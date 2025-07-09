  1. Realting.com
Complejo residencial Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.

Gudauri, Georgia
$125,000
1.4868501
77.9321715
123 585.5632288
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
17
ID: 33042
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 0014524
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 9/12/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Mtsjeta-Mtianeti
  • Barrio
    Kazbegi Municipality
  • Pueblo
    Gudauri

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamentos en el complejo hotelero Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
El complejo hotelero Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness está situado a los pies de las montañas del Cáucaso, cerca de la estación de esquí de Gudauri y cerca de Tbilisi, la capital de Georgia.

La combinación única de naturaleza, resortes termales y la proximidad a destinos populares hace que la ubicación sea ideal para el ocio, negocios y turismo de eventos durante todo el año.

Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness es una inversión en un modelo de negocio hotelero rentable, apoyado por la gestión profesional y una red mundial de ventas.

Ingresos garantizados del 5% anual ya durante la fase de construcción!
El complejo turístico forma parte de la cadena internacional Wyndham Hotels & Resorts.

Política de devolución
Asegurar su inversión: compraremos su habitación de nuevo de usted por el 110% del precio de compra, si desea.

Garantías jurídicas
Todos los términos se especifican en el contrato registrado en el Ministerio de Justicia de Georgia.

Inversores:

  • Ingresos pasivos en dólares hasta un 13% anual
  • Crecimiento del valor del 30% anual
  • Garantía de ingresos del 5% bajo contrato
  • Gestión por una empresa internacional

Plan de pago:

  • Pago de baja - 30%
  • Plan de instalación sin intereses para 14 meses

Fecha de terminación: 2026

Habitaciones:

Estándar
Habitaciones de 26 m2 con cama o dos camas individuales.

Suite
Habitaciones de 165 m2 con un dormitorio separado, un amplio salón, y una enorme terraza.

En las habitaciones

  • Armario
  • Cama
  • Escritorio
  • Silla de estudio
  • Mesas de cama
  • Chest of drawers
  • Mesa lateral
  • Sofá sala de estar (De Luxe y Suite diseños)
  • Mobiliario de Patio
  • Espejos
  • TV
  • Seguridad electrónica
  • Plancha de planchado
  • Secador de pelo
  • Zumo eléctrico
  • Toaster
  • Kettle
  • Cafetera
  • Refrigerador
  • Ropa de cama, albornoces, zapatillas

Servicios complejos:

  • Piscina y jacuzzi
  • Recepción
  • Fitness
  • SPA Centro
  • Restaurante y cafetería
  • Área de juego para niños
  • Patio de paisaje
  • Aparcamiento
  • Seguridad 24 horas y vigilancia de vídeo

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Gudauri, Georgia
