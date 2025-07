Mieszkanie w nowym budynku Premium dom v centre goroda

Są to komfortowe apartamenty w 10- piętrowym budynku, funkcjonalny parking podziemny i parking w pobliżu domu. Oferujemy Państwu wygodne układy apartamentów, w których wygodnie będzie mieszkać z rodziną lub wynająć. Wiele apartamentów posiada duże loggie i tarasy, z których można podziwiać widoki na morze i góry.

Kompleks mieszkalny ma dogodną lokalizację. W odległości spaceru centrum miasta, hipermarketów i rynku rolnika. Bardzo blisko portu, skąd prom płynie do Włoch, do Bari. Bar jest również przystankiem dla wielu statków wycieczkowych, które płyną po wybrzeżu Adriatyku. W pobliżu portu jest ogromna przystań. Tutaj można cumować swój jacht lub wynająć jacht.

4 km od Starego Bar, gdzie znajduje się starożytna twierdza, które można zobaczyć z okien kompleksu mieszkalnego. 3 km od hotelu znajduje się zabytkowy zabytek Old Olive, który ma około 2400 lat. W pobliżu znajduje się miasto Ulcin (27 km) z długą plażą uzdrawiającego piasku wulkanicznego. Granica z Albanią wynosi 32 km.



W mieście w pobliżu kompleksu:

Stacja kolejowa, z której odjeżdżają pociągi do Belgradu (Serbia), Podgorica (stolica), Kolasin (ośrodek narciarski Czarnogóry).

W pobliżu znajduje się międzynarodowy dworzec autobusowy.

Prom z portu do Bari (Włochy), 226 km.

Z baru można dotrzeć do 4 lotnisk:

40 km. - Lotnisko Podgorica

60 km - Tivat Airport

110 km - Dubrovnik Airport (Chorwacja)

124 km - Lotnisko Tirana (Albania)

Pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na pobyt nieruchomości!!!

Pomożemy ci i wynajmiemy!



Z naszą pomocą zdobędziesz płynny obiekt, który przyniesie ci dochód!

WOLNA KONSULTACJA!!!



Mamy umowy online!!



Zarejestrowana agencja nieruchomości w Czarnogóra GATE Realty!!!