TOP TOP
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batumi, Georgia
de
$163,381
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
Número de plantas 66
The first branded Lamborghini hotel complex with a branded Casino from the brand The apartments are available on a turnkey basis with Italian furniture and Lamborghini-style decoration Brand loyalty program, exclusive accommodation conditions in Lamborghini hotels around the world A…
Agencia
Satellite Estate
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Batumi, Georgia
de
$65,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 16
Área 31–162 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Complejo multifuncional tipo hotel de 16 plantas compuesto tres cuadras Arquitectura distintiva Ubicación excepcional, cerca de la orilla del mar (vistas panorámicas a la montaña y al mar) Multifuncional - equipado con comercial, entretenimiento y espacios de ocio Apto para vivienda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
109,650
Apartamentos 2 habitaciones
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Apartamento
31.3
79,815
Desarrollador
Гумбати Групп
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Batumi, Georgia
de
$34,600
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
El complejo residencial de clase Premium Thalassa está ubicado en una de las zonas turísticas ecológicamente limpias y confortables de Batumi, cerca del jardín botánico, a 800 metros del mar. Los apartamentos se presentan con una vista panorámica del mar. , el jardín botánico y la montaña.
Desarrollador
Thalassa Group LLC
OneOne
Complejo residencial Grin Kejp
Complejo residencial Grin Kejp
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Número de plantas 10
Área 32–72 m²
24 objetos inmobiliarios 24
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Apartamentos 2 habitaciones
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Desarrollador
Green Cape
Desarrollador
Green Cape
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 16
1 objeto inmobiliario 1
La reverencia es más que un nombre - es un enfoque que refleja nuestra actitud hacia el espacio, la comodidad y la estética. Este proyecto fue creado con la idea de que cada detalle debe encarnar elegancia, calma funcional y sofisticación.Nuestra visión es crear un espacio habitable donde la…
Desarrollador
Otium Development
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Batumi, Georgia
de
$94,656
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 42
Área 28–58 m²
2 objetos inmobiliarios 2
🌊 Apartamentos de lujo en primera línea del mar, Batumi📍 Ubicación: Old Batumi, intersección del terraplén y el Boulevard Central, a 100 m de la playa, a 10 minutos del aeropuerto de Batumi.🏗 Proyecto:4 torres, 42 plantas cada una, 4.000 apartamentos y apartamentos.El concepto de “ciudad den…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
58.0
198,186
Apartamento
27.8
94,656
Agencia
Риэлтор без границ
Edificio de apartamentos OTIUM POTI
Edificio de apartamentos OTIUM POTI
Edificio de apartamentos OTIUM POTI
Edificio de apartamentos OTIUM POTI
Poti, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
OTIUM POTI is a MULTI-APARTMENT RESIDENTIAL BLOCK with COMMERCIAL SPACES AND RECREATIONAL AREA.EL PROYECTO, QUE CILUYA UNA ZONA GREEN alrededor de la explosión, el allanamiento y la parrilla, será completado por MAYO 2026
Desarrollador
Otium Development
Complejo residencial Otium Beliashvili
Complejo residencial Otium Beliashvili
Complejo residencial Otium Beliashvili
Complejo residencial Otium Beliashvili
Complejo residencial Otium Beliashvili
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 17
OTIUM ON BELIASHVILI is a MULTIFUNCTIONAL RESIDENTIAL COMPLEX with COMMERCIAL AND OFFICE SPACES.El producto se lleva a cabo en dos pasiones. LA PRIMERA PHASE, QUE SE COMPLETA EN EL DECEMBRE 2025,CONSTRUCCIÓN DE 2 BLOQUES RESIDENTIALES Y LA INFRASTRUCTURA COMPLETA DEL COMPLEX. SEGUNDA PHASE C…
Desarrollador
Otium Development
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Georgia
de
$59,040
Año de construcción 2029
Número de plantas 31
Área 29–61 m²
2 objetos inmobiliarios 2
💎 Nuevo complejo con vistas al mar ← Nueva construcción cerca del mar🔥 Prepago está por debajo del mercado🔥 Aumento del costo de entrega a +48%🔥 Regreso a inversiones de hasta 12% por añoVenta estudios, apartamentos con 1 y 2 dormitorios en el complejo premium en New Boulevard.Al mar - 100 m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
122,000
Apartamento
29.1
59,665
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$63,700
Número de plantas 4
