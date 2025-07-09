  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Complejo residencial Saburtalo Kavtaradze

Complejo residencial Saburtalo Kavtaradze

Tiflis, Georgia
de
$83,500
BTC
0.9932159
ETH
52.0586905
USDT
82 555.1562369
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33113
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    Delisi (~ 900 m)
  • Metro
    Vazha-Pshavela (~ 700 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    28

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Introduciendo un nuevo proyecto ambicioso: un complejo residencial de primera clase creado para aquellos que valoran la comodidad, la seguridad y la infraestructura urbana moderna. El complejo está situado en un territorio ajardinado con una superficie de 16.490 m2 y consta de dos edificios con una altura de 24 y 28 plantas. Una característica del proyecto es un gran patio con una superficie de 1 hectárea, transformado en una zona recreativa de pleno derecho.

  • Número de apartamentos: 534.

  • Áticos: 10 ofertas exclusivas en los pisos superiores.

  • Aparcamiento: Un estacionamiento de cinco niveles para 334 plazas de aparcamiento.

  • Fecha final: 2027 de junio.

La condición de los apartamentos al momento de la entrega en el estándar "fragmento blanco" implica recibir vivienda totalmente lista para el acabado final, lo que ahorra significativamente su tiempo y esfuerzo. El estándar de entrega incluye ventanas y puertas de aluminio de primera calidad, una puerta de entrada de hierro confiable con un intercomunicador instalado, un piso nivelado y particiones internas en yeso. Además, el cableado eléctrico se ha instalado en el apartamento (hasta 5 puntos en cada habitación), se han colocado tuberías de gas en el armario de la cocina y calefacción, se han instalado tuberías de calefacción, así como los principales subidas de agua y alcantarillado. El balcón está forrado con gres porcelana resistente a las heladas, y se instalan detectores de gas y sistemas de notificación de incendios para mayor seguridad.

Diseños

  • Apartamento de 1 dormitorio, zona desde 48.2 m2, precio desde $83,500.

  • Apartamento de 2 dormitorios, zona desde 100,5 m2, precio desde $148,700.

  • Apartamento de 3 dormitorios, zona desde 122.9 m2, precio desde $188.600.

La infraestructura y el servicio del complejo residencial proporcionan a los residentes un nivel de confort incluyendo seguridad las 24 horas, servicio de conserjería 24/7, y un moderno sistema de seguridad contra incendios para una completa seguridad. En el interior del edificio hay un vestíbulo, un café, una farmacia, una tienda y espacios privados de oficina, mientras que un jardín de infantes justo en el territorio y parques infantiles modernos están provistos para niños. Áreas de recreación activas incluyen un terreno deportivo, pabellones equipados y fuentes de miniatura en el patio, mientras que la impecable condición del territorio y servicio se mantiene por un gerente complejo, un jardinero profesional y un servicio de limpieza regular para entradas y ascensores.

La ubicación y accesibilidad al transporte del proyecto están aseguradas por su posición favorable en el distrito de Kavtaradze rodeado de toda la infraestructura necesaria, donde tres estaciones de metro están a poca distancia: "Vaja-Pshavela", "Delisi" y "Universidad Estatal". Importantes instituciones educativas y médicas, como la Universidad Médica de Tbilisi y el Centro Médico del Cáucaso, también se concentran en las inmediaciones, y el Hipódromo se encuentra cerca de paseos y recreación.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 48.2
Precio por m², USD 1,732
Precio del apartamento, USD 83,500
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 100.5
Precio por m², USD 1,480
Precio del apartamento, USD 148,700
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 100.5
Precio por m², USD 1,877
Precio del apartamento, USD 188,600

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

Novedades para desarrolladores

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
Todas las noticias inmobiliarias
Complejos similares
Edificio de apartamentos Archi Isani
Tiflis, Georgia
de
$1,500
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Tiflis, Georgia
de
$285,000
Apart - hotel Morskoy klub
Batumi, Georgia
de
$50,000
Edificio de apartamentos City Home Kipshidze
Tiflis, Georgia
de
$305,000
Está viendo
Complejo residencial Saburtalo Kavtaradze
Tiflis, Georgia
de
$83,500
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Moma Liv
Complejo residencial Moma Liv
Complejo residencial Moma Liv
Complejo residencial Moma Liv
Complejo residencial Moma Liv
Mostrar todo Complejo residencial Moma Liv
Complejo residencial Moma Liv
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
1 objeto inmobiliario 1
💡 ¡El espacio perfecto para vivir y trabajar!   🏠 Moma Liv es una empresa moderna de desarrollo inmobiliario que ofrece propiedades residenciales de primera clase, donde cada detalle está cuidadosamente diseñado. Combinamos arquitectura única con tecnologías de construcción de vanguard…
Desarrollador
Moma liv
Dejar una solicitud
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Mostrar todo Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Batumi, Georgia
de
$25,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 16
Descripción del sitio: Nuevo complejo residencial moderno en una zona de desarrollo dinámico de Batumi, a 500 metros de la playa, terraplén ajardinado y parque costero. El complejo tiene todas las ventajas de una casa moderna: - zona residencial con infraestructura desarrolladaSolución arqui…
Agencia
Gulfstream
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Tiflis, Georgia
de
$80,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones