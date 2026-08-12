Hoteles en venta en Georgia

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Hotel 49 m² en Batumi, Georgia
Premium Premium
Hotel 49 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$266,222
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Large Private Property & Active Rental Business in Central Tbilisi en Tiflis, Georgia
UP UP
Large Private Property & Active Rental Business in Central Tbilisi
Tiflis, Georgia
Área 300 m²
Número de plantas 4
Turnkey Guest House Business para la venta en TbilisiExcepcional oportunidad de inversión pa…
$1,05M
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HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA en Batumi, Georgia
HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA
Batumi, Georgia
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 550 m²
Número de plantas 4
InversionesProfitable Business by the Sea – ¡Invierte en el futuro!Le ofrecemos un negocio h…
$550,000
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TekceTekce
Hotel 36 m² en Batumi, Georgia
Hotel 36 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Descripción del objeto: Este moderno apartamento estudio está situado en una planta alta de …
$91,056
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Hotel 50 m² en Batumi, Georgia
Hotel 50 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Este nuevo apartamento de una habitación está situado en el famoso c…
$134,645
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Hotel 75 m² en Batumi, Georgia
Hotel 75 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descripción del objeto: Este hermoso apartamento dúplex con dos dormitorios se encuentra en …
$182,665
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Hotel 44 m² en Batumi, Georgia
Hotel 44 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descripción del objeto: Este elegante y bien mantenido apartamento de 2 habitaciones está si…
$98,598
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Hotel 51 m² en Batumi, Georgia
Hotel 51 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Descripción del objeto: Este apartamento de 2 habitaciones de alta calidad está situado en u…
$134,656
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Hotel 27 m² en Batumi, Georgia
Hotel 27 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Descripción del objeto: Este nuevo estudio totalmente amueblado y equipado se encuentra en S…
$51,606
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Hotel 54 m² en Batumi, Georgia
Hotel 54 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Descripción del objeto: Este luminoso apartamento de 2 habitaciones está situado en una plan…
$116,162
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Hotel 32 m² en Batumi, Georgia
Hotel 32 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Descripción del objeto: Este moderno y muy bien mantenido apartamento estudio está situado e…
$72,475
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Hotel 50 m² en Batumi, Georgia
Hotel 50 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Este lujoso apartamento de una habitación está situado en la 16a pla…
$108,395
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Hotel 101 m² en Batumi, Georgia
Hotel 101 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$566,480
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Hotel 41 m² en Batumi, Georgia
Hotel 41 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$209,935
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Hotel 64 m² en Batumi, Georgia
Hotel 64 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$303,231
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Hotel 66 m² en Batumi, Georgia
Hotel 66 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$345,343
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Hotel 41 m² en Batumi, Georgia
Hotel 41 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$216,296
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Hotel 130 m² en Tiflis, Georgia
Hotel 130 m²
Tiflis, Georgia
Área 130 m²
Número de plantas 1
$230,000
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Hotel 33 m² en Batumi, Georgia
Hotel 33 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$157,578
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Hotel 32 m² en Batumi, Georgia
Hotel 32 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Descripción del objeto: Este estudio luminoso y bien mantenido se encuentra en el sexto piso…
$63,707
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Hotel en Mtsjeta-Mtianeti, Georgia
Hotel
Mtsjeta-Mtianeti, Georgia
Número de plantas 2
🏨 Operating hotel premium en venta en el centro histórico de Mtskheta!¿Buscando un negocio e…
$1,18M
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Hotel en Batumi, Georgia
Hotel
Batumi, Georgia
Número de plantas 5
Family Club - exclusiva propiedad de hotel cerca del Mar NegroHotel de lujo para unas vacaci…
Precio en demanda
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Аталанта
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Hotel 42 m² en Batumi, Georgia
Hotel 42 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Descripción del objeto: Este atractivo apartamento de 2 habitaciones está situado en una pla…
$94,172
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Hotel 70 m² en Batumi, Georgia
Hotel 70 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$328,171
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Hotel 66 m² en Batumi, Georgia
Hotel 66 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$340,264
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Hotel 41 m² en Batumi, Georgia
Hotel 41 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
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Hotel 670 m² en Batumi, Georgia
Hotel 670 m²
Batumi, Georgia
Área 670 m²
Número de plantas 5
El hotel está en venta en el lugar más pintoresco de la costa de Georgia, en el pueblo de Kv…
$1,19M
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Hotel 29 m² en Batumi, Georgia
Hotel 29 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$154,547
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Hotel 37 m² en Batumi, Georgia
Hotel 37 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
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$200,922
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Hotel 64 m² en Batumi, Georgia
Hotel 64 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
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