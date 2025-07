Apart hotel

Data dostawy: 01.05.2027



Wyposażenie:

5-gwiazdkowy hotel położony w epicentrum turystyki Czarnogóra - Budva. Jest to hotel, który ma dwa wejścia na terytorium: jeden jest dogodnie położony na promenadzie, a drugi jest z bulwaru. Główne wejście znajduje się na parterze centrum konferencyjnego, aby zapewnić łatwy dostęp do różnych imprez i konferencji.

Na pierwszym piętrze hotelu znajduje się kilka sklepów, a także wejście boczne do hotelu. Kawiarnia z widokiem na morze znajduje się w centralnym holu hotelu z widokiem na promenadę. Hotel ma dwie restauracje. Pierwsze piętro jest zarezerwowane dla centrum odnowy biologicznej, odkrytych i krytych basenów, centrum fitness i centrum spa. Apartamenty z widokiem na morze posiadają luksusowe tarasy z prywatnymi basenami i zieleni. Szeroki wybór komfortowych i stylowo urządzonych pokoi hotelowych. Dziesiąte piętro jest zarezerwowane wyłącznie dla penthouses z luksusowych udogodnień, takich jak jacuzzi i przestronne tarasy. Wszystkie pokoje, w tym apartamenty i penthouses, spełniają najwyższe standardy pięciogwiazdkowego hotelu.





Lokalizacja:

Pierwsza linia nad morzem.

W odległości spaceru cała niezbędna infrastruktura;

W pobliżu centrum Budva;

Lotnisko Tivat i Porto Czarnogóra - 40 minut samochodem;

Stolica Czarnogóry Podgorica i Podgorica lotnisko - 1 godzina 10 minut samochodem.



