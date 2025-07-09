Complejo residencial Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.

Apartamentos en el complejo hotelero Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.

El complejo hotelero Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness está situado a los pies de las montañas del Cáucaso, cerca de la estación de esquí de Gudauri y cerca de Tbilisi, la capital de Georgia.

La combinación única de naturaleza, resortes termales y la proximidad a destinos populares hace que la ubicación sea ideal para el ocio, negocios y turismo de eventos durante todo el año.

Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness es una inversión en un modelo de negocio hotelero rentable, apoyado por la gestión profesional y una red mundial de ventas.

Ingresos garantizados del 5% anual ya durante la fase de construcción!

El complejo turístico forma parte de la cadena internacional Wyndham Hotels & Resorts.

Política de devolución

Asegurar su inversión: compraremos su habitación de nuevo de usted por el 110% del precio de compra, si desea.

Garantías jurídicas

Todos los términos se especifican en el contrato registrado en el Ministerio de Justicia de Georgia.

Inversores:

Ingresos pasivos en dólares hasta un 13% anual

Crecimiento del valor del 30% anual

Garantía de ingresos del 5% bajo contrato

Gestión por una empresa internacional

Plan de pago:

Pago de baja - 30%

Plan de instalación sin intereses para 14 meses

Fecha de terminación: 2026

Habitaciones:

Estándar

Habitaciones de 26 m2 con cama o dos camas individuales.

Suite

Habitaciones de 165 m2 con un dormitorio separado, un amplio salón, y una enorme terraza.

En las habitaciones

Armario

Cama

Escritorio

Silla de estudio

Mesas de cama

Chest of drawers

Mesa lateral

Sofá sala de estar (De Luxe y Suite diseños)

Mobiliario de Patio

Espejos

TV

Seguridad electrónica

Plancha de planchado

Secador de pelo

Zumo eléctrico

Toaster

Kettle

Cafetera

Refrigerador

Ropa de cama, albornoces, zapatillas

Servicios complejos:

Piscina y jacuzzi

Recepción

Fitness

SPA Centro

Restaurante y cafetería

Área de juego para niños

Patio de paisaje

Aparcamiento

Seguridad 24 horas y vigilancia de vídeo

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.