Mieszkanie w nowym budynku

Wyposażenie: Nowy kompleks jest częścią ekskluzywnej miejscowości położonej w cichej miejscowości Lastva Grbalsk, otoczonej naturalnym pięknem i zielenią, zapewniając doskonałą równowagę między luksusem a naturą. Kompleks składa się z dwóch unikalnych budynków z architektonicznego punktu widzenia, które zostały zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do tego inspirującego środowiska, zapewniając poczucie prywatności i spokoju. Ten kompleks jest prawdziwym rajem dla wszystkich fanów sportu i aktywnego życia. Kompleks posiada kilka boisk sportowych najwyższej jakości, wykonane zgodnie z najwyższymi standardami - od kortów tenisowych i piłkarskich do boisk do koszykówki i siatkówki. Jest to idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcą żyć w środowisku, które zachęca do zdrowego i aktywnego stylu życia, w otoczeniu przyrody i wielu możliwości rekreacyjnych. Wykorzystanie wysokiej jakości i kosztownych materiałów w budownictwie i wykończeniu. Panoramiczne szyby. Sprzęt klimatyczny i marki premium hydraulicznego. Kompleks jest utrzymywany przez spółkę zarządzającą. Pakowanie pod ziemią. Monitoring wideo.



Więcej apartamentów jest dostępnych na sprzedaż w tym kompleksie. Aby uzyskać więcej informacji o dostępności i cenach, skontaktuj się z nami!!!



Termin dostawy: 12.2025.





Lokalizacja:

Położony w Lastva Grbalsk, w pobliżu plaży Budva i Yaz, który zapewnia szybki dostęp do morza i centrów miejskich;

Obszar ekskluzywny ze wszystkimi udogodnieniami niezbędnymi do życia najwyższej jakości.

5 minut od pięknej plaży Yaz, jednej z najbardziej znanych i najpiękniejszych plaż na wybrzeżu Czarnogóry.

10 minut jazdy od centrum Budvy;

Lotnisko Tivat i Porto Czarnogóra - 40 minut samochodem;

Stolica Czarnogóry Podgorica i Podgorica lotnisko - 1 godzina 10 minut samochodem.



Pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na pobyt nieruchomości!!!

Pomożemy ci i wynajmiemy!



Z naszą pomocą zdobędziesz płynny obiekt, który przyniesie ci dochód!

WOLNA KONSULTACJA!!!



Mamy umowy online!!



Zarejestrowana agencja nieruchomości w Montenegro GATE Realty!

Jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami!