Complejo residencial Reverance by otium

La reverencia es más que un nombre - es un enfoque que refleja nuestra actitud hacia el espacio, la comodidad y la estética. Este proyecto fue creado con la idea de que cada detalle debe encarnar elegancia, calma funcional y sofisticación.

Nuestra visión es crear un espacio habitable donde la energía de la ciudad y las exigencias de la vida moderna se combinan armoniosamente con la tranquilidad interior y una conexión con la naturaleza.

Reverance establece un nuevo estándar para la vida contemporánea - combinando arquitectura refinada, confort y diseño centrado en el ser humano.

Reverance es un desarrollo conjunto de Otium y MN Group - un complejo residencial que reúne arquitectura moderna, diseño centrado en residentes, y un alto nivel de vida.

El proyecto se encuentra en uno de los distritos de más rápido crecimiento de Batumi, en la zona de la costa del Mar Negro. Cnstruction incluye dos edificios de 16 plantas con un total de 360 apartamentos - cada uno pensado para lograr un equilibrio perfecto de luz, calma y funcionalidad.



La reverencia es más que un hogar, es un espacio donde la arquitectura inspirada en el movimiento, la elegancia minimalista y los diseños adaptados a la vida se unen para definir un nuevo estándar para la vida contemporánea.

Finalización estimada: julio 2028