TOP TOP
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Mostrar todo Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batumi, Georgia
de
$163,381
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
Número de plantas 66
The first branded Lamborghini hotel complex with a branded Casino from the brand The apartments are available on a turnkey basis with Italian furniture and Lamborghini-style decoration Brand loyalty program, exclusive accommodation conditions in Lamborghini hotels around the world A…
Agencia
Satellite Estate
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Batumi, Georgia
de
$65,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 16
Área 31–162 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Complejo multifuncional tipo hotel de 16 plantas compuesto tres cuadras Arquitectura distintiva Ubicación excepcional, cerca de la orilla del mar (vistas panorámicas a la montaña y al mar) Multifuncional - equipado con comercial, entretenimiento y espacios de ocio Apto para vivienda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
109,650
Apartamentos 2 habitaciones
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Apartamento
31.3
79,815
Desarrollador
Гумбати Групп
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Batumi, Georgia
de
$34,600
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
El complejo residencial de clase Premium Thalassa está ubicado en una de las zonas turísticas ecológicamente limpias y confortables de Batumi, cerca del jardín botánico, a 800 metros del mar. Los apartamentos se presentan con una vista panorámica del mar. , el jardín botánico y la montaña.
Desarrollador
Thalassa Group LLC
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial Grin Kejp
Complejo residencial Grin Kejp
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Número de plantas 10
Área 32–72 m²
24 objetos inmobiliarios 24
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Apartamentos 2 habitaciones
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Desarrollador
Green Cape
Desarrollador
Green Cape
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Mostrar todo Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Georgia
de
$59,040
Año de construcción 2029
Número de plantas 31
Área 29–61 m²
2 objetos inmobiliarios 2
💎 Nuevo complejo con vistas al mar ← Nueva construcción cerca del mar🔥 Prepago está por debajo del mercado🔥 Aumento del costo de entrega a +48%🔥 Regreso a inversiones de hasta 12% por añoVenta estudios, apartamentos con 1 y 2 dormitorios en el complejo premium en New Boulevard.Al mar - 100 m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
122,000
Apartamento
29.1
59,665
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial NB Residence HO
Complejo residencial NB Residence HO
Complejo residencial NB Residence HO
Complejo residencial NB Residence HO
Complejo residencial NB Residence HO
Mostrar todo Complejo residencial NB Residence HO
Complejo residencial NB Residence HO
Batumi, Georgia
de
$23,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 27
🔹El NB Residence se encuentra a 5 minutos del bulevar y paseo más grande de la ciudad. Cerca hay paradas de transporte público, el mayor supermercado francés Carrefour en el centro comercial Metro. También en esta ubicación hay 2 casinos más grandes Eclipse y Grand Bellagio. La casa está en …
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Mostrar todo Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Hotel habitaciones en Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 26 plantas con un CASINO en la costa, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos de acuerdo con estándares internacion…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Mostrar todo Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!Es posible comprar 1/2, 1/4 de una habitación - comprobar el precio y las condiciones con nuestr…
Agencia
Smart Home
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Mostrar todo Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batumi, Georgia
de
$65,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Next Collection es un moderno complejo residencial en el suburbio de élite de Batumi - Makhinjauri.Este primer complejo de apartamentos todo en uno en la costa georgiana ofrece todo para una vida cómoda y un ingreso estable.El proyecto ofrece apartamentos de estudio, apartamentos con 1 y 2 d…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Mostrar todo Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Batumi, Georgia
de
$25,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 16
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Mostrar todo Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Batumi, Georgia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Presentamos a su atención un complejo de villas de dos pisos, que son una versión premium de la suite presidencial bajo la marca de 5* Wyndham Grand Hotel con servicios todo incluido & ultra inclusivo. En dos plantas de la casa adosada hay 3 amplios dormitorios y una terraza con vistas panor…
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Batumi, Georgia
de
$2,200
Número de plantas 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$32,470
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Área 26–798 m²
13 objetos inmobiliarios 13
