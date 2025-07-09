Complejo residencial Saburtalo Kavtaradze

Introduciendo un nuevo proyecto ambicioso: un complejo residencial de primera clase creado para aquellos que valoran la comodidad, la seguridad y la infraestructura urbana moderna. El complejo está situado en un territorio ajardinado con una superficie de 16.490 m2 y consta de dos edificios con una altura de 24 y 28 plantas. Una característica del proyecto es un gran patio con una superficie de 1 hectárea, transformado en una zona recreativa de pleno derecho.

Número de apartamentos: 534.

Áticos: 10 ofertas exclusivas en los pisos superiores.

Aparcamiento: Un estacionamiento de cinco niveles para 334 plazas de aparcamiento.

Fecha final: 2027 de junio.

La condición de los apartamentos al momento de la entrega en el estándar "fragmento blanco" implica recibir vivienda totalmente lista para el acabado final, lo que ahorra significativamente su tiempo y esfuerzo. El estándar de entrega incluye ventanas y puertas de aluminio de primera calidad, una puerta de entrada de hierro confiable con un intercomunicador instalado, un piso nivelado y particiones internas en yeso. Además, el cableado eléctrico se ha instalado en el apartamento (hasta 5 puntos en cada habitación), se han colocado tuberías de gas en el armario de la cocina y calefacción, se han instalado tuberías de calefacción, así como los principales subidas de agua y alcantarillado. El balcón está forrado con gres porcelana resistente a las heladas, y se instalan detectores de gas y sistemas de notificación de incendios para mayor seguridad.

Diseños

Apartamento de 1 dormitorio, zona desde 48.2 m2, precio desde $83,500.

Apartamento de 2 dormitorios, zona desde 100,5 m2, precio desde $148,700.

Apartamento de 3 dormitorios, zona desde 122.9 m2, precio desde $188.600.

La infraestructura y el servicio del complejo residencial proporcionan a los residentes un nivel de confort incluyendo seguridad las 24 horas, servicio de conserjería 24/7, y un moderno sistema de seguridad contra incendios para una completa seguridad. En el interior del edificio hay un vestíbulo, un café, una farmacia, una tienda y espacios privados de oficina, mientras que un jardín de infantes justo en el territorio y parques infantiles modernos están provistos para niños. Áreas de recreación activas incluyen un terreno deportivo, pabellones equipados y fuentes de miniatura en el patio, mientras que la impecable condición del territorio y servicio se mantiene por un gerente complejo, un jardinero profesional y un servicio de limpieza regular para entradas y ascensores.

La ubicación y accesibilidad al transporte del proyecto están aseguradas por su posición favorable en el distrito de Kavtaradze rodeado de toda la infraestructura necesaria, donde tres estaciones de metro están a poca distancia: "Vaja-Pshavela", "Delisi" y "Universidad Estatal". Importantes instituciones educativas y médicas, como la Universidad Médica de Tbilisi y el Centro Médico del Cáucaso, también se concentran en las inmediaciones, y el Hipódromo se encuentra cerca de paseos y recreación.