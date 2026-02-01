  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Donja Lastva, Czarnogóra

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Budva Municipality
37
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$405,029
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Mamy przyjemność przedstawić Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny premium położony w malowniczej dzielnicy Tivat, w Donja Lastva. Tylko 7 apartamentów w zamkniętym obszarze chronionym gwarantuje wysoki poziom prywatności i komfortu.Zalety kompleksu:Położenie: pierwsza linia brzegowa, pano…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$159,841
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
W malowniczej okolicy Donja Lastva, położonej w mieście Tivat, planowane jest wybudowanie ekskluzywnego minimiasta składającego się z szesnastu domów. Kompleks ten wyróżnia się doskonałą lokalizacją, w tym bliskością Porto Czarnogóra, a także szkołami i przedszkolami, co czyni go szczególnie…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