Área 46–600 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Tbilisi Town es un complejo residencial multifuncional premium que proporciona una vida lujosa y reúne lo mejor. El complejo está a 20 minutos en coche del centro de Tbilisi, a una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar. El proyecto ofrece instalaciones hoteleras y comerciales, incluy…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Apartamentos 2 habitaciones
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Villa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
, Georgia
de
$40,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 195 m²
1 objeto inmobiliario 1
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the very heart of Georgia’s winemaking region — the Alazani Valley, a land with 8,000 years of winemaking tradition. The project combines architectural aesthetics, an eco-friendly lifestyle, and sustaina…
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Tiflis, Georgia
de
$272,600
Número de plantas 3
Área 206–310 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Lisi Panorama es un moderno complejo residencial situado en una zona tranquila cerca del lago Lisi. El proyecto consta de 8 villas premium situadas en una zona de 2379 m2 cerca del centro de la ciudad. Cada villa ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Cada villa tiene su prop…
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Complex "Next Address"
Complejo residencial Complex “Next Address”
Complejo residencial Complex “Next Address”
Complejo residencial Complex “Next Address”
Complejo residencial Complex “Next Address”
Batumi, Georgia
de
$1,734
Año de construcción 2027
Batumi, Tbel Abuselidze street N11 , Complejo “Siguiente Dirección” , 1 sq.m precio de 1510$, Tamaño de los apartamentos mínimo de 31 sq,m , 15% de pago de baja , e instalación de hasta 48 meses , proceso de construcción se completará en el centro de 2027 , Apartamento se entrega en el marco blanco
Agencia
Integrated Real Estate Services
Dejar una solicitud
Agencia
Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Tiflis, Georgia
de
$123,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 35
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$268,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!Reclutamos los ingresos del primer día después de la compra, y no después de la terminació…
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos White Square Kutaisi
Edificio de apartamentos White Square Kutaisi
Edificio de apartamentos White Square Kutaisi
Edificio de apartamentos White Square Kutaisi
Kutaisi, Georgia
de
$30,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Tiflis, Georgia
de
$150,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 29
Área 31–127 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Tbilisi Gardens en Tbilisi es un proyecto único del desarrollador Quadrum Global.El nuevo edificio está ubicado en el distrito de Saburtalo, en el centro del barrio. El complejo está situado cerca de las calles Sergo Zakariadze y Mikhail Asatin, Vazha Pshavela Avenue, así como 1st Vazha Psha…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 81.0
193,500 – 275,000
Apartamentos 2 habitaciones
127.0
432,000 – 510,000
Apartamentos 3 habitaciones
127.0
464,000
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos White Square Varketili 3
Edificio de apartamentos White Square Varketili 3
Edificio de apartamentos White Square Varketili 3
Edificio de apartamentos White Square Varketili 3
Tiflis, Georgia
de
$35,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
EspañolSobre el proyecto El edificio "White Square in Varketili 3" se está construyendo en la calle Trialeti, cerca de la estación de metro Varketili en Tbilisi. La infraestructura alrededor de la casa está completamente desarrollada y está disponible cualquier tipo de transporte público. L…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Filigreen
Edificio de apartamentos Filigreen
Edificio de apartamentos Filigreen
Edificio de apartamentos Filigreen
Edificio de apartamentos Filigreen
Tiflis, Georgia
de
$125,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
Acerca del proyecto Se está construyendo un exclusivo edificio residencial de 80 apartamentos en la calle Giorgi Danelia de Saburtalo. El concepto detrás de Filigreen es crear un lugar en el centro de la ciudad que encarne el ritmo moderno de la ciudad y la belleza de la naturaleza al mism…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Tiflis, Georgia
de
$100,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Tiflis, Georgia
de
$49,200
Año de construcción 2028
Número de plantas 26
Área 33–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
We are pleased to present to your attention a new multifunctional residential complex of European standard located in the historical district of Tbilisi — Ortachala, created for those who value comfort, environmental friendliness, and well-planned infrastructure in harmony with the spirit of…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.7
77,600
Apartamentos 2 habitaciones
76.4
114,600
Apartamento
32.8
49,200
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos Archi Guramishvili
Edificio de apartamentos Archi Guramishvili
Edificio de apartamentos Archi Guramishvili
Edificio de apartamentos Archi Guramishvili
Edificio de apartamentos Archi Guramishvili
Tiflis, Georgia
de
$1,100
Año de construcción 2025
Número de plantas 32
El proyecto residencial Archi Guramishvili está siendo construido en la mejor ubicación de Sanzona, en la Avenida Guramishvili, cerca de la estación de metro "Ghrmaghele". El edificio multifuncional de 32 plantas también incluye espacio comercial. 1 500 metros cuadrados de patio verde equili…
Agencia
sisnogroup
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Batumi, Georgia
de
$83,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Apartamentos a 300 metros del mar en el complejo Optima Residence Optima Residence es el sexto proyecto del complejo multifuncional ELT Quarter, que se está construyendo en 7 hectáreas de terreno en Batumi New Boulevard. El complejo fue diseñado por arquitectos y diseñadores de renombre mund…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Tiflis, Georgia
de
$1,050
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
El complejo residencial Archi Varketili está ubicado en el tercer macizo, en una ubicación desarrollada en infraestructura, a 10 minutos' a pie desde la estación de metro Varketili. El territorio del complejo Archi Varketili incluye cinco casas residenciales, una guardería y 8.000 m2. Patio …
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Alpha Home Gldani
Edificio de apartamentos Alpha Home Gldani
Edificio de apartamentos Alpha Home Gldani
Tiflis, Georgia
de
$45,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 26
Infraestructura: patio bien amueblado con jardines infantiles y deportivos, estacionamiento: aparcamiento subterráneo, sobre el terreno tamaño del apartamento: 1 habitación, 2 piezas áreas de apartamentos: 47.1-117.9 m2 Distrito: Gldani Tiempo de terminación: 2026 Instalaciones cercanas: …
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Outlook Forest
Complejo residencial Outlook Forest
Complejo residencial Outlook Forest
Complejo residencial Outlook Forest
Tiflis, Georgia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 28
Área 46–112 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Trademark Collection by Wyndham 4* es un lujoso complejo hotelero en Krtsanisi, un distrito diplomático de Tbilisi. Durante el desarrollo del proyecto, se prestó la mayor atención a la creación de un ambiente de vida saludable, por lo que se eligió el territorio rodeado de pintorescos bosque…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.3 – 54.7
131,000 – 133,690
Apartamentos 2 habitaciones
56.6
128,544
Apartamentos 3 habitaciones
111.9
244,549
Estudio
46.3
115,000
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
Acerca del proyectoA 100 metros de la avenida Marshall Gelovani, 5A de Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presenta un complejo residencial de 14 plantas en construcción - "Tower Gelovani"
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$103,680
Número de plantas 40
Área 46–94 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Twin Residence es un complejo residencial multifuncional de primera clase situado en la primera línea de la costa, a 100 metros del mar. El complejo residencial cuenta con un centro de fitness, spa, piscinas cubiertas y exteriores, un salón de belleza, una cafetería, un parque infantil, una …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Apartamentos 2 habitaciones
94.4
188,780
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Tiflis, Georgia
de
$87,500
Año de construcción 2027
King Tamar by Archi es un complejo residencial de lujo situado en el corazón de Tiflis, en la avenida King Tamar, una de las zonas más dinámicas y exclusivas de la capital. Ofrece vistas panorámicas, arquitectura elegante y un estilo de vida moderno y equilibrado. Diseñado por el reconoci…
Agencia
Invest Cafe
Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$51,324
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Precio:1/8 de una habitación…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Presentamos a su atención una oportunidad única para comprar un elegante apartamento de una habitación en un prestigioso complejo situado en el centro de Tbilisi histórico. Esto no es sólo vivienda, es inmersión en la atmósfera de la historia y el patrimonio cultural centenarios, donde cada …
Agencia
Этажи. Северный Кипр.
Dejar una solicitud
Agencia
Этажи. Северный Кипр.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Mostrar todo Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Batumi, Georgia
de
$33,374
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 17
A new project in Batumi, the complex is being built according to the English concept — with a rich infrastructure and the highest quality standards. It is a complex of two 17-storey buildings + a 10-storey wing 300 meters from the sea. The complex has its own infrastructure: Recepti…
Agencia
Satellite Estate
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Tiflis, Georgia
de
$180,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
“m² en Mtatsminda Park” en Okrokana se está construyendo en el territorio junto al parque Mtatsminda. El proyecto incluye 6 edificios de 5 plantas de diversa planificación, patios, terrazas y dúplex. El proyecto está destinado a aquellos que quieren vivir en más vegetación y paz, que prefier…
Agencia
sisnogroup
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2029
Número de plantas 45
Residencias de primera marca en Central BatumiServicio Premium según normas internacionalesInfraestructura nacional desarrolladaIndicadores de ocupación y crecimiento del costo de los objetos por encima del mercadoWyndham Hotels & Resorts es la opción #1 para inversores de todo el mundo, el …
Desarrollador
One Development
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 25
Información sobre el proyectom2 en Mirtskhulava es un nuevo proyecto diseñado por un conocido desarrollador y situado junto al río Kura en Tbilisi.El nuevo proyecto tiene mucho que ofrecer, incluyendo:ubicación junto al río;muchas comodidades e instalaciones;enlaces de transporte;territorio …
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Georgia
de
$23,460
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 20
Descripción de la propiedad: Nuevo y moderno complejo residencial en una zona de desarrollo dinámico de la ciudad de Batumi, a 1300 metros de la playa, terraplén ajardinado y parque costero. El complejo tiene todas las ventajas de una casa de ciudad moderna: - zona residencial con infraestru…
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Georgia
de
$24,990
Número de plantas 12
Residencial complejo clase de confort Rustaveli 27 se encuentra en el centro de Kobuleti.Desde el quinto piso y arriba hay una vista del mar.Alrededor del complejo residencial infraestructura bien desarrollada - tiendas, restaurantes, escuelas y jardines de infancia.El mar está a 450 metros …
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Batumi, Georgia
de
$63,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 20
Área 31–58 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Wyndham Laguna es un lujoso complejo hotelero de 5* con servicios todo incluido de Wyndham. La infraestructura del complejo es de 15.000 m2 y consta de piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques infantiles, parques, un helipuerto y mucho más. Empresa …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.8 – 58.2
479,091 – 622,391
Apartamento
31.2
317,772
Estudio
32.2 – 51.1
327,957 – 536,857
Agencia
Geo Estate
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!Es posible comprar 1/2, 1/4 de una habitación - comprobar el precio y las condiciones con …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Batumi, Georgia
de
$51,000
Opciones de acabado Con acabado
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Precio:1/8 de una habitación…
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Tiflis, Georgia
de
$80,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Tiflis, Georgia
de
$660,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 11
Arquitectura moderna, aspecto notable y diseño interior, una entrada, 11 plantas y sólo 32 apartamentos. Fachada de la empresa española Neolith; Puertas deslizantes y ventanas de la empresa belga Reynaers; vidrio de baja emisividad del fabricante británico Pilkington; ascensor Kone y patio verde
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Tiflis, Georgia
de
$100,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 25
Información sobre el proyecto El complejo residencial de la calle Chkondideli, número 22, es un nuevo edificio de varios apartamentos diseñado en un estilo moderno, teniendo en cuenta las características de la región y todos los estándares internacionales. ¿Dónde está ubicado el complejo? …
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgia
de
$50,000
Año de construcción 2026
Archi Kikvidze Garden es un complejo residencial moderno situado en el distrito de Nadzaladevi, en la calle Z. Kikvidze, a solo dos minutos a pie de las estaciones de metro Didube y Gotsiridze. El proyecto destaca por su amplio patio verde de 15 000 m², que incluye zonas de recreo, áreas dep…
Agencia
Invest Cafe
