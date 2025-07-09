  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Complejo residencial Reverance by otium

Complejo residencial Reverance by otium

Batumi, Georgia
Precio en demanda
;
5 1
Dejar una solicitud
ID: 32946
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

La reverencia es más que un nombre - es un enfoque que refleja nuestra actitud hacia el espacio, la comodidad y la estética. Este proyecto fue creado con la idea de que cada detalle debe encarnar elegancia, calma funcional y sofisticación.

Nuestra visión es crear un espacio habitable donde la energía de la ciudad y las exigencias de la vida moderna se combinan armoniosamente con la tranquilidad interior y una conexión con la naturaleza.
Reverance establece un nuevo estándar para la vida contemporánea - combinando arquitectura refinada, confort y diseño centrado en el ser humano.

Reverance es un desarrollo conjunto de Otium y MN Group - un complejo residencial que reúne arquitectura moderna, diseño centrado en residentes, y un alto nivel de vida.
El proyecto se encuentra en uno de los distritos de más rápido crecimiento de Batumi, en la zona de la costa del Mar Negro. Cnstruction incluye dos edificios de 16 plantas con un total de 360 apartamentos - cada uno pensado para lograr un equilibrio perfecto de luz, calma y funcionalidad.


La reverencia es más que un hogar, es un espacio donde la arquitectura inspirada en el movimiento, la elegancia minimalista y los diseños adaptados a la vida se unen para definir un nuevo estándar para la vida contemporánea.
Finalización estimada: julio 2028

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Reseña en vídeo de complejo residencial Reverance by otium

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial VILLA ORTA
Kapreshumi, Georgia
de
$147,500
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Batumi, Georgia
de
$67,830
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$133,000
Edificio de apartamentos Tsereteli Delux
Tiflis, Georgia
de
$193,000
Edificio de apartamentos Sakeni
Tiflis, Georgia
de
$123,000
Está viendo
Complejo residencial Reverance by otium
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$63,700
Número de plantas 4
Área 46–600 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Tbilisi Town es un complejo residencial multifuncional premium que proporciona una vida lujosa y reúne lo mejor. El complejo está a 20 minutos en coche del centro de Tbilisi, a una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar. El proyecto ofrece instalaciones hoteleras y comerciales, incluy…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Apartamentos 2 habitaciones
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Villa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze Garden
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze Garden
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze Garden
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze Garden
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgia
de
$1,300
Año de construcción 2025
Número de plantas 26
Área 63 m²
1 objeto inmobiliario 1
Residential complex Archi Kikvidze Garden is located in Nadzaladevi district, in an ideal location, on Z. Kikvidze Street, a 2-minute walk from the Gotsiridze and Didube metro stations. The complex stands out with a green courtyard of 15,000 sq.m. which includes a recreation areas, sports an…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
63.0
100,000
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 42
Complejo hotelero de 5 estrellas en tbilisi Central Park Towers está situado en la avenida Alexander Kazbegi adyacente al Central Park en Tbilisi. Encarna un complejo hotelero multifuncional de 5 estrellas. El costo total de inversión del proyecto es de 300 millones de dólares estadounidense…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones