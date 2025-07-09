  1. Realting.com
  Complejo residencial Krtsanisi Reserve Townhouses

Complejo residencial Krtsanisi Reserve Townhouses

Karatakla, Georgia
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
12
ID: 33095
Última actualización: 23/12/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Kvemo Kartli
  • Barrio
    Municipio de Gardabani
  • Pueblo
    Karatakla

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Krishnanisi El parque junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara oportunidad para experimentar la tranquilidad de la naturaleza intacta, mientras permanece conectado a la comodidad de la vida urbana moderna. El impresionante paisaje en el bosque inundado preservado crea un escenario ideal para una vida tranquila y lujosa.

La visión para el Parque Krtsanisi abarca tanto la conservación como la comunidad, reconociendo que la protección más efectiva proviene de personas que entienden y valoran los sistemas naturales. Los residentes se presentan a la naturaleza notable de Georgia mientras disfrutan de servicios de primera clase. El dinámico entorno fluvial crea un sentido inigualable de flujo a lo largo del desarrollo, ofreciendo a los residentes acceso continuo a la recreación basada en el agua y los efectos enfriadores y calmantes de la presencia del río.

Development Highlights:

  • Superficie total: 590 Hectáreas de excelencia planificada.

  • Waterfront: 10 kilómetros de paseo marítimo prístino.

  • Espacio Verde: 310 Hectáreas de naturaleza abierta y parques.

  • Infraestructura Social: Escuelas de élite, clínicas de clase mundial, instalaciones deportivas profesionales y seguridad.

  • Luxury Living: Hoteles Premium, residencias de marca, tiendas de diseño y restaurantes de firmas & bares.

  • Arts & Culture: Dedicated entertainment districts and spa & wellness retreats.

  • Lujosa casa adosada multifamiliar, villas y apartamentos.

Tbilisi Waterfront es donde los puentes de la ciudad simbolizan más que el paso, representan unidad y continuidad. Aquí, la tradición inspira la innovación, y cada espacio refleja la calidez de la hospitalidad georgiana.

Diseños disponibles (Renovados):

  • 3 dormitorios Casa adosada: 2 Historias Silencio 215 m2 — precio por solicitud

  • 4 dormitorios Casa adosada: 2 Historias Silencio 277 m2 — precio por solicitud

Situado en la Reserva Managed Ponichala, el proyecto ofrece acceso directo a un punto caliente único de biodiversidad. Este ecosistema forestal preservado garantiza que sus vistas permanezcan verde esmeralda y su aire permanece prístino, proporcionando un buffer natural permanente entre su hogar y el bullicio de la ciudad.

Está viendo
Complejo residencial Krtsanisi Reserve Townhouses
Karatakla, Georgia
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