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Tiflis, Georgia
de
$81,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 29
Information about the project Residential complex m3 Saburtalo is a new large-scale project from developer m2 Development. It is part of a full-fledged residential quarter that will be built on a plot of 11.5 hectares. Where is the complex located? m3 Saburtalo is located in the cen…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$143,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 46–220 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Un moderno complejo residencial en el centro histórico de Tbilisi, en el corazón mismo del prestigioso distrito de Marjanishvili, donde el arte, la comodidad, la naturaleza y la dinámica de la vida urbana están armoniosamente entrelazadas. Esta es la elección perfecta para aquellos que valor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.1
143,000
Apartamentos 2 habitaciones
91.2
310,000
Apartamentos 3 habitaciones
220.2
639,000
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Batumi, Georgia
de
$43,670
Año de construcción 2026
Número de plantas 29
Real Palace Blue apartments are available in installments until the end of 2026. Down payment from $13,100 to $53,708 You can also purchase a parking space from $17,000 to $20,000 in installments, down payment from $4,500 to $8,700 Real Palace Blue is a modern multi—storey premium reside…
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Georgia
de
$23,375
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 11
Moderno complejo residencial de dos bloques, situado a 80 m del mar, a 800 m del Jardín Botánico y a 10 km del centro de Batumi. Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en la pintoresca zona de Green Cape.Características:Dos accesos directos al mar.Spa, gimnasio, tiendas, aparcamiento …
Agencia
Gulfstream
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Batumi, Georgia
de
$78,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 18
ELT Quarter se está construyendo en un terreno de 7 hectáreas en un nuevo bulevar en Batumi. El complejo está diseñado por arquitectos y diseñadores de fama mundial en colaboración con Wyndham Hotels & Resorts. La empresa va más allá del concepto de barrio y crea una nueva dimensión en forma…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Batumi, Georgia
de
$2,100
Número de plantas 20
Bianca Batumi by York Towers se desarrolla en la parcela de 29.445 metros cuadrados e incluye dos Aparthotels de 16 plantas y dos de 18 plantas, un edificio residencial de 20 plantas y dos hoteles de marca, uno de los cuales es Ibis Styles Batumi. Más de 1000 apartamentos construidos según e…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Batumi, Georgia
de
$102,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 130–151 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Wyndham Panorama — casas adosadas de lujo con vistas panorámicas al mar. La infraestructura del complejo es de 15.000 m2 y consta de piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques infantiles, parques, un helipuerto y mucho más. Empresa de gestión profesio…
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batumi, Georgia
de
$65,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Next Collection es un moderno complejo residencial en el suburbio de élite de Batumi - Makhinjauri.Este primer complejo de apartamentos todo en uno en la costa georgiana ofrece todo para una vida cómoda y un ingreso estable.El proyecto ofrece apartamentos de estudio, apartamentos con 1 y 2 d…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Hotel habitaciones en Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 26 plantas con un CASINO en la costa, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos de acuerdo con estándares internacion…
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos GREEN ROCK
Edificio de apartamentos GREEN ROCK
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2022
Número de plantas 11
ROCK VERDE - sobre el proyecto El desarrollador del complejo es una empresa constructora GREEN ROCK con muchos años de experiencia y una serie de proyectos exitosos e implementados en el mercado inmobiliario. Green Rock es un complejo residencial de historia 11 - que se encuentra en un l…
Desarrollador
Green Rock
Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Batumi, Georgia
de
$62,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
Lagoon Resort is the first elite private resort in Batumi under the Hilton international brand. The complex includes 320 limited apartments, of which only 100 are intended for investment. Location: The project is located in the area of the New Boulevard: 3 minutes to the sea 5…
Agencia
Gulfstream
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
