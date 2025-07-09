  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!

Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!

Batumi, Georgia
de
$82,000
BTC
0.9753737
ETH
51.1235045
USDT
81 072.1294781
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
Dejar una solicitud
ID: 27466
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.

Garantía de devolución!
Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!

Precio:

  • 1/8 de una habitación de 51.324 USD ingresos - de 5,132 USD por año!
  • 1/4 de habitación de 82.053 USD ingresos - de 8.205 USD por año!
  • Entire room from 275,364 USD income - from 27,536 USD per year!

Reclutamos los ingresos del primer día después de la compra, y no después de la terminación de la construcción y el lanzamiento del hotel.
Es decir, comienzas a ganar el día siguiente después del pago completo.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua es un hotel de veintiserie único con funciones de spa, una zona acuática y un restaurante panorámico en el techo.

El hotel forma parte del complejo Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, el primer complejo en Georgia con todos los servicios inclusivos y la infraestructura más grande - 90 objetos en 15.000 m2, lo que lo hace atractivo para los turistas todo el año, independientemente de la temporada.

3 categorías de habitación:

Estándar

  • Habitación 31.2 m2 con cama o dos camas individuales.
  • Hay varias vistas disponibles, incluidas las vistas al mar y a la montaña.

De Luxe

  • Habitación 50.9 m2 - 51.1 m2 con un dormitorio separado y una habitación con cocina.
  • Cada habitación tiene vistas al mar y las montañas.

Luxe

  • Habitación 44,8 m2 - 58,2 m2 con dormitorio independiente y sala de estar cocina.
  • Amplio balcón, cada habitación tiene una vista panorámica del mar.

En las habitaciones:

  • Armario
  • Cama
  • Escritorio
  • Silla de trabajo
  • Mesas de cama
  • Chest of drawers
  • Mesa lateral
  • Sofá sala de estar (deLuxe y diseños de Luxe)
  • Mobiliario de terraza
  • Espejos
  • Teléfonos
  • TV
  • Seguridad electrónica
  • Plancha de planchado
  • Secador de pelo
  • Zumo eléctrico
  • Toaster
  • Kettle
  • Cafetera
  • Hob
  • Refrigerador
  • Oven
  • Microondas
  • Platos, Cutlery
  • Ropa de cama, Albornoces, Zapatillas

Infraestructura compleja:

  • 12 restaurantes, cafeterías, bares
  • 7 piscinas
  • SPA
  • Gimnasio
  • 2 recintos deportivos
  • Parques infantiles, salones de juegos, cafeterías y clubes
  • Parque infantil
  • Rope ciudad con trampolín y pared de escalada
  • Sala de conferencias
  • 4 sesiones
  • Coworking
  • Mini golf
  • Bowling
  • Cine
  • Billares
  • Biblioteca
  • Mesas de ajedrez
  • Alquiler de motos y scooter eléctrico
  • Juegos de mesa
  • Casa de vino
  • Sala de reuniones
  • Chacha-house
  • Sala de banquetes
  • Complejo de baño
  • Terapia de vino y centro de medicina herbaria
  • Ducha Charcot
  • Salas de estar
  • Jacuzzi
  • Salas de masaje
  • Primavera artesanal
  • Zona de fotos de marca
  • Tienda de recuerdos
  • Mercados y Eco-shop
  • Aparcamiento
  • Helipad

Ubicación:

  • Gonio complejo pueblo
  • Al mar - 400 m
  • Al centro de Batumi - 14 km
  • Al aeropuerto - 8 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Batumi, Georgia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Batumi, Georgia
de
$54,000
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Batumi, Georgia
de
$1,292
Edificio de apartamentos Blox Didi Dighomi
Tiflis, Georgia
de
$46,000
Edificio de apartamentos Matiani
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$68,000
Está viendo
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Batumi, Georgia
de
$82,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Apart - hotel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.
Mostrar todo Apart - hotel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.
Batumi, Georgia
de
$133,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Hotel habitaciones en Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.Rotana Resort & Spa Batumi es un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 27 plantas con un CASINO en la costa, desde un hotelero de lujo de los Emiratos Árabes Unidos.Rotana Resort & Spa ofrece una oportunidad única para inverti…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$63,358
Número de plantas 20
Área 29–82 m²
77 objetos inmobiliarios 77
Tbilisi Veranda — ubicado en la orilla derecha del río Mtkvari y ofrece impresionantes vistas de la ciudad. El complejo consta de 3 cuadras, tiene estacionamiento para 343 autos, 2600 m2 de área recreativa, 9900 m2 de área comercial, puertas y ventanas panorámicas de aluminio y ascensores Kone.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.9 – 82.2
61,523 – 146,769
Apartamentos 2 habitaciones
71.5
132,275
Estudio
29.1 – 52.2
52,380 – 107,010
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Municipio de Telavi, Georgia
de
$33,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Sobre el proyecto La empresa constructora Pala Group presenta un nuevo complejo residencial, Your House, en Varketili, en la calle Tsnorisskali. El complejo residencial incluye 9 plantas residenciales y comerciales, además de un aparcamiento, un patio verde, parques infantiles, una plaza y u…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones