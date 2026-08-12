Casas en Venta en Georgia

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403 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en , Georgia
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
$397,287
VAT
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Villa 3 habitaciones en , Georgia
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 1
$385,000
VAT
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Casa de campo 2 habitaciones en , Georgia
Premium Premium
Casa de campo 2 habitaciones
, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
$230,000
VAT
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 3 habitaciones en , Georgia
TOP TOP
Villa 3 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 1
Schuchmann Wines Château Villas & SPA is a wine resort with 120 ha vineyards, winery, hotel,…
Precio en demanda
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Desarrollador
Schuhmann Real Estate
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English
Casa de campo 2 habitaciones en Telavi, Georgia
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Casa de campo 2 habitaciones
Telavi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
ActividadPresupuesto medio en GELComentarioHotel Tbilisi1 habitación 70 USD5 habitaciones gr…
$230,000
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Schuhmann Real Estate
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Casa 15 habitaciones en Evdoshvili St, Georgia
UP UP
Casa 15 habitaciones
Evdoshvili St, Georgia
Habitaciones 15
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 448 m²
Número de plantas 2
Propiedad histórica en venta en Central Gori, Georgia. ¡Inversión alta potencial comercial!U…
$257,808
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Vendedor particular
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 7/2
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$156,000
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RECOM
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Royal Residence Botanico es una casa adosada premium con su propio patio cerca del mar.300 m…
$262,460
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Grand Botanico Residence es un complejo de casas adosadas premium en una de las zonas suburb…
$190,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
$133,200
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Cozy cabaña pueblo Sunney Cottage.Un gran lugar para aquellos que aprecian la comodidad y la…
$219,784
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
El proyecto Batumi Belvedere Villas está concebido como algo completamente nuevo.Confort urb…
$180,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
$156,000
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
El proyecto Batumi Belvedere Villas está concebido como algo completamente nuevo.Confort urb…
$180,000
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
$202,068
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
La Villa — a new project that includes multifunctional premium residential villas.   Our goa…
$176,715
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Secret Garden es un moderno complejo residencial en el distrito central de Batumi, que ofrec…
$131,100
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
| 4. Hidden terrace for relaxation.   High-quality turnkey repair. Rehau windows, moisture-r…
$215,000
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
Adosado Adosado
Batumi, Georgia
$172,800
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International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Batumi, Georgia
Adosado Adosado
Batumi, Georgia
$144,300
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International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial de sólo 15 casas adosadas en la montaña con vistas panorámicas del Mar …
$249,390
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Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Villa 5 habitaciones en Tiflis, Georgia
Villa 5 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Número de plantas 3
Lisi Panorama is a modern residential complex located in a tranquil location near Lake Lisi.…
$398,200
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Casa 6 habitaciones en 12, Georgia
Casa 6 habitaciones
12, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Número de plantas 2
Una casa única en venta en el corazón de la tranquila y acogedora ciudad de Poti en la costa…
$130,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Tipos de propiedades en Georgia

villas
casas de campo
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