< p > < ul > < li > 20 - complejo de apartamentos de pisos < li > finalización de la construcción - Abril de 2024 < li > primera línea ubicación, 0 / Apartamentos por piso - 13 < p > < p > INFRAESTRUCTURA < p > < ul > < Sala de juegos > li < Recepción aparcamiento subterráneo < li > empresa …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Ático
798.3
648,000
Estudio
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos White
Edificio de apartamentos White
Edificio de apartamentos White
Edificio de apartamentos White
Batumi, Georgia
de
$56,950
Año de construcción 2024
Número de plantas 19
🔹Next es un desarrollador georgiano líder que implementa proyectos premium en la costa del Mar Negro. 🔹El portafolio de Next incluye complejos residenciales y comerciales icónicos, residencias de 5 estrellas creadas en colaboración con Radisson Blu y Windham, resorts de lujo, apartahoteles, …
Agencia
Gulfstream
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Batumi, Georgia
de
$78,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 18
ELT Quarter se está construyendo en un terreno de 7 hectáreas en un nuevo bulevar en Batumi. El complejo está diseñado por arquitectos y diseñadores de fama mundial en colaboración con Wyndham Hotels & Resorts. La empresa va más allá del concepto de barrio y crea una nueva dimensión en forma…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Green Cape Botanico
Complejo residencial Green Cape Botanico
Complejo residencial Green Cape Botanico
Complejo residencial Green Cape Botanico
Complejo residencial Green Cape Botanico
Mostrar todo Complejo residencial Green Cape Botanico
Complejo residencial Green Cape Botanico
Batumi, Georgia
de
$138,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Sobre el proyectoUbicado en un entorno subtropical siempre verde, Green Cape Botanico es un proyecto único a 2 minutos a pie del Jardín Botánico, frente a la playa de guijarros del Mar Negro. El proyecto de construcción se completó en 2023. El complejo incluye dos edificios residenciales de …
Desarrollador
Silk Development
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Mostrar todo Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Batumi, Georgia
de
$49,020
Año de construcción 2026
Número de plantas 15
Área 34–231 m²
52 objetos inmobiliarios 52
The Green Collection es un complejo de clase empresarial ubicado cerca del Jardín Botánico de Batumi. El complejo cuenta con 5 piscinas y una playa privada, 3 restaurantes, un spa y gimnasios, salas de reuniones, una cafetería-biblioteca, un área de recreación para niños, una sala de billar,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Apartamentos 2 habitaciones
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Apartamentos 3 habitaciones
231.4
578,575
Estudio
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Batumi, New boulevard
Complejo residencial Batumi, New boulevard
Complejo residencial Batumi, New boulevard
Complejo residencial Batumi, New boulevard
Complejo residencial Batumi, New boulevard
Batumi, Georgia
de
$74,450
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Área 28–121 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El complejo residencial Luxor Residence tiene una zona de recreación de 13 000 m2, una piscina al aire libre de 27 metros, piscina cubierta, casino, SPA, fitness, salón de belleza, supermercado 24 horas, farmacia, restaurantes, cafeterías, tiendas de comida rápida, zonas deportivas, zonas de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.9 – 55.8
107,800 – 152,334
Apartamentos 2 habitaciones
74.8
200,300
Apartamentos 3 habitaciones
118.3 – 121.4
272,090 – 279,220
Estudio
27.8
74,450
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Mostrar todo Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Batumi, Georgia
de
$47,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 47
Estudio de venta en el complejo de élite Next Address (Batumi, Block B, 7th floor)💰 Plan de pago flexible• Precio de transferencia: 47.500 dólares:- Contribución inicial: 27.500 dólaresRestauración: $20,000 cuotas hasta junio 2027 sin intereses y sobrepagos• Área protegida cerrada, seguridad…
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Mostrar todo Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$133,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Hotel habitaciones en Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 26 plantas con un CASINO en la costa, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos de acuerdo con estándares internacion…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Complejo residencial StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Complejo residencial StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Complejo residencial StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Complejo residencial StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Batumi, Georgia
de
$49,165
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 22
Stay & Rent es un estilo de vida activo.Fácil de comprar, cómodo de vivir, rentable para alquilarDemanda de ubicación hoyNew Boulevard es una zona de desarrollo rápido junto al mar con precios de propiedad todavía bajos. El ambiente dinámico, moderno y deportivo de la vida del distrito está …
Desarrollador
One Development
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Batumi, Georgia
de
$2,100
Número de plantas 20
