Apart hotel Black Sea Icon Towers

🌊 Apartamentos de lujo en primera línea del mar, Batumi
📍 Ubicación: Old Batumi, intersección del terraplén y el Boulevard Central, a 100 m de la playa, a 10 minutos del aeropuerto de Batumi.
🏗 Proyecto:
4 torres, 42 plantas cada una, 4.000 apartamentos y apartamentos.
El concepto de “ciudad dentro de una ciudad” con apartamentos de marca, un hotel de cinco estrellas, un casino e infraestructura de entretenimiento.
🛋 Tipos de apartamentos y costo:
Estudios, vistas parciales al mar/ciudad: desde $95,000
1 habitación (vista de mar, ciudad o área de casino): desde $154,500
2-3 - precio de la habitación bajo petición
💼 Inversión atractiva
🚀 Crecimiento de capital hasta ♥70% a la entrega - un aumento gradual de valor, cuotas limitadas en ventas.
💰 Rendimientos hasta ♥13% anual – alta demanda, casinos, hoteles, flujo turístico todo el año.
🌍 Ubicación superior - 100 m al mar, el corazón del Viejo Batumi, a 10 minutos del aeropuerto.
🏨 El ingreso pasivo es una empresa de gestión profesional Hospitality.
🏗 La última sección de la primera línea - una oportunidad única para entrar en el proyecto "ciudad en la ciudad" - no hay análogos en la región.
🏨 Infraestructura:
Hotel de marca, casino 3000 m2, deportes y zonas infantiles, SPA-center, piscinas, club de yates, restaurantes y tiendas
Piscinas interiores y exteriores
Centro de fitness profesional y canchas de padel
Parque Municipal y áreas verdes
💡 Tecnología y confort:
Sistemas modernos VRF, BMS, soluciones inteligentes, cerraduras inteligentes, materiales ecológicos
📅 Fecha de entrega:
La primera fase - Diciembre 2029
Proyecto completo - 2032
💰 Plan de pago:
Reservas: 2.500 dólares
Pago de baja 10%
Plan flexible:
$1,000 al mes para los primeros 18 meses
El resto - en plazos por 30 meses
🚩 En un futuro próximo, los precios aumentarán en un 5-8%.
‼️ Tenga tiempo para reservar su apartamento al comienzo de los precios
🔒 Apoyo de transacción:
Examen jurídico y preparación de los documentos
Soporte completo de la compra " llave de mano"
Ayuda con alquiler y gestión después de la compra
Consulta individual sobre estrategias de inversión
📞 ¡Póngase en contacto conmigo para averiguar todas las opciones, reserve un apartamento y consiga un cálculo de retorno!
🚩 Relevancia de disponibilidad y costo especificar al aplicar