  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Piso en edificio nuevo Pala Varketili

Piso en edificio nuevo Pala Varketili

Tiflis, Georgia
de
$35,000
;
5
Dejar una solicitud
ID: 20240
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    Varketili (~ 1000 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Surmanidze project
Batumi, Georgia
de
$35,000
Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Batumi, Georgia
de
$1,622
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$115,000
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Georgia
de
$24,990
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Tiflis, Georgia
de
$180,000
Está viendo
Piso en edificio nuevo Pala Varketili
Tiflis, Georgia
de
$35,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$68,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 36–83 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo residencial Panorama Batumi se encuentra a una distancia de 50 metros del mar. Infraestructura compleja: playa privada, piscina infinita, restaurante, gimnasio, sauna, salón, bar, sala de degustación de vinos, lavandería y recepción. El complejo tiene una empresa de gestión profesional.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.1
114,000
Apartamentos 2 habitaciones
83.0
149,000
Estudio
35.9 – 38.1
68,000 – 76,000
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Tsereteli Delux
Edificio de apartamentos Tsereteli Delux
Edificio de apartamentos Tsereteli Delux
Edificio de apartamentos Tsereteli Delux
Edificio de apartamentos Tsereteli Delux
Tiflis, Georgia
de
$193,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 26
Tsereteli Deluxe es un complejo residencial multifuncional de clase empresarial, que incluye: - Garaje interior de 2 niveles - 4 pisos comerciales y de oficinas< /p> - 20 pisos residenciales con departamentos de la mejor planificación. En los 2 últimos pisos del edificio se ub…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Skhva Ubani
Edificio de apartamentos Skhva Ubani
Edificio de apartamentos Skhva Ubani
Edificio de apartamentos Skhva Ubani
Tiflis, Georgia
de
$50,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 23
petre iberi st 13
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones