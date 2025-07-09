  1. Realting.com
  Piso en edificio nuevo OTIUM POTI

Piso en edificio nuevo OTIUM POTI

Poti, Georgia
Precio en demanda
3
ID: 32977
Última actualización: 2/12/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Samegrelo-Zemo Svaneti
  • Ciudad
    Poti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Sobre el complejo

OTIUM POTI is a MULTI-APARTMENT RESIDENTIAL BLOCK with COMMERCIAL SPACES AND RECREATIONAL AREA.

EL PROYECTO, QUE CILUYA UNA ZONA GREEN alrededor de la explosión, el allanamiento y la parrilla, será completado por MAYO 2026

Localización en el mapa

Poti, Georgia
