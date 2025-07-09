  1. Realting.com
Complejo residencial STATUS HOUSE

Batumi, Georgia
$38,000
$1,000/m²
BTC
0.4520024
ETH
23.6913801
USDT
37 570.0112216
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
ID: 28007
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/9/25

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase de confort
  Tipo de realización de la nueva construcción
  Año de construcción
  Número de plantas
Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

ELT Group se enorgullece de presentar el proyecto STATUS HOUSE ubicado en New Batumi Boulevard en nuestro prestigioso ELT Quarter. Este proyecto único es ideal tanto para residencia permanente como para alquiler a largo plazo.

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Reseña en vídeo de complejo residencial STATUS HOUSE

