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Apartamentos en venta en Georgia

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Tiflis
1788
Kutaisi
3
Rustavi
8
Batumi
527
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6 438 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Premium Premium
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 7/18
El estudio está en venta en el complejo OPTIMA en construcción en un marco negro con una pla…
$45,000
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FA real estate
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Apartamento 3 habitaciones en Tiflis, Georgia
Premium Premium
Apartamento 3 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 2/4
Rare Opportunity: Exclusive Designer Apartment in the Premium Tbilisi Hills Complex📐 Superfi…
$455,000
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It.Is Realty
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Premium Premium
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 17/19
❗️Venta urgente ❗️Unique Lot - Estudio con Complejo Premium - La Batumi Familia : Eliava 32E…
$39,900
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 15/27
Venta apartamento con dormitorio independiente con vistas al mar y a la montaña. El complejo…
$53,000
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 15/27
A la venta.Apartamento con un dormitorio independiente con vistas al mar y las montañas. El …
$52,000
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Apartamento 3 habitaciones en Tiflis, Georgia
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Piso 27/29
Apartamento en venta en Saburtalo en la calle Gazapkhuli, 89 metros cuadrados. El apartament…
$213,600
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Integrated Real Estate Services
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Apartamento 3 habitaciones en Tiflis, Georgia
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Apartamento 3 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 133 m²
Piso 5/4
$398,400
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Integrated Real Estate Services
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Apartamento 2 habitaciones en Tiflis, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 3/1
$145,350
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Integrated Real Estate Services
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Apartamento 3 habitaciones en Tiflis, Georgia
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 3/1
$242,850
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Integrated Real Estate Services
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$213,312
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$306,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$195,770
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Apartamento 4 habitaciones en Batumi, Georgia
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Apartamento 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Dormitorios 4
Área 165 m²
Piso 15/17
¡Se vende en Batumi!Pushkina Street, 1624+1165 m215a plantaBuena renovación.Cuatro dormitori…
$358,000
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Estate Batumi Jylia
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
TOP TOP
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 29/54
✨ Alliance Privilege – ¡la vida a la altura del mar!Espacioso estudio en venta en uno de los…
$100,000
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FA real estate
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/6
🏡 Club house FRIENDS HOUSE - Makhinjauri, complejo suburbio de BatumiEn venta estudio con es…
$42,000
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FA real estate
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4/11
🔥 ¡Venta urgente!Amplio apartamento de 2 habitaciones en venta en el corazón de Kobuleti, en…
$65,000
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FA real estate
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Apartamento en Batumi, Georgia
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Apartamento
Batumi, Georgia
Área 68 m²
Piso 16
Apartamento de 68 m2 en Batumi, Georgia, a 20 m del mar, planta 16, totalmente amueblado y l…
$250,000
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Vendedor particular
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$92,800
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Estudio 1 habitacion en Chakvi, Georgia
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Estudio 1 habitacion
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$126,684
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Estudio 1 habitacion en Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitacion
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$114,022
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Estudio 1 habitacion en Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitacion
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$112,040
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 20/25
Venta de un acogedor estudio con vistas directas al mar en el complejo residencial de élite …
$64,000
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 11/27
Vista de montaña.El complejo se encuentra en la zona de New Boulevard, a solo 5 minutos a pi…
$39,500
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Ático Ático 6 habitaciones en Tiflis, Georgia
UP UP
Ático Ático 6 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 345 m²
Piso 9/11
DEF-MARKET PENTHOUSA PANORAMICA – OPORTUNIDAD URGENTE EN LOCALIZACIÓN PRIMAUn ático dúplex/t…
$795,000
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Apartamento 4 habitaciones en Batumi, Georgia
UP UP
Apartamento 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 27/38
Apartamento de 3 dormitorios 110 m2 en un complejo de 40 plantas en New Batumi. 200 metros a…
$217,800
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Desarrollador
Sunrise Development
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 30/36
Renaissance by Alliance es el nuevo proyecto deportivo e innovador en la región, situado en …
$281,248
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Estudio 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 11/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$215,558
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Estudio 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 11/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$111,843
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Estudio 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 30/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$281,248
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Apartamento 1 habitacion en Batumi, Georgia
Apartamento 1 habitacion
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Área 66 m²
Piso 16/16
Clarify las ofertas reales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la disponibilida…
$121,256
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский

Tipos de propiedades en Georgia

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Georgia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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