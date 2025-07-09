Apart hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi

Presentamos a su atención una oportunidad única para convertirse en el propietario de un apartamento moderno en un complejo situado en uno de los rincones más pintorescos de Georgia - Kvariati. Este no es sólo un apartamento, sino la encarnación del sueño de la vida junto al mar, donde el lujo se encuentra con la naturaleza, y la comodidad con estilo impecable.

Un lugar que fascina:

El complejo se encuentra en la tranquila Kvariati, donde las majestuosas montañas de Adjara se encuentran con la costa cristalina del Mar Negro. Rodeado de un jardín de oliva único, este rincón de la naturaleza le dará una sensación de total privacidad y tranquilidad. Cada apartamento ofrece una vista realmente impresionante: por un lado - paisajes pintorescos de montaña, por otro - el mar azul sin fin. Despertarse al canto de los pájaros y disfrutar de las puestas de sol, colorear el cielo sobre el mar en colores increíbles.

La infraestructura del complejo al estilo de un hotel de 5 estrellas:

Su nueva casa no sólo ofrece un apartamento, sino un estilo de vida completo lleno de comodidad y comodidades exclusivas dignas de un hotel de 5 estrellas:

- Piscina exterior y piscina en el techo;

- Restaurantes y bares panorámicos;

- Centro de fitness, saina;

- Lobby, estacionamiento.

Condiciones de adquisición favorables:

¡Conviértete en el propietario de esta propiedad exclusiva! El complejo será encargado en septiembre de 2027, lo que le da la oportunidad de planificar sus finanzas y comprar un apartamento en condiciones favorables:

Pago inicial: Sólo el 20% del costo del apartamento.

Pagos sin intereses: Pagos convenientes hasta Diciembre 2027, lo que le permite pagar el costo del apartamento sin sobrepagos.

Contacta con nosotros ahora para saber más!