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Osłonięty kompleks willi nad projektem Portonovi w Kumbor jest nowoczesnym i luksusowym kompleksem mieszkalnym z panoramicznym widokiem na zatokę i szerokim zestawem własnych udogodnień.Kompleks składa się z 3 faz budowy, które obejmują 200 + luksusowe wille, z których każda podzielona jest …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
133.0
614,487
Willa
224.0
1,04M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Czarnogóra
od
$450,110
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 53–459 m²
9 obiekty nieruchomości 9
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY is a unique opportunity to own not just a luxury property but a part of the legendary Mövenpick hotel brand, which is part of the globally renowned Accor group.   You will gain access to an unparalleled level of service, world-class amenities, and exc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
475,358
Mieszkanie 2 pokoi
93.0 – 131.0
827,818 – 1,31M
Mieszkanie 3 pokoi
288.0 – 459.0
2,92M – 4,26M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
14.11.2025
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje