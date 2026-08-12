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Terreno y parcelas en venta en Georgia

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735 propiedades total found
Parcela en Kvemo Natanebi, Georgia
Premium Premium
Parcela
Kvemo Natanebi, Georgia
Área 56 866 m²
Varias parcelas de tierra hermosas para la venta, no agrícola, para IWS presentamos su atenc…
$2,56M
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Consulting VP Park SRL
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Parcela en Kvemo Natanebi, Georgia
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Parcela
Kvemo Natanebi, Georgia
Área 56 866 m²
Presentamos para su consideración varias parcelas de tierra excelentes en venta en el distri…
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Consulting VP Park SRL
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Parcela en , Georgia
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Parcela
, Georgia
Terrenos en venta en Kinchkha, Georgia – Primera oportunidad de inversión cerca del cañón Ok…
$2,40M
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Parcela en , Georgia
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, Georgia
$401
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Parcela en Chakvi, Georgia
Parcela
Chakvi, Georgia
$200
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Parcela en Sarpi, Georgia
Parcela
Sarpi, Georgia
Área 2 500 m²
🌊 Superspecies parcela de 2.500 metros cuadrados en la costa en SarpiUna parcela única está …
$275,000
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Parcela en Tiflis, Georgia
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Tiflis, Georgia
Área 1 000 m²
$130,000
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Parcela en Chaisubani, Georgia
Parcela
Chaisubani, Georgia
Área 6 676 m²
🌿 Soy un lander en el pueblo de Chaisubani(Redom with Chakki, dorogé k nationalnomu parku Mt…
$167,000
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Parcela en Bakuriani, Georgia
Parcela
Bakuriani, Georgia
2501 sq.m. land for sale in Bakuriani, on Tavisupleba str, agricultural, in the settlement, …
$230,000
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Parcela en Tiflis, Georgia
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Tiflis, Georgia
Área 1 000 m²
$195,000
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Parcela en Khutsubani, Georgia
Parcela
Khutsubani, Georgia
Kobuleti, una parcela no agrícola en un pueblo cerrado.Todas las comunicaciones están conect…
$41,310
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Parcela en Saguramo, Georgia
Parcela
Saguramo, Georgia
🌟 Parcela Premium (2592 metros cuadrados) en el suburbio de élite de Tbilisi - SaguramoPreci…
$350,000
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SAMO GROUP
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Parcela en Tiflis, Georgia
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Tiflis, Georgia
Área 2 401 m²
$360,000
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Parcela en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Se vende terreno agrícola con permiso de construcción en los límites de la ciudad de Batumi.…
$150,000
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Parcela en Ortabatumi, Georgia
Parcela
Ortabatumi, Georgia
Área 2 503 m²
Se vende un gran terreno con vistas, a 15 kilómetros del centro de la localidad de Batumi. E…
$187,500
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Parcela en Batumi, Georgia
Parcela
Batumi, Georgia
¡NELHOZ! Terreno en Kvariati - 300 m al marUbicación: localidad de Kvariati, a 5 km de la fr…
$135,000
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Parcela en Saguramo, Georgia
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Saguramo, Georgia
$35,000
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Parcela en Tiflis, Georgia
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Tiflis, Georgia
$177,600
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Parcela en Sarpi, Georgia
Parcela
Sarpi, Georgia
Se vende un terreno no agrícola preparado para la construcción. El proyecto está listo, se h…
$450,000
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Parcela en Tiflis, Georgia
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Tiflis, Georgia
$130,000
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Parcela en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Land for sale in the prestigious area of ​​Gonio!A flat plot of land with an area of ​​3,864…
$1,05M
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Parcela en Grigoleti, Georgia
Parcela
Grigoleti, Georgia
Se vende parcela llana, rectangular en primera línea — a sólo 50 metros de la playa. La par…
$184,000
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Parcela en Shekvetili, Georgia
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Shekvetili, Georgia
$86,000
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Parcela en Tiflis, Georgia
Parcela
Tiflis, Georgia
tierras no agrícolas en Gldanula con terreno inversor de proyecto . 8544
$621,250
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Parcela en Tiflis, Georgia
Parcela
Tiflis, Georgia
Terrenos agrícolas en venta en Didi lilo
$32,000
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Parcela en Tsikhisdziri, Georgia
Parcela
Tsikhisdziri, Georgia
¡NELHOZ! Todos $80/m2Venta parcela plana cerca del río de montaña en una pintoresca ubicació…
$817,360
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Parcela en Tiflis, Georgia
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Tiflis, Georgia
$3,40M
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Parcela en Lisi, Georgia
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Lisi, Georgia
Non agricultural land for sale near Lisi lake . you can build privet villa . 130438
$170,000
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Parcela en Tiflis, Georgia
Parcela
Tiflis, Georgia
6000 metros cuadrados de terreno en venta en la aldea de Lisi, no agrícola, posible venta de…
$900,000
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Parcela en , Georgia
Parcela
, Georgia
Área 1 873 m²
Venta: casa y tierra
$38,000
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