Bianca Batumi by York Towers se desarrolla en la parcela de 29.445 metros cuadrados e incluye dos Aparthotels de 16 plantas y dos de 18 plantas, un edificio residencial de 20 plantas y dos hoteles de marca, uno de los cuales es Ibis Styles Batumi. Más de 1000 apartamentos construidos según e…
Agencia
sisnogroup
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Mostrar todo Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batumi, Georgia
de
$161,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Hotel rooms at Grand Life Batumi Guaranteed 8% income for the first 5 years! The complex is part of the international BWH Hotels (Best Western) chain, managed by Aimbridge Hospitality. Purchase of a half or quarter room is also available – please contact our managers for pricing and ter…
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos Compact House
Edificio de apartamentos Compact House
Edificio de apartamentos Compact House
Edificio de apartamentos Compact House
Edificio de apartamentos Compact House
Batumi, Georgia
de
$47,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Nuevo Proyecto por Elt Building - "Casa Compacta" en Batumi, en una de las zonas más activas de la ciudad, con infraestructura bien equipada. El complejo consta de 6 plantas, donde se presentará: Servicio de conserjería; Supermercado; La terraza; Yard de atrás; Espacios comerciales; Servici…
Agencia
sisnogroup
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Batumi, Georgia
de
$30,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 34
AVENUE by ORBI - está situado en el centro turístico de Batumi, en el hermoso Callejón de los Héroes. Todos los apartamentos tienen vistas panorámicas al mar, al callejón y a la ciudad. El Callejón de los Héroes, como una de las tarjetas de presentación de Batumi, es la avenida más grande …
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Complejo residencial Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Complejo residencial Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Complejo residencial Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Complejo residencial Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Mostrar todo Complejo residencial Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Complejo residencial Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Batumi, Georgia
de
$70,320
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Lagoon Resort is a new premium residential complex. Located in a quiet, picturesque location 500 meters from the sea and the New Boulevard, the project offers guests and residents a stunning atmosphere, services, and a new quality of life in Batumi. Lagoon Resort consists of three bloc…
Agencia
Smart Home
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Mostrar todo Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Batumi, Georgia
de
$53,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Hotel rooms at Grand Life Batumi Guaranteed 8% income for the first 5 years! The complex is part of the international BWH Hotels (Best Western) chain, managed by Aimbridge Hospitality. Prices for a quarter room start at USD 53,100. Purchase of a half or quarter room is also available –…
Agencia
Smart Home
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Mostrar todo Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$268,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!Reclutamos los ingresos del primer día después de la compra, y no después de la terminació…
Agencia
Smart Home
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Mostrar todo Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$133,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Hotel habitaciones en Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 26 plantas con un CASINO en la costa, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos de acuerdo con estándares internacion…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Complex “Next Address”
Complejo residencial Complex “Next Address”
Complejo residencial Complex “Next Address”
Complejo residencial Complex “Next Address”
Complejo residencial Complex “Next Address”
Batumi, Georgia
de
$1,734
Año de construcción 2027
Batumi, Tbel Abuselidze street N11 , Complejo “Siguiente Dirección” , 1 sq.m precio de 1510$, Tamaño de los apartamentos mínimo de 31 sq,m , 15% de pago de baja , e instalación de hasta 48 meses , proceso de construcción se completará en el centro de 2027 , Apartamento se entrega en el marco blanco
Agencia
Integrated Real Estate Services
Agencia
Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Mostrar todo Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Georgia
de
$23,460
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 20
Descripción de la propiedad: Nuevo y moderno complejo residencial en una zona de desarrollo dinámico de la ciudad de Batumi, a 1300 metros de la playa, terraplén ajardinado y parque costero. El complejo tiene todas las ventajas de una casa de ciudad moderna: - zona residencial con infraestru…
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Mostrar todo Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Batumi, Georgia
de
$73,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 38–148 m²
28 objetos inmobiliarios 28
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo Incluido, se crea en el principio de "resort-city" y consta de 5 ubicaciones, conectadas por transbordadores e infraestructura. La infraestructura del complejo supera los 27.000 m2 e incluye piscinas, r…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
49.1 – 112.3
145,172 – 891,100
Apartamentos 2 habitaciones
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Apartamentos 3 habitaciones
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Estudio
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Mostrar todo Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Batumi, Georgia
de
$43,670
Año de construcción 2026
Número de plantas 29
Real Palace Blue apartments are available in installments until the end of 2026. Down payment from $13,100 to $53,708 You can also purchase a parking space from $17,000 to $20,000 in installments, down payment from $4,500 to $8,700 Real Palace Blue is a modern multi—storey premium reside…
Agencia
Gulfstream
Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Mostrar todo Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Apart - hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$51,324
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Precio:1/8 de una habitación…
Agencia
Smart Home
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Mostrar todo Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Batumi, Georgia
de
$350,000
Área 320 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Proyecto único Batumi La ciudad de European Village ya se ha llamado Batumi Rublevka, y esto no es accidental. La combinación de estos factores hace que el complejo sea excepcional: La aversión al mar es de unos 500 metros reales. Vista panorámica al mar, vista a la montaña y un …
Desarrollador
European Village
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Mostrar todo Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Batumi, Georgia
de
$50,250
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Bienvenido a nuestro complejo residencial único –, el epítome de la vida de lujo, el trabajo y el entretenimiento. Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros residentes una experiencia verdaderamente única, con tres bloques de incomparable comodidad y elegancia, así como una infraestructura de…
Desarrollador
LTD homex
Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Mostrar todo Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Batumi, Georgia
de
$33,480
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 19
El complejo residencial La Batumi Familia está ubicado en la zona de New Boulevard, en una de las zonas jóvenes y en desarrollo dinámico. Cerca de la casa hay un gran parque Lekha y Maria Kaczynski, el centro comercial Metro City, casinos, restaurantes, escuelas y guarderías a poca distancia…
Agencia
Gulfstream
Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Mostrar todo Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Edificio de apartamentos ROYAL RESIDENCE
Batumi, Georgia
de
$38,307
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 19
Royal Residence — a orillas del mar negro, ubicada en el área del nuevo bulevar de Batumi, Georgia, en ul. Nizharadze. El complejo se construirá en un lugar ecológico y tranquilo, a 2 minutos a pie del mar. 100m. Los precios dependen del tipo de apartamento, piso y sistema de pago. Este proy…
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$81,750
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 25
Área 30–58 m²
13 objetos inmobiliarios 13
Wyndham Deluxe es un complejo hotelero de 5* con una empresa de gestión internacional. El complejo está situado en la primera línea de la costa, y la infraestructura incluye un bar en la azotea, fitness, restaurante, salas de conferencias, una piscina al aire libre, un casino y una playa privada
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.5 – 58.3
138,792 – 250,357
Apartamento
30.4
87,029
Estudio
29.8 – 43.3
95,268 – 138,673
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Mostrar todo Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!Es posible comprar 1/2, 1/4 de una habitación - comprobar el precio y las condiciones con …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Mostrar todo Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$268,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!Reclutamos los ingresos del primer día después de la compra, y no después de la terminació…
Agencia
Smart Home
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2029
Número de plantas 45
Residencias de primera marca en Central BatumiServicio Premium según normas internacionalesInfraestructura nacional desarrolladaIndicadores de ocupación y crecimiento del costo de los objetos por encima del mercadoWyndham Hotels & Resorts es la opción #1 para inversores de todo el mundo, el …
Desarrollador
One Development
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Mostrar todo Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Batumi, Georgia
de
$102,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 130–151 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Wyndham Panorama — casas adosadas de lujo con vistas panorámicas al mar. La infraestructura del complejo es de 15.000 m2 y consta de piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques infantiles, parques, un helipuerto y mucho más. Empresa de gestión profesio…
