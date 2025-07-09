  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Apart hotel Black Sea Icon Towers

Apart hotel Black Sea Icon Towers

Batumi, Georgia
de
$94,656
BTC
1.1259143
ETH
59.0139810
USDT
93 584.9205839
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
Dejar una solicitud
ID: 32944
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    42

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

🌊 Apartamentos de lujo en primera línea del mar, Batumi

📍 Ubicación: Old Batumi, intersección del terraplén y el Boulevard Central, a 100 m de la playa, a 10 minutos del aeropuerto de Batumi.

🏗 Proyecto:

  • 4 torres, 42 plantas cada una, 4.000 apartamentos y apartamentos.

  • El concepto de “ciudad dentro de una ciudad” con apartamentos de marca, un hotel de cinco estrellas, un casino e infraestructura de entretenimiento.

🛋 Tipos de apartamentos y costo:

  • Estudios, vistas parciales al mar/ciudad: desde $95,000

  • 1 habitación (vista de mar, ciudad o área de casino): desde $154,500

  • 2-3 - precio de la habitación bajo petición

💼 Inversión atractiva

🚀 Crecimiento de capital hasta ♥70% a la entrega - un aumento gradual de valor, cuotas limitadas en ventas.

💰 Rendimientos hasta ♥13% anual – alta demanda, casinos, hoteles, flujo turístico todo el año.

🌍 Ubicación superior - 100 m al mar, el corazón del Viejo Batumi, a 10 minutos del aeropuerto.

🏨 El ingreso pasivo es una empresa de gestión profesional Hospitality.

🏗 La última sección de la primera línea - una oportunidad única para entrar en el proyecto "ciudad en la ciudad" - no hay análogos en la región.

🏨 Infraestructura:

  • Hotel de marca, casino 3000 m2, deportes y zonas infantiles, SPA-center, piscinas, club de yates, restaurantes y tiendas

  • Piscinas interiores y exteriores

  • Centro de fitness profesional y canchas de padel

  • Parque Municipal y áreas verdes

💡 Tecnología y confort:

  • Sistemas modernos VRF, BMS, soluciones inteligentes, cerraduras inteligentes, materiales ecológicos

📅 Fecha de entrega:

  • La primera fase - Diciembre 2029

  • Proyecto completo - 2032

💰 Plan de pago:

  • Reservas: 2.500 dólares

  • Pago de baja 10%

  • Plan flexible:

  • $1,000 al mes para los primeros 18 meses

  • El resto - en plazos por 30 meses

🚩 En un futuro próximo, los precios aumentarán en un 5-8%.

‼️ Tenga tiempo para reservar su apartamento al comienzo de los precios

🔒 Apoyo de transacción:

  • Examen jurídico y preparación de los documentos

  • Soporte completo de la compra " llave de mano"

  • Ayuda con alquiler y gestión después de la compra

  • Consulta individual sobre estrategias de inversión

📞 ¡Póngase en contacto conmigo para averiguar todas las opciones, reserve un apartamento y consiga un cálculo de retorno!

🚩 Relevancia de disponibilidad y costo especificar al aplicar

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Tiflis, Georgia
de
$1,050
Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Batumi, Georgia
de
$40,000
Edificio de apartamentos Avlabari Residence.
Tiflis, Georgia
de
$2,800
Edificio de apartamentos Ezo
Vedzatkheva, Georgia
de
$1,600
Complejo residencial Complex Maqro city Tbilisi
Tiflis, Georgia
de
$1,454
Está viendo
Apart hotel Black Sea Icon Towers
Batumi, Georgia
de
$94,656
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Batumi, Georgia
de
$2,300
Año de construcción 2025
Número de plantas 45
El Orbi City Central Aparthotel de 5 estrellas está situado en el distrito New Boulevard de Batumi, a 2,6 km de lugares de interés cultural como la Fuente de Neptuno. Este apartotel de Batumi está situado no muy lejos del parque temático Dolphinarium y cuenta con 75 habitaciones con vistas al mar
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Matiani
Edificio de apartamentos Matiani
Edificio de apartamentos Matiani
Edificio de apartamentos Matiani
Edificio de apartamentos Matiani
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 31
The complex organically combines many necessary objects with the living environment and creates a unified system, which is a great advantage in our everyday life. Continuing the principle of the 15-minute city concept, Matiani is another new and innovative project from Biograph Living, fe…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 58
Área 30–108 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Batumi Island es un proyecto único que representa la primera isla artificial de Georgia, ubicada en la costa del Mar Negro en Batumi. La isla cubre una superficie de 84 hectáreas, de las cuales el 49% está dedicada a parques y zonas recreativas. El proyecto combina soluciones arquitectónicas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.5
146,500
Apartamentos 2 habitaciones
108.4
303,000
Estudio
30.4
110,000
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones