  Apart hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya

Apart hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya

Batumi, Georgia
$67,830
8
ID: 19757
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/11/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    16

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Complejo hotelero multifuncional de 16 plantas en Gonio Quariati.

El proyecto está ubicado en una ubicación pintoresca entre el Mar Negro y las montañas, proporcionando una infraestructura multifuncional diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los futuros huéspedes, impresionantes vistas panorámicas y cómodos apartamentos.

Ideal tanto para alojamiento como para ponerse al día con empresas de alquiler y turismo

Los apartamentos están disponibles en un marco premium y con renovación.

- estudio

- un dormitorio

- dos dormitorios

- dos dormitorios con piscina

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Novedades para desarrolladores

05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
