Apart hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya

Complejo hotelero multifuncional de 16 plantas en Gonio Quariati.

El proyecto está ubicado en una ubicación pintoresca entre el Mar Negro y las montañas, proporcionando una infraestructura multifuncional diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los futuros huéspedes, impresionantes vistas panorámicas y cómodos apartamentos.

Ideal tanto para alojamiento como para ponerse al día con empresas de alquiler y turismo

Los apartamentos están disponibles en un marco premium y con renovación.

- estudio

- un dormitorio

- dos dormitorios

- dos dormitorios con piscina