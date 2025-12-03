  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Bakuriani
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Bakuriani, Georgia

Tiflis
100
Kutaisi
1
Batumi
20
Ayara
121
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Georgia
de
$22,000
Número de plantas 5
Bakuriani 4Rest Calle K. Tsakadze, n.º 32 Bakuriani 4Rest es un complejo residencial tipo resort, que se encuentra al pie de la montaña Kohta, en el borde del bosque de coníferas, a 500 metros de la pista de esquí de 25 años de antigüedad, cerca de la carretera Kokhta - Mitarbi. El com…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Bakuriani, Georgia
de
$56,000
Número de plantas 5
Archi is launching a new project in Georgia’s most popular resort Bakuriani. Bakuriani ski resort is filled with tourists all year round and is a wonderful place for investment. Buying an Archi Kokhta apartment can be a safe investment for you to rent or use it as a home. In addition to the …
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir