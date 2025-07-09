Complejo residencial Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.

Apartamentos en el complejo hotelero Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
El complejo hotelero Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness está situado a los pies de las montañas del Cáucaso, cerca de la estación de esquí de Gudauri y cerca de Tbilisi, la capital de Georgia.
La combinación única de naturaleza, resortes termales y la proximidad a destinos populares hace que la ubicación sea ideal para el ocio, negocios y turismo de eventos durante todo el año.
Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness es una inversión en un modelo de negocio hotelero rentable, apoyado por la gestión profesional y una red mundial de ventas.
Ingresos garantizados del 5% anual ya durante la fase de construcción!
El complejo turístico forma parte de la cadena internacional Wyndham Hotels & Resorts.
Asegurar su inversión: compraremos su habitación de nuevo de usted por el 110% del precio de compra, si desea.
Todos los términos se especifican en el contrato registrado en el Ministerio de Justicia de Georgia.
Fecha de terminación: 2026
Estándar
Habitaciones de 26 m2 con cama o dos camas individuales.
Suite
Habitaciones de 165 m2 con un dormitorio separado, un amplio salón, y una enorme terraza.