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Mostrar todo Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Batumi, Georgia
de
$63,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 20
Área 31–58 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Wyndham Laguna es un lujoso complejo hotelero de 5* con servicios todo incluido de Wyndham. La infraestructura del complejo es de 15.000 m2 y consta de piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques infantiles, parques, un helipuerto y mucho más. Empresa …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.8 – 58.2
479,091 – 622,391
Apartamento
31.2
317,772
Estudio
32.2 – 51.1
327,957 – 536,857
Agencia
Geo Estate
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Batumi, Georgia
de
$83,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Apartamentos a 300 metros del mar en el complejo Optima Residence Optima Residence es el sexto proyecto del complejo multifuncional ELT Quarter, que se está construyendo en 7 hectáreas de terreno en Batumi New Boulevard. El complejo fue diseñado por arquitectos y diseñadores de renombre mund…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 16
1 objeto inmobiliario 1
La reverencia es más que un nombre - es un enfoque que refleja nuestra actitud hacia el espacio, la comodidad y la estética. Este proyecto fue creado con la idea de que cada detalle debe encarnar elegancia, calma funcional y sofisticación.Nuestra visión es crear un espacio habitable donde la…
Desarrollador
Otium Development
Desarrollador
Otium Development
Idiomas hablados
English
Complejo residencial Residence Batumi Gonio
Complejo residencial Residence Batumi Gonio
Complejo residencial Residence Batumi Gonio
Complejo residencial Residence Batumi Gonio
Complejo residencial Residence Batumi Gonio
Mostrar todo Complejo residencial Residence Batumi Gonio
Complejo residencial Residence Batumi Gonio
Batumi, Georgia
de
$141,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 32–151 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Club House — residencias familiares de lujo con vistas panorámicas al mar. La infraestructura del complejo es de 15.000 m2 y consta de piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques infantiles, parques, un helipuerto y mucho más. Empresa de gestión profes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.9 – 77.8
141,000 – 218,000
Apartamentos 2 habitaciones
86.9 – 93.9
185,650 – 205,800
Apartamentos 3 habitaciones
143.9 – 151.4
291,000 – 344,500
Estudio
31.8
81,000
Agencia
Geo Estate
Barrio residencial ZK LBF complex
Barrio residencial ZK LBF complex
Barrio residencial ZK LBF complex
Barrio residencial ZK LBF complex
Barrio residencial ZK LBF complex
Mostrar todo Barrio residencial ZK LBF complex
Barrio residencial ZK LBF complex
Batumi, Georgia
de
$31,414
Año de construcción 2026
Número de plantas 19
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Mostrar todo Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Batumi, Georgia
de
$82,000
Opciones de acabado Con acabado
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Precio:1/8 de una habitación…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Mostrar todo Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Batumi, Georgia
de
$62,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
Lagoon Resort is the first elite private resort in Batumi under the Hilton international brand. The complex includes 320 limited apartments, of which only 100 are intended for investment. Location: The project is located in the area of the New Boulevard: 3 minutes to the sea 5…
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Mostrar todo Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Batumi, Georgia
de
$51,000
Opciones de acabado Con acabado
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Precio:1/8 de una habitación…
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos Oval
Edificio de apartamentos Oval
Edificio de apartamentos Oval
Edificio de apartamentos Oval
Edificio de apartamentos Oval
Edificio de apartamentos Oval
Edificio de apartamentos Oval
Batumi, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 34
El proyecto se encuentra en el corazón de Atumi, en la zona urbana más desarrollada. "Oval" es el mayor proyecto de inversión en el callejón de los héroes. El mar está a solo 200 metros, y las fuentes de baile y el Estadio Central de Batumi están a pocos minutos a pie. 5 minutos al mar; 3…
Agencia
sisnogroup
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Batumi, Georgia
de
$83,000
Número de plantas 55
La ubicación del complejo es una de las más exclusivas y exclusivas de Batumi: se encuentra entre la famosa calle Rustaveli, el lago Nurigeli y el parque 6 de mayo por un lado, y por el otro limita con la parte histórica del bulevar Batumi y directamente con la orilla del mar
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Horizont Residence
Complejo residencial Horizont Residence
Complejo residencial Horizont Residence
Complejo residencial Horizont Residence
Complejo residencial Horizont Residence
Mostrar todo Complejo residencial Horizont Residence
Complejo residencial Horizont Residence
Batumi, Georgia
de
$36,852
Año de construcción 2026
Número de plantas 27
"Horizont Grand Residence"Es un moderno complejo multifuncional con una diversa infraestructura comercial y de servicio. Es único en que tiene un techo verde, una rareza para el nuevo centro de la ciudad. Situado a 400 metros del Mar Negro, la casa permite a los residentes disfrutar de la br…