100 meters from Marshall Gelovani Avenue, 5A of Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presents a high-class 14-storey residential complex under construction - “Tower Gelova
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
Batumi, Georgia
de
$41,942
Año de construcción 2027
Número de plantas 34
Apartments for sale in the elite residential complex OKTO Art House, located on the New Boulevard. OKTO Art House is a unique project in the ART concept format. About the project: 2 blocks of 35 floors each Completion of construction of block B with infrastructure (in a white fra…
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Chakvi, Georgia
de
$156,763
Año de construcción 2021
Área 35–107 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Un complejo único en un área de 100,000 m2 en una zona subtropical ecológicamente limpia en la costa del Mar Negro, a solo 9 km de la ciudad de Batumi. El complejo combina el Dreamland Oasis Hotel, apartamentos privados y más de 50 objetos de su propia infraestructura. 1 Los apartamentos d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Apartamentos 2 habitaciones
107.4
251,811
Apartamento
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Desarrollador
Dreamland Oasis Chakvi
Edificio de apartamentos Archi Alley
Edificio de apartamentos Archi Alley
Edificio de apartamentos Archi Alley
Edificio de apartamentos Archi Alley
Edificio de apartamentos Archi Alley
Tiflis, Georgia
de
$54,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos M2 Highlight
Edificio de apartamentos M2 Highlight
Edificio de apartamentos M2 Highlight
Edificio de apartamentos M2 Highlight
Edificio de apartamentos M2 Highlight
Edificio de apartamentos M2 Highlight
Tiflis, Georgia
de
$95,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 35
Calle Akaki Bakradze, 7
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Batumi, Georgia
de
$49,020
Año de construcción 2026
Número de plantas 15
Área 34–231 m²
52 objetos inmobiliarios 52
The Green Collection es un complejo de clase empresarial ubicado cerca del Jardín Botánico de Batumi. El complejo cuenta con 5 piscinas y una playa privada, 3 restaurantes, un spa y gimnasios, salas de reuniones, una cafetería-biblioteca, un área de recreación para niños, una sala de billar,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Apartamentos 2 habitaciones
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Apartamentos 3 habitaciones
231.4
578,575
Estudio
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos Domus Chavchavadze
Edificio de apartamentos Domus Chavchavadze
Edificio de apartamentos Domus Chavchavadze
Edificio de apartamentos Domus Chavchavadze
Edificio de apartamentos Domus Chavchavadze
Tiflis, Georgia
de
$560,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 15
Información sobre el proyecto ¿Dónde se encuentra el complejo? El complejo residencial Domus Chavchavadze 31 se encuentra en el distrito de Vake en Tbilisi, a una distancia de tres kilómetros del centro de la capital. El parque Mziuri se encuentra cerca, lo que proporciona un entorno verde y…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Compact House
Edificio de apartamentos Compact House
Batumi, Georgia
de
$38,521
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 43 m²
1 objeto inmobiliario 1
Le presentamos un nuevo proyecto - Casa compacta en Batumi, en una de las zonas más activas de la ciudad, con una infraestructura bien equipada.El complejo consta de 6 plantas, donde se presentará:Servicio de conserjería;Supermercado;Terraza equipada;Patio equipado;Locales comerciales;Seguri…
Agencia
Property of Georgia
Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Batumi, Georgia
de
$63,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Next Address es un complejo multifuncional premium situado en el corazón de BatumiUna parte integral del nuevo complejo residencial es su excelente ubicación: la distancia al mar es de 600 metros. El aeropuerto internacional de Batumi está a 4 km (10 minutos en coche.)El complejo consta de 3…
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Tiflis, Georgia
de
$53,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
#29 N. Khosharauli Str. RiverFront Residence es un complejo residencial multifuncional que combina confort y bloques residenciales de clase empresarial: ParkView, SideView y FrontView. El proyecto incluye: - Un patio interior de 2500 metros cuadrados, de los cuales 1900 metros cuadrados es…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Batumi, Georgia
de
$2,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 30
Shalva Inasaridze St. 25 Archi Ramada Batumi es un aparthotel multifuncional de estándar europeo, el socio de el cual es Ramada Encore por Wyndham, la cadena hotelera líder mundial de la marca Wyndham. Archi Ramada Batumi se distingue por sus materiales de construcción e infraestructura, …
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze
