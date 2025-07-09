  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Barrio residencial ZK LBF complex

Barrio residencial ZK LBF complex

Batumi, Georgia
de
$31,414
de
$28/m²
;
13
ID: 32833
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/11/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    19

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejo residencial Luxe Living
Batumi, Georgia
de
$45,100
Edificio de apartamentos Archi Isani 2
Tiflis, Georgia
de
$1,000
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Complejo residencial Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Batumi, Georgia
de
$54,000
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Barrio residencial ZK LBF complex
Batumi, Georgia
de
$31,414
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Mostrar todo Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Georgia
de
$24,990
Número de plantas 12
Residencial complejo clase de confort Rustaveli 27 se encuentra en el centro de Kobuleti.Desde el quinto piso y arriba hay una vista del mar.Alrededor del complejo residencial infraestructura bien desarrollada - tiendas, restaurantes, escuelas y jardines de infancia.El mar está a 450 metros …
Agencia
Gulfstream
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Tiflis, Georgia
de
$100,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 25
Información sobre el proyectom2 en Mirtskhulava es un nuevo proyecto diseñado por un conocido desarrollador y situado junto al río Kura en Tbilisi.El nuevo proyecto tiene mucho que ofrecer, incluyendo:ubicación junto al río;muchas comodidades e instalaciones;enlaces de transporte;territorio …
Agencia
sisnogroup
Realting.com
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones