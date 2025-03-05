Apart hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya

Complejo hotelero multifuncional de 16 plantas en Gonio Quariati.
El proyecto está ubicado en una ubicación pintoresca entre el Mar Negro y las montañas, proporcionando una infraestructura multifuncional diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los futuros huéspedes, impresionantes vistas panorámicas y cómodos apartamentos.
Ideal tanto para alojamiento como para ponerse al día con empresas de alquiler y turismo
Los apartamentos están disponibles en un marco premium y con renovación.
- estudio
- un dormitorio
- dos dormitorios
- dos dormitorios con piscina