Tiflis, Georgia
de
$1,300
Número de plantas 9
Información sobre el proyecto Archi Nucubidze Residential Complex es otro proyecto innovador con mejores indicadores de eficiencia energética del desarrollador Archi. ¿Dónde está Archi Nucubidze? Archi Nucubidze se encuentra en el distrito de Nutsubidze, en el territorio del cuarto micro-di…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Grafic Residence Lot P038DL
Complejo residencial Grafic Residence Lot P038DL
Complejo residencial Grafic Residence Lot P038DL
Complejo residencial Grafic Residence Lot P038DL
Complejo residencial Grafic Residence Lot P038DL
Complejo residencial Grafic Residence Lot P038DL
Batumi, Georgia
de
$60,260
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 44
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Batumi, Georgia
de
$43,560
Número de plantas 29
GURU Status es un complejo residencial premium situado en un nuevo bulevard a 150 metros del mar. Vistas panorámicas del mar y las montañas. El salón está en el techo. Infraestructura rica y el parque recreativo más grande (3000 metros cuadrados) en Batumi! ¡La mejor calidad de edificio en B…
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial Deka Lisi
Complejo residencial Deka Lisi
Complejo residencial Deka Lisi
Complejo residencial Deka Lisi
Complejo residencial Deka Lisi
Complejo residencial Deka Lisi
Complejo residencial Deka Lisi
Tiflis, Georgia
de
$1,150
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 12
Saburtalo , Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53.6 Sq.m , 1 sq.m precio es 1550$ , Precio total 83,080$, 3th floor, down payment 30% , que asciende a 24,924$ , y el 70% restante se paga después de 20 meses
Agencia
Integrated Real Estate Services
Agencia
Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$51,324
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Precio:1/8 de una habitación…
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Kutaisi, Georgia
de
$3,300
Año de construcción 2024
Número de plantas 13
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Tiflis, Georgia
de
$60,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 25
Archi Dighomi 3 es un complejo residencial multifuncional en Didi Dighomi que se distingue por su atractivo estético, arquitectura refinada y estilo característico. Incorpora un espacio comercial, 7000 metros cuadrados. patio verde, uno para niños y dos campos deportivos. Los bloques alemane…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Shantan
Edificio de apartamentos Shantan
Edificio de apartamentos Shantan
Edificio de apartamentos Shantan
Edificio de apartamentos Shantan
Khashuri, Georgia
de
$63,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
Shantan, the third in line of Biographer Living, is an outstanding and expressive project of modern architecture. Shantan is located in the oldest and historical place of Tbilisi, opposite Mushtaidi Park. The uniqueness of Shantan is determined by its location, ecologically clean envir…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Calligraphy Towers
Complejo residencial Calligraphy Towers
Complejo residencial Calligraphy Towers
Complejo residencial Calligraphy Towers
Complejo residencial Calligraphy Towers
Complejo residencial Calligraphy Towers
Complejo residencial Calligraphy Towers
Batumi, Georgia
de
$48,712
Año de construcción 2023
Número de plantas 45
Área 29–63 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Las torres de caligrafía son un nuevo complejo premium de varios pisos que es perfecto para negocios, ocio, inversión y estadías permanentes. ¿Dónde está ubicado el complejo? Las torres de caligrafía en Batumi se están construyendo cerca de New Boulevard a lo largo de la calle Zhiuli Sharta…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
29.0 – 63.3
48,345 – 107,610
Desarrollador
Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
Complejo residencial Greenhill residance
Complejo residencial Greenhill residance
Complejo residencial Greenhill residance
Complejo residencial Greenhill residance
Complejo residencial Greenhill residance
Complejo residencial Greenhill residance
Tiflis, Georgia
de
$180,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 23
Área 55–80 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo residencial Greenhill Residence está ubicado en University Street No. 5 en el distrito ecológicamente limpio de Saburtalo, que se encuentra en las afueras de Tbilisi. Cerca del complejo hay abundante transporte público, lo que facilita llegar rápidamente a cualquier parte de la c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 66.8
114,000 – 155,000
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
198,000
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Batumi, Georgia
de
$50,250