Agencia
Gulfstream
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Mostrar todo Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Batumi, Georgia
de
$81,360
VAT
Año de construcción 2027
Número de plantas 19
Área 32–70 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Green Side Gonio es un complejo residencial premium ubicado a solo 50 metros de la costa del Mar Negro en el pintoresco pueblo de Gonio, Batumi. Este desarrollo moderno combina la comodidad de un hotel de cinco estrellas con la libertad de vida sin restricciones para los propietarios de apar…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.1 – 56.1
81,360 – 155,680
Apartamentos 2 habitaciones
69.7
223,040
Desarrollador
GREEN SIDE
Desarrollador
GREEN SIDE
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Mostrar todo Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Hotel habitaciones en Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 26 plantas con un CASINO en la costa, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos de acuerdo con estándares internacion…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Mostrar todo Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Batumi, Georgia
de
$43,560
Número de plantas 29
GURU Status es un complejo residencial premium situado en un nuevo bulevard a 150 metros del mar. Vistas panorámicas del mar y las montañas. El salón está en el techo. Infraestructura rica y el parque recreativo más grande (3000 metros cuadrados) en Batumi! ¡La mejor calidad de edificio en B…
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Batumi, Georgia
de
$45,100
Número de plantas 18
The residential complex "MTZ Luxe Living" in Batumi, 27 Shartava Street, which was completed in 2024! This complex is ideal for both comfortable living and successful investments. The residential complex "MTZ Luxe Living“ is located in the heart of Batumi, in one of the most attractive areas…
Agencia
Gulfstream
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Mostrar todo Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Batumi, Georgia
de
$2,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 30
Shalva Inasaridze St. 25 Archi Ramada Batumi es un aparthotel multifuncional de estándar europeo, el socio de el cual es Ramada Encore por Wyndham, la cadena hotelera líder mundial de la marca Wyndham. Archi Ramada Batumi se distingue por sus materiales de construcción e infraestructura, …
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$103,680
Número de plantas 40
Área 46–94 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Twin Residence es un complejo residencial multifuncional de primera clase situado en la primera línea de la costa, a 100 metros del mar. El complejo residencial cuenta con un centro de fitness, spa, piscinas cubiertas y exteriores, un salón de belleza, una cafetería, un parque infantil, una …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Apartamentos 2 habitaciones
94.4
188,780
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batumi, Georgia
de
$65,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Next Collection es un moderno complejo residencial en el suburbio de élite de Batumi - Makhinjauri.Este primer complejo de apartamentos todo en uno en la costa georgiana ofrece todo para una vida cómoda y un ingreso estable.El proyecto ofrece apartamentos de estudio, apartamentos con 1 y 2 d…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial MARINA CLUB
Complejo residencial MARINA CLUB
Complejo residencial MARINA CLUB
Batumi, Georgia
de
$85,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
ELT El barrio está siendo construido en 7 hectáreas de tierra en el nuevo bulevar en Batumi. El complejo fue diseñado por arquitectos de renombre mundial en asociación con Wyndham Hotels & Resorts. La compañía va más allá del concepto de barrio y crea una nueva dimensión en la forma de un cu…
Desarrollador
ELT Building
Desarrollador
ELT Building
Idiomas hablados
English, Русский
Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
Mostrar todo Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Número de plantas 14
Área 33–42 m²
2 objetos inmobiliarios 2
La empresa de construcción LTD "EVROMSHENI" se estableció en 2014 y su trabajo principal es la construcción. La compañía ofrece pisos cómodos y de alta calidad construidos de acuerdo con los estándares modernos. Nuestro propósito es realizar trabajos de alta calidad y hacerlo en un horario e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Desarrollador
LTD EVROMSHENI
Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Mostrar todo Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Batumi, Georgia
de
$360,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Via Villas Batumi es un nuevo proyecto atractivo que ofrece una colección de confortables villas rodeadas de naturaleza.Ventajas:A poca distancia del mar (10-12 minutos)Piscina y terraza privadaGroenlandia.Aparcamiento y parque infantilAislamiento de ruido - y aislamiento térmicoVigilancia y…
Agencia
Gulfstream
Edificio de apartamentos Surmanidze project
Edificio de apartamentos Surmanidze project
Edificio de apartamentos Surmanidze project
Edificio de apartamentos Surmanidze project
Edificio de apartamentos Surmanidze project
