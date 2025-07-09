  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.

Complejo residencial Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.

Batumi, Georgia
$115,000
12
ID: 27367
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/8/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Clase Premium
    2026
    Con acabado

Detalles del interior

  • Seguridad

Detalles del exterior

  • Aparcamientos

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Hotel habitaciones en Wyndham Residences Batumi. Gonio.

Wyndham Residences Batumi es un hotel único de 25 plantas, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos según las normas internacionales de Wyndham.

Wyndham Branded Residencias incorporan los estrictos estándares de Wyndham International, combinando calidad excepcional con el diseño moderno.

Este proyecto de inversión promete un alto nivel de comodidad y funcionalidad, por lo que es una excelente opción para los inversores que buscan altos rendimientos en un entorno de prestigio.

El precio incluye acabado llave en mano, lo que significa la presencia de todo el equipo necesario: lavadora, aire acondicionado, TV, plancha y tabla de planchar, nevera, estufa eléctrica, hervidor eléctrico, cafetera.

Ingresos hasta 14% por año!
60 días para sus propias vacaciones por año!

Lease agreement with Wyndham for 20 years!
Sistema de piscina 60/40 (distribución de beneficios del ingreso bruto del uso de todas las habitaciones de hotel de su categoría.)

Pago de baja 30%
¡No hay cuotas hasta el 2027 de diciembre!

2 categorías de habitaciones:

  • Estudios
  • Habitación de 31.6 m2 con cama o dos camas individuales.
  • Habitaciones con un dormitorio
  • Habitación de 46,2 m2 con dormitorio independiente y sala de cocina.

Infraestructura compleja:

  • Aparcamiento subterráneo para 73 coches
  • Playa privada bien mantenida con servicio
  • Restaurante y Café
  • Sala de estar con un bar de verano
  • Piscina
  • Sala de fitness
  • Habitación para niños
  • Sala de conferencias
  • Jardín de invierno

Ubicación:

  • Gonio complejo pueblo
  • Al mar - 50 m
  • Al centro de Batumi - 14 km
  • Al aeropuerto - 8 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Batumi, Georgia