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Bienvenido a nuestro complejo residencial único –, el epítome de la vida de lujo, el trabajo y el entretenimiento. Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros residentes una experiencia verdaderamente única, con tres bloques de incomparable comodidad y elegancia, así como una infraestructura de…
Desarrollador
LTD homex
Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Batumi, Georgia
de
$38,307
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 19
Royal Residence — a orillas del mar negro, ubicada en el área del nuevo bulevar de Batumi, Georgia, en ul. Nizharadze. El complejo se construirá en un lugar ecológico y tranquilo, a 2 minutos a pie del mar. 100m. Los precios dependen del tipo de apartamento, piso y sistema de pago. Este proy…
Agencia
Gulfstream
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Georgia
de
$22,000
Número de plantas 5
Bakuriani 4Rest Calle K. Tsakadze, n.º 32 Bakuriani 4Rest es un complejo residencial tipo resort, que se encuentra al pie de la montaña Kohta, en el borde del bosque de coníferas, a 500 metros de la pista de esquí de 25 años de antigüedad, cerca de la carretera Kokhta - Mitarbi. El com…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Blox Varketili
Edificio de apartamentos Blox Varketili
Edificio de apartamentos Blox Varketili
Tiflis, Georgia
de
$56,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Blox Varketili, Victor Kupradze St, 35
Agencia
sisnogroup
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 14
Presentamos a su atención una oportunidad única para convertirse en el propietario de un apartamento moderno en un complejo situado en uno de los rincones más pintorescos de Georgia - Kvariati. Este no es sólo un apartamento, sino la encarnación del sueño de la vida junto al mar, donde el lu…
Agencia
Этажи. Северный Кипр.
Agencia
Этажи. Северный Кипр.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$68,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 36–83 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo residencial Panorama Batumi se encuentra a una distancia de 50 metros del mar. Infraestructura compleja: playa privada, piscina infinita, restaurante, gimnasio, sauna, salón, bar, sala de degustación de vinos, lavandería y recepción. El complejo tiene una empresa de gestión profesional.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.1
114,000
Apartamentos 2 habitaciones
83.0
149,000
Estudio
35.9 – 38.1
68,000 – 76,000
Agencia
Geo Estate
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Bakuriani, Georgia
de
$56,000
Número de plantas 5
Archi is launching a new project in Georgia’s most popular resort Bakuriani. Bakuriani ski resort is filled with tourists all year round and is a wonderful place for investment. Buying an Archi Kokhta apartment can be a safe investment for you to rent or use it as a home. In addition to the …
Agencia
sisnogroup
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Batumi, Georgia
de
$350,000
Área 320 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Proyecto único Batumi La ciudad de European Village ya se ha llamado Batumi Rublevka, y esto no es accidental. La combinación de estos factores hace que el complejo sea excepcional: La aversión al mar es de unos 500 metros reales. Vista panorámica al mar, vista a la montaña y un …
Desarrollador
European Village
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 35–54 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Lisi Residence es ecológica, complejo seguro de casas privadas y bloques de apartamentos de baja altura construidos en hasta 23 000 m2 de terreno que cumple con todos los requisitos de desarrollo de baja densidad de estilo de vida moderno y se encuentra cerca de las costas del lago Lisi. El …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.4 – 54.0
49,812 – 75,474
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$70,319
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 91–179 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Saburtalo Residence es un complejo de 13 plantas, situado cerca del lago Lisi. En la primera planta del complejo residencial se ubicarán varias instalaciones comerciales, incluyendo un hipermercado de marca internacional. El complejo cuenta con zonas verdes recreativas, aparcamiento subterrá…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
91.1 – 104.9
70,319 – 81,567
Apartamentos 2 habitaciones
120.8
115,968
Apartamentos 3 habitaciones
178.8
132,392
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos Aleksandre Ioseliani St, 63
Edificio de apartamentos Aleksandre Ioseliani St, 63
Edificio de apartamentos Aleksandre Ioseliani St, 63
Tiflis, Georgia
de
$75,000
Número de plantas 5
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Porta Tower Batumi
Complejo residencial Porta Tower Batumi
Complejo residencial Porta Tower Batumi
Complejo residencial Porta Tower Batumi
Complejo residencial Porta Tower Batumi
Batumi, Georgia