Mostrar todo Edificio de apartamentos Surmanidze project
Edificio de apartamentos Surmanidze project
Batumi, Georgia
de
$35,000
Número de plantas 26
Su Espacio es un edificio elegante y de gran altura con un gran patio ajardinado y apartamentos modernos con un diseño eficiente, desde los que se abren vistas panorámicas del mar y el complejo Batumi. El nuevo edificio se encuentra en la zona del aeropuerto, en la calle Grigola Lortkipanidz…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos The Parallel
Edificio de apartamentos The Parallel
Edificio de apartamentos The Parallel
Edificio de apartamentos The Parallel
Edificio de apartamentos The Parallel
Batumi, Georgia
de
$45,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Agencia
sisnogroup
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Mostrar todo Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Batumi, Georgia
de
$67,830
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 16
Complejo hotelero multifuncional de 16 plantas en Gonio Quariati. El proyecto está ubicado en una ubicación pintoresca entre el Mar Negro y las montañas, proporcionando una infraestructura multifuncional diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los futuros huéspedes, impresion…
Agencia
Satellite Estate
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Mostrar todo Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Batumi, Georgia
de
$35,000
Año de construcción 2028
Número de plantas 34
Agencia
FA real estate
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Mostrar todo Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!Es posible comprar 1/2, 1/4 de una habitación - comprobar el precio y las condiciones con nuestr…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Mostrar todo Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complejo residencial Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$51,324
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Precio:1/8 de una habitación…
Agencia
Smart Home
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Mostrar todo Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!Es posible comprar 1/2, 1/4 de una habitación - comprobar el precio y las condiciones con …
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Mostrar todo Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Batumi, Georgia
de
$49,665
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Agencia
Gulfstream
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Mostrar todo Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$115,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Hotel habitaciones en Wyndham Residences Batumi. Gonio.Wyndham Residences Batumi es un hotel único de 25 plantas, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos según las normas internacionales de Wyndham.Wyndham Branded Residencias incorporan los estrictos estándar…
Agencia
Smart Home
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Mostrar todo Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$115,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Hotel habitaciones en Wyndham Residences Batumi. Gonio.Wyndham Residences Batumi es un hotel único de 25 plantas, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos según las normas internacionales de Wyndham.Wyndham Branded Residencias incorporan los estrictos estándar…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Batumi, Georgia
de
$1,622
Año de construcción 2026
Batumi Cixisdziri, En la primera franja del mar, Complejo “Petra Sea Resort”, precio 1 sq.m. de1,413 $ a 2,676$ , tamaño de los apartamentos comienza de 27 sq.m , 10% de pago, Y la entrega se divide en el próximo 30 mes, Construcción se completará 2026 años
Agencia
Integrated Real Estate Services
Agencia
Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$68,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 36–83 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo residencial Panorama Batumi se encuentra a una distancia de 50 metros del mar. Infraestructura compleja: playa privada, piscina infinita, restaurante, gimnasio, sauna, salón, bar, sala de degustación de vinos, lavandería y recepción. El complejo tiene una empresa de gestión profesional.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.1
114,000
Apartamentos 2 habitaciones
83.0
149,000
Estudio
35.9 – 38.1
68,000 – 76,000
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
Mostrar todo Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
Batumi, Georgia
de
$32,580
Año de construcción 2026
Número de plantas 29
?Azul Palacio Real – ndash; un nuevo edificio residencial de varias plantas de primera clase, ubicado en la zona más en desarrollo de la ciudad de Batumi, a 180 metros del mar. El complejo está situado junto al mar, en un nuevo bulevar donde se combinan el turismo, los negocios y la vida cot…
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial ONE
Complejo residencial ONE
Complejo residencial ONE
Complejo residencial ONE
Complejo residencial ONE
Complejo residencial ONE
Batumi, Georgia
de
$47,243
Año de construcción 2027
Número de plantas 36
Área 28–121 m²
15 objetos inmobiliarios 15
La primera casa de clase ejecutiva en el centro de Batumi. Situado a poca distancia del mar. Característica clave del proyecto — Diseños bien pensados con dormitorios principales y vestidores. 20,2% — rendimiento anual de alquiler.
