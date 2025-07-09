Apart hotel Black Sea Icon Towers

🌊 Apartamentos de lujo en primera línea del mar, Batumi

📍 Ubicación: Old Batumi, intersección del terraplén y el Boulevard Central, a 100 m de la playa, a 10 minutos del aeropuerto de Batumi.

🏗 Proyecto:

4 torres, 42 plantas cada una, 4.000 apartamentos y apartamentos.

El concepto de “ciudad dentro de una ciudad” con apartamentos de marca, un hotel de cinco estrellas, un casino e infraestructura de entretenimiento.

🛋 Tipos de apartamentos y costo:

Estudios, vistas parciales al mar/ciudad: desde $95,000

1 habitación (vista de mar, ciudad o área de casino): desde $154,500

2-3 - precio de la habitación bajo petición

💼 Inversión atractiva

🚀 Crecimiento de capital hasta ♥70% a la entrega - un aumento gradual de valor, cuotas limitadas en ventas.

💰 Rendimientos hasta ♥13% anual – alta demanda, casinos, hoteles, flujo turístico todo el año.

🌍 Ubicación superior - 100 m al mar, el corazón del Viejo Batumi, a 10 minutos del aeropuerto.

🏨 El ingreso pasivo es una empresa de gestión profesional Hospitality.

🏗 La última sección de la primera línea - una oportunidad única para entrar en el proyecto "ciudad en la ciudad" - no hay análogos en la región.

🏨 Infraestructura:

Hotel de marca, casino 3000 m2, deportes y zonas infantiles, SPA-center, piscinas, club de yates, restaurantes y tiendas

Piscinas interiores y exteriores

Centro de fitness profesional y canchas de padel

Parque Municipal y áreas verdes

💡 Tecnología y confort:

Sistemas modernos VRF, BMS, soluciones inteligentes, cerraduras inteligentes, materiales ecológicos

📅 Fecha de entrega:

La primera fase - Diciembre 2029

Proyecto completo - 2032

💰 Plan de pago:

Reservas: 2.500 dólares

Pago de baja 10%

Plan flexible:

$1,000 al mes para los primeros 18 meses

El resto - en plazos por 30 meses

🚩 En un futuro próximo, los precios aumentarán en un 5-8%.

‼️ Tenga tiempo para reservar su apartamento al comienzo de los precios

🔒 Apoyo de transacción:

Examen jurídico y preparación de los documentos

Soporte completo de la compra " llave de mano"

Ayuda con alquiler y gestión después de la compra

Consulta individual sobre estrategias de inversión

📞 ¡Póngase en contacto conmigo para averiguar todas las opciones, reserve un apartamento y consiga un cálculo de retorno!

🚩 Relevancia de disponibilidad y costo especificar al aplicar