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Restaurantes en venta en Georgia

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Ayara
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6 propiedades total found
Restaurante, cafetería 210 m² en Tiflis, Georgia
Restaurante, cafetería 210 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 1
$395,000
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Agencia
Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Restaurante, cafetería 324 m² en Batumi, Georgia
Restaurante, cafetería 324 m²
Batumi, Georgia
Área 324 m²
Número de plantas 1
Three existing cafes in the city of Akhalkalaki are for sale. Ready-made business in a busy …
$450,000
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Restaurante, cafetería 70 m² en Batumi, Georgia
Restaurante, cafetería 70 m²
Batumi, Georgia
Área 70 m²
Número de plantas 1
Vegetarian establishment for sale in the heart of old Batumi. The cafe has been open for 2 y…
$17,000
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TekceTekce
Restaurante, cafetería 720 m² en Batumi, Georgia
Restaurante, cafetería 720 m²
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Área 720 m²
Número de plantas 25
Local comercial general se vende en la zona más prestigiosa de Batumi, con el tráfico turíst…
$1,44M
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Commercial space for sale in Bakuriani, Georgia. en Bakuriani, Georgia
Commercial space for sale in Bakuriani, Georgia.
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 317 m²
Número de plantas 1
317 metros cuadrados de espacio comercial en Bakuriani, en el piso 0 del complejo K2.El espa…
$143,000
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Commercial space for sale en Tiflis, Georgia
Commercial space for sale
Tiflis, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 1
Rustaveli 40 Sq.M. Renovado (con accesorios y muebles intactos) Precio 700,000 dólares.
$700,000
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