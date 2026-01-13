  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Imericia, Georgia

Complejo residencial Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Complejo residencial Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Mghvimevi, Georgia
$65,000
Риэлтор без границ
Edificio de apartamentos White Square Kutaisi
Kutaisi, Georgia
$30,000
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
sisnogroup
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Kutaisi, Georgia
$3,300
sisnogroup
