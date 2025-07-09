  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Complejo residencial Deka Lisi

Complejo residencial Deka Lisi

Tiflis, Georgia
de
$1,150
de
$1,800/m²
;
6
ID: 28004
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/9/25

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase Premium
  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    12

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Saburtalo , Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53.6 Sq.m , 1 sq.m precio es 1550$ , Precio total 83,080$, 3th floor, down payment 30% , que asciende a 24,924$ , y el 70% restante se paga después de 20 meses

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