Desarrollador
One Development
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 58
Área 30–108 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Batumi Island es un proyecto único que representa la primera isla artificial de Georgia, ubicada en la costa del Mar Negro en Batumi. La isla cubre una superficie de 84 hectáreas, de las cuales el 49% está dedicada a parques y zonas recreativas. El proyecto combina soluciones arquitectónicas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.5
146,500
Apartamentos 2 habitaciones
108.4
303,000
Estudio
30.4
110,000
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Mostrar todo Complejo residencial Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$115,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Hotel habitaciones en Wyndham Residences Batumi. Gonio.Wyndham Residences Batumi es un hotel único de 25 plantas, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos según las normas internacionales de Wyndham.Wyndham Branded Residencias incorporan los estrictos estándar…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Batumi, Georgia
de
$54,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Next Gardens es un moderno complejo residencial en el suburbio de élite de Batumi - Gonio.El complejo consta de dos bloques, cada uno de los cuales tiene su propio número de pisos - 14 y 16, respectivamente.El proyecto ofrece apartamentos con una variedad de diseños de apartamentos de estudi…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial BW Batumi
Complejo residencial BW Batumi
Complejo residencial BW Batumi
Complejo residencial BW Batumi
Complejo residencial BW Batumi
Complejo residencial BW Batumi
Complejo residencial BW Batumi
Batumi, Georgia
de
$53,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 31–117 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Complejo residencial de tipo club construido de ladrillo y situado en el centro de Batumi, a poca distancia de la playa, parques y centros comerciales. El proyecto consta de 2 bloques: en una cuadra hay un hotel de 5 estrellas de la cadena internacional Best Western Group, y en la segunda cu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Apartamentos 2 habitaciones
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Apartamento
32.4
163,300
Estudio
30.5
170,000
Agencia
Geo Estate
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Mostrar todo Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 14
Presentamos a su atención una oportunidad única para convertirse en el propietario de un apartamento moderno en un complejo situado en uno de los rincones más pintorescos de Georgia - Kvariati. Este no es sólo un apartamento, sino la encarnación del sueño de la vida junto al mar, donde el lu…
Agencia
Этажи. Северный Кипр.
Agencia
Этажи. Северный Кипр.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Mostrar todo Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Batumi, Georgia
de
$40,000
Número de plantas 26
NBG Panorama está situado a un minuto del mar. La casa fue construida con los mejores materiales, utilizando tecnologías europeas. Los ascensores instalados son de la marca Kone, que han demostrado su eficacia en todo el mundo. En el establecimiento hay un parque infantil y aparcamiento para…
Agencia
Gulfstream
Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.
Batumi, Georgia
de
$63,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Next Address es un complejo multifuncional premium situado en el corazón de BatumiUna parte integral del nuevo complejo residencial es su excelente ubicación: la distancia al mar es de 600 metros. El aeropuerto internacional de Batumi está a 4 km (10 minutos en coche.)El complejo consta de 3…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial