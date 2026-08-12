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Casas de campo en venta en Georgia

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Ayara
44
Batumi
35
Samtsje-Yavajeti
4
Casa de campo Borrar
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51 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en , Georgia
Premium Premium
Casa de campo 2 habitaciones
, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
$230,000
VAT
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Casa de campo 2 habitaciones en Telavi, Georgia
TOP TOP
Casa de campo 2 habitaciones
Telavi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
ActividadPresupuesto medio en GELComentarioHotel Tbilisi1 habitación 70 USD5 habitaciones gr…
$230,000
VAT
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Desarrollador
Schuhmann Real Estate
Idiomas hablados
English
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
Precio en demanda
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
Precio en demanda
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Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial de sólo 15 casas adosadas en la montaña con vistas panorámicas del Mar …
$249,390
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Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 2
Amplia y luminosa casa de campo en venta en el suburbio de Batumi - Gonio (detrás de la fort…
$230,000
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Casa de campo 4 habitaciones en Buknari, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Buknari, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
En venta es una casa de campo de 2 plantas unifamiliar en Buknari (cerca de Chakvi).📐 Cottag…
$188,000
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Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
Casa de campo 4 habitaciones en Shekvetili, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Shekvetili, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 2
Se vende casa de campo en la costa, a sólo 300 metros de la famosa playa de arena magnética …
$99,000
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Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 3
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
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Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 7 habitaciones en Tsikhisdziri, Georgia
Casa de campo 7 habitaciones
Tsikhisdziri, Georgia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una casa de tres pisos sin terminar está a la venta. La superficie terrestre es de 663 m2. E…
$300,000
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Casa de campo 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 2
Se vende casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, con una superf…
Precio en demanda
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Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Número de plantas 2
Comprar una cabaña en nuestro pueblo en Gonio es una inversión rentable, proporcionando un c…
$170,000
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Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo en Tsikhisdziri, Georgia
Casa de campo
Tsikhisdziri, Georgia
Área 120 m²
Número de plantas 2
En venta es una casa de campo de 2 plantas unifamiliar en Buknari (cerca de Chakvi).📐 Cottag…
$188,000
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FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
Casa de campo 4 habitaciones en Chaisubani, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Chaisubani, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Número de plantas 1
A compact, very rationally designed new residential building with partial renovation is for …
$215,000
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Casa de campo 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 2
Amplia y luminosa casa de campo en venta en el suburbio de Batumi - Gonio (detrás de la fort…
$220,000
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Casa de campo 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta casa 150 metros cuadrados y una casa separada 100 metros cuadrados en el patio.La supe…
$183,000
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Casa de campo 1 habitación en Akhaltsikhe, Georgia
Casa de campo 1 habitación
Akhaltsikhe, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 1
Casa en venta en Bakuriani, complejo de apartamentos adyacente a los edificios de pasajeros …
$49,500
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Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Cozy cabaña pueblo Sunney Cottage.Un gran lugar para aquellos que aprecian la comodidad y la…
$117,910
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Agencia
RECOM
Idiomas hablados
English, Русский
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
$440,949
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Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Número de plantas 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
$440,949
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Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Presentamos un complejo rural al estilo de Barn!El pueblo es un proyecto arquitectónico que …
$135,000
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Atlas property
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Casa de campo en Batumi, Georgia
Casa de campo
Batumi, Georgia
Área 201 m²
Número de plantas 2
Open the door to the luxurious world of prestigious accommodation in Batumi. We present to y…
$228,000
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Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Número de plantas 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate near the Botanical Ga…
$176,000
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Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 4
El complejo de la casa está situado en una zona de recreación ecológicamente limpia de élite…
$168,300
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Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 6 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 6
Área 127 m²
Número de plantas 2
Casa de campo de dos plantas en venta en Bakuriani Superficie: 127 m2 en estado de estruc…
$120,000
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Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 3
The cottage complex is located in an elite ecologically clean recreation area with stunning …
$154,275
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Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Cozy cabaña pueblo Sunney Cottage.Un gran lugar para aquellos que aprecian la comodidad y la…
$117,910
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RECOM
Idiomas hablados
English, Русский
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 272 m²
Número de plantas 2
Le presentamos un nuevo proyecto de inversión único de bienes raíces suburbanos en la direcc…
$188,000
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Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 1 habitación en Borjomi, Georgia
Casa de campo 1 habitación
Borjomi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 1
Casa en venta en Bakuriani, cerca de los edificios de pasajeros 6 y 7Total - 3 habitaciones,…
$51,700
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Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 4
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,959
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English, Русский, Українська, עִברִית

Parámetros de las propiedades en Georgia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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