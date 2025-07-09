Complejo residencial MARINA CLUB

ELT El barrio está siendo construido en 7 hectáreas de tierra en el nuevo bulevar en Batumi. El complejo fue diseñado por arquitectos de renombre mundial en asociación con Wyndham Hotels & Resorts. La compañía va más allá del concepto de barrio y crea una nueva dimensión en la forma de un cuarto que encaja perfectamente en el ritmo de la aceleración ciudad del siglo XXI y sus desafíos. Este complejo premium consta de 3 bloques, uno de los cuales tiene 16 plantas, y los otros dos - 18 pisos. Los edificios están conectados por un podio común. El año de construcción es 2022, y el año de terminación es